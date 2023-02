WEKA lanceert nieuw wereldwijd channel partnerprogramma: WEKA X

WEKA levert de X Factor die resellers nodig hebben om de AI-, ML-, HPC- en Cloud-initiatieven van hun klanten te stimuleren en sneller deals te sluiten

CAMPBELL, California, 16 februari 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), de leverancier van dataplatforms voor prestatie-intensieve workloads, kondigde vandaag de lancering van zijn nieuwe wereldwijde channelpartnerprogramma aan, WEKA X . Daarmee vernieuwt het zijn engagement voor een channel-led, partner-first verkoopstrategie. Het nieuwe programma geeft value-added resellers (VAR's), system integrators (SI's) en managed service providers (MSP's) een uitgebreide toolkit van training, certificeringen, exclusieve prijzen en incentives om de registratie van deals te stroomlijnen en hen te helpen winstgevende zaken op te bouwen met WEKA.

Kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML), high-performance computing (HPC) en andere prestatie-intensieve workloads veranderen de manier waarop organisaties hun gegevens opslaan, beheren, verwerken en analyseren; tegelijk wordt de cloud wereldwijd steeds sneller ingevoerd. Deze technologieën van de volgende generatie zetten traditionele gegevensarchitecturen onder druk. Dit zorgt voor een toenemende behoefte aan aanzienlijk hogere prestaties, extreme schaalbaarheid, betere overdraagbaarheid van gegevens en een eenvoudiger, duurzamere aanpak van gegevensbeheer. Het WEKA® Data Platform is speciaal gebouwd om te voldoen aan de prestatie- en schaalvereisten van prestatie-intensieve workloads in de cloud, at the edge, on-premises en in hybride cloud-omgevingen.

"De markt heeft een buigpunt bereikt. Organisaties willen inzetten op technologieën van de volgende generatie, zoals AI en ML, om voorheen onoverkomelijke uitdagingen op te lossen en cruciale doorbraken te realiseren op het gebied van onderzoek en ontdekking. Ze realiseren zich snel dat hun bestaande data-architecturen hen tegenhouden," aldus Jonathan Martin, president van WEKA. "Dit leidt tot een volledige heroverweging en vervanging van de enterprise data stack zoals we die kennen, wat een belangrijke kans biedt voor het kanaal. WEKA is de x-factor die ze nodig hebben om er hun voordeel bij te doen."

Als de enige software-gedefinieerde, hybride cloudoplossing voor prestatie-intensieve workloads levert het WEKA Data Platform een aanzienlijk technologisch voordeel aan channel partners die hun klanten willen helpen de volgende generatie technologieën in te zetten en ze te doen draaien in een hybride cloud of multicloud configuratie. De geavanceerde architectuur helpt bij het oplossen van complexe data-uitdagingen en kan datasilo's en latentie, veroorzaakt door traditionele data-architecturen, elimineren en vervangen door zeer efficiënte streaming data pipelines die het volledige potentieel van hun AI-, ML- en HPC-investeringen kunnen ontsluiten en maximale waarde uit hun data kunnen halen.

Het WEKA X Partner Programma levert een geoptimaliseerde partner ervaring om resellers te helpen hun voordeel te doen bij de game-changing WEKA Data Platform technologie. Het biedt drie partnerniveaus - Pro, Prime en Premier - afgestemd op de met WEKA gegenereerde jaarlijkse inkomsten. Andere voordelen zijn:

Deskundige training en begeleiding: De WEKA X Partner Portal geeft channel partners een all-access pass tot WEKA Xpert training, certificeringen, tools en middelen ontworpen om partners snel op het spoor naar winstgevendheid te zetten.

"Versterking van ons wereldwijde netwerk van kanaalpartners is een topprioriteit voor WEKA," aldus Jeff Echols, vice-president van kanaal- en strategische partnerschappen bij WEKA. "Het WEKA Data Platform levert de next-generation aanpak die zij en hun klanten nodig hebben om van traditionele datasilo's over te stappen naar streaming data pipeline-architecturen en AI, ML en HPC volledig te benutten. Het WEKA X Partner Programma biedt versnelde dealregistratie, tools, middelen, ondersteuning en de exclusieve voordelen die ze nodig hebben voor optimale winstgevendheid en succes."

Meer informatie over het WEKA X Partnerprogramma voor kanaalpartners vindt u op https://www.weka.io/partners/channel .

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. Het WEKA® Data Platform is een softwaregedefinieerde oplossing die speciaal is gebouwd voor een hybride cloudwereld en het AI-tijdperk. Het helpt organisaties hun traditionele, stagnerende datasilo's naadloos en duurzaam te transformeren in streaming datapijplijnen die de volgende generatie workloads zoals AI, ML en HPC voeden. De geavanceerde cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op te lossen en levert 10-100x prestatieverbeteringen, of het nu gaat om on-premises, in de cloud, at the edge of in hybride en multicloud omgevingen. WEKA voedt onderzoeks- en ontdekkingsdoorbraken en versnelt bedrijfsresultaten voor toonaangevende wereldwijde ondernemingen, waaronder acht uit de Fortune 50. Het bedrijf is actief in meer dan 20 landen en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Ga voor meer informatie naar www.weka.io , of volg ons op Twitter , LinkedIn en Facebook .

WEKA en het WEKA logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

