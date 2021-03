WellmarkerBio reçoit l'approbation de la Therapeutic Goods Administration australienne pour un essai clinique de phase I

SEOUL, Corée du Sud, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Wellmarker Bio (www.wmbio.co) a annoncé que le 23 février 2021, la société a reçu l'approbation de la Therapeutic Goods Administration (TGA) australienne pour un essai clinique de phase I utilisant le WM-S1-030, un médicament contre le cancer ciblé pour le cancer colorectal et les tumeurs progressives.

Dans le cadre de cette approbation, Wellmarker Bio cherchera à recruter un total de 100 patients atteints de cancer avancé dans plusieurs centres, y compris des sites en Australie tels que le Linear Clinical Center et le Monash Hospital, pour mener des essais cliniques en deux étapes : Phase Ia (augmentation de la dose) et phase Ib (expansion de la dose). « Nous prévoyons d'étudier la sécurité du médicament à différentes doses en phase Ia, et en phase Ib, nous mènerons des études pour l'élargissement des indications ainsi que pour la thérapie combinée avec la chimiothérapie, d'autres médicaments ciblés ou d'immunothérapie contre le cancer, ainsi que pour la validation de notre biomarqueur prédictif », a déclaré Dong-Hoon Jin, PDG de WMBIO.

WM-S1-030 a démontré une inhibition significative de la croissance tumorale dans des modèles de cancer colorectal qui sont résistants à Erbitux (nom générique : cetuximab), un médicament contre le cancer couramment utilisé comme thérapie ciblée dans les cancers solides, dont le cancer colorectal. Le WM-S1-030 de Wellmarker a jusqu'à présent démontré une efficacité thérapeutique exceptionnelle dans des études précliniques approfondies, notamment sur des modèles animaux de cellules tumorales dérivées de patients (PDC) et de xénogreffes de tumeurs dérivées de patients (PDX). Cette compréhension approfondie du mécanisme d'action de WM-S1-030 signifie que le médicament devrait démontrer son efficacité chez les patients atteints d'un cancer colorectal à la fois sur le génotype KRAS de type naturel et sur le génotype mutant KRAS.

Il existe actuellement un besoin important non satisfait de patients présentant une résistance primaire et secondaire à Erbitux, ce qui pourrait permettre de positionner WM-S1-030 comme le premier médicament de sa catégorie. En utilisant des biomarqueurs prédictifs pour permettre le développement efficace d'une médecine de précision pour les patients qui n'ont pas d'autres choix, WMBIO a rapidement fait passer son produit de la recherche aux études précliniques et maintenant au développement clinique précoce en moins de quatre ans.

Depuis sa création en 2016, Wellmarker Bio a développé 9 médicaments, les premiers de leur catégorie, ainsi que des biomarqueurs prédictifs pour chaque médicament. Wellmarker Bio utilise une stratégie de découverte « l'idée à la réalisation », en sélectionnant les bons groupes de patients, ceux qui ont des besoins non satisfaits et en accumulant une base de données sur la sécurité et l'efficacité de ses nouveaux médicaments candidats. L'entreprise se rapproche ainsi de la mise à disposition d'options individualisées, efficaces et abordables pour les patients.

