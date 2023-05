WEKA rolt nieuwe functies en verbeteringen uit in 4.2-softwarerelease

Nieuwe versie biedt verbeterd operationeel beheer, gegevensreductie en cloudprestaties voor werklasten van de volgende generatie, zoals generatieve AI

CAMPBELL, Californië, 17 mei 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), de leverancier van dataplatforms voor prestatie-intensieve werklasten, heeft vandaag versie 4.2 van het WEKA ®-dataplatform onthuld. De nieuwe release komt met een verscheidenheid aan verbeterde functies en nieuwe vermogens voor het bedrijf, ontworpen om de betaalbaarheid en prestaties van technologieën van de volgende generatie voor WEKA's klanten te vergroten. Deze omvatten geavanceerde gegevensreductie en een nieuwe plug-in voor containeropslaginterface (CSI) voor stateful gecontaineriseerde werklasten die klanten kunnen helpen om hun opslag- en operationele kosten drastisch te verlagen. WEKA 4.2 biedt ook aanzienlijke prestatieverbeteringen in de cloud en verstrekt de grenzeloze schaal- en applicatiegegevensbescherming die nodig is om duizenden containers voor cloud-native kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML) te ondersteunen.

De release bouwt voort op de vierde generatie van WEKA's softwaregedefinieerde, hybride clouddataplatform. WEKA 4, gelanceerd in juni 2022, draait naadloos in lokale omgevingen op standaardservers, native in één of meer grote openbare clouds - waaronder AWS, Azure, Google Cloud en Oracle Cloud - of in hybride configuraties. Het transformeert stagnerende datasilo's in dynamische datapijplijnen die sneller, efficiënter en duurzamer technologieën van de volgende generatie en prestatie-intensieve werklasten zoals generatieve AI, natuurlijke taalverwerkingsengines, AI/ML-modeltraining, hoogwaardige data-analyse, genomische sequentiëring en meer kunnen voeden.

Met de 4.2-softwarerelease blijft WEKA zijn missie waarmaken om compromisloze snelheid, eenvoud, schaal en duurzaamheidsvoordelen te bieden aan organisaties die worstelen met snelle gestructureerde en ongestructureerde datagroei, grootschalige data-analyse, het beheer van prestatie-intensieve werklasten en het beheersen van gegevensbeheerkosten. De release biedt tal van functies en voordelen, waaronder:

Verbeterde gegevensreductie: Geavanceerde blokvariabele differentiële compressie in combinatie met clusterbrede gegevensdeduplicatie levert gegevensreductie op schaal op voor een geschatte kostenbesparing van maximaal 6x voor AI/ML-trainingsmodellen, 3-8x voor verkennende gegevensanalyse en tot 2x voor bio-informatica of grootschalige media- en entertainmentwerklasten zoals visuele effecten (VFX).

Verbeterde prestaties en schaal van Azure: De snelste bestandsopslag in Microsoft Azure biedt een prestatieverbetering van 6x ten opzichte van marktalternatieven met een betere economie. WEKA 4.2 biedt ook volledige ondersteuning voor Azure VM Scale Sets, zodat klanten hun opslag automatisch kunnen op- en afschalen om de kosten te beheersen naarmate werklasten pieken en afnemen.

Geavanceerde Kubernetes-ondersteuning: Een nieuwe CSI-plug-in voegt persistent volume claim (PVC) snapshots en PVC-kloonfuncties toe om beter databeheer op schaal te bieden voor grootschalige containerimplementaties, met name voor transactionele werklasten van de volgende generatie zoals NoSQL gedistribueerde databases, events, berichtverwerkingsapplicaties, en verwerking van grote taalmodellen voor generatieve AI-engines.

Verhoogde DataOps-efficiëntie met efficiënt klantbeheer: Het nieuwe vermogen maakt gegevens van meerdere WEKA-clusters toegankelijk voor één enkele klant, waardoor de noodzaak van complex klantbeheer of gegevenskopieën in gegevenspijplijnworkflows wordt verlicht en de efficiëntie van gegevensbewerkingen drastisch wordt verbeterd.

Superieure waarneembaarheid: Het WEKA Home-cloudmonitoringplatform biedt voortaan betere waarneembaarheid voor grootschalige implementaties, inclusief verbeterde filtering, geanonimiseerde upload van analyses en gebruiksgegevens en geschiedenis van software-upgrades.

Snelle gebruiksklaar met nieuwe WEKA-softwaretoepassing: Een nieuwe voorverpakte, software-only toepassing die de gebruiksklaarheid bespoedigt door de installatie van het WEKA-platform op bare metal servers te automatiseren en de technische ondersteuning te stroomlijnen, zodat klanten binnen slechts dertig minuten aan de slag kunnen.

"De recente explosie van data-intensieve werklasten zoals generatieve AI en gecontaineriseerde cloud-native stateful applicaties zorgt voor een monumentale toename van de complexiteit en kosten van de data-infrastructuur", zegt Nilesh Patel, Chief Product Officer bij WEKA. "De nieuwste verbeteringen in WEKA 4.2 zijn ontworpen om onze klanten een gemakkelijke knop te geven voor het beheer van AI en andere werklasten van de volgende generatie. Voor elke organisatie die handelsgebonden applicaties of prestatie-intensieve werklasten beheert of een moderne gecontaineriseerde infrastructuur vereist, kan WEKA een uiterst efficiënte, betaalbare en eenvoudig te implementeren oplossing bieden die snellere marktintroductietijden, inzichten en verbeterde productievermogens ondersteunt."

De nieuwe functies en vermogens in de WEKA 4.2-platformrelease zullen later deze maand algemeen beschikbaar zijn. Voor meer details ga naar https://www.weka.io/data-platform/whats-new/ en https://www.weka.io/blog/distributed-file-systems/whats-new-in-weka-4-2/.

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. We helpen organisaties hun traditionele, stagnerende datasilo's naadloos en duurzaam transformeren in duurzame streaming-datapijplijnen die de volgende generatie van werkladingen zoals AI, ML en HPC voeden. Het WEKA®-dataplatform is een softwaregedefinieerde oplossing die speciaal is gebouwd voor een hybride cloudwereld in het AI-tijdperk. De geavanceerde cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op te lossen en levert 10-100 meer prestatieverbeteringen voor de volgende generatie van werkladingen die ter plekke, in de cloud, at the edge of in hybride- en multicloudomgevingen lopen. WEKA voedt onderzoeks- en ontdekkingsdoorbraken en versnelt bedrijfsresultaten voor toonaangevende wereldwijde ondernemingen, waaronder acht uit de Fortune 50. Het bedrijf is actief in meer dan twintig landen en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Ga voor meer informatie naar www.weka.io of volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

