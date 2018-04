Wells Fargo y el Fondo Cities for Financial Empowerment Fund expanden el acceso al asesoramiento financiero gratuito

"Wells Fargo tiene el compromiso de fortalecer las oportunidades económicas en comunidades desfavorecidas proporcionando educación, productos y otros recursos financieros para ayudar a las personas a acceder al sector financiero, aumentar su capacidad financiera y acumular ahorros", indicó Mike Rizer, Director de Relaciones Comunitarias de Wells Fargo. "En 2017 solamente, proporcionamos más de $286.5 millones (en inglés) a más de 14,500 organizaciones sin fines de lucro, y nos enorgullece seguir trabajando con el Fondo CFE y los gobiernos locales para establecer en todo el país los tan necesarios Centros de Empoderamiento Financiero".

El Fondo CFE seleccionó doce gobiernos locales como beneficiarios iniciales del programa FEC ampliado: Akron, OH; Detroit, MI; Greenville County, SC; Houston, TX; Miami, FL; New Haven, CT; Pittsburgh, PA; Sacramento, CA; San Francisco, CA; Memphis, TN; Shreveport, LA; y Syracuse, NY. El Fondo CFE seleccionará municipalidades adicionales para futuros grupos de subvenciones.

"En todo el país, alcaldes y otros líderes locales están implementando asesoramiento financiero individual de nivel profesional como herramienta fundamental para ayudar a los residentes a salir de la pobreza", indicó Jonathan Mintz, Presidente y Director General del Fondo Cities for Financial Empowerment Fund. "El Fondo CFE agradece a Wells Fargo por su respaldo en lo que respecta a este comprobado servicio público, y se enorgullece de trabajar con ciudades y condados de todo el país para expandir el comprobado modelo de FEC".

Los Centros de Empoderamiento Financiero (FEC, por sus siglas en inglés) ofrecen asesoramiento financiero individual de nivel profesional como servicio público gratuito; la plataforma nacional FEC Public busca hacer crecer este movimiento en todo el país. Wells Fargo se une a otros proveedores de fondos y al proveedor del financiamiento inicial, Bloomberg Philanthropies, para ayudar a que FEC Public llegue a un total de hasta 50 gobiernos locales de distintas partes del territorio; el Fondo CFE proporcionará respaldo en materia de subvenciones, asistencia técnica intensiva y una dinámica comunidad nacional de aprendizaje para ayudar a un número de hasta 50 gobiernos locales asociados a planificar, inaugurar y mantener Centros de Empoderamiento Financiero para sus residentes. Implementados por primera vez como prueba piloto en la Ciudad de Nueva York bajo la administración del Alcalde Michael R. Bloomberg en 2008, los FEC han trabajado con casi 80,000 clientes, ayudándoles a reducir sus deudas individuales en casi $94 millones e incrementando los ahorros de sus familias en cerca de $12 millones. Una reciente evaluación del Fondo CFE demostró que este programa funciona incluso para residentes que tienen ingresos muy bajos y se enfrentan a otros desafíos financieros complejos.

El año pasado, el Fondo CFE lanzó la publicación An Evaluation of Financial Empowerment Centers: Building People's Financial Stability As a Public Service (Evaluación de los Centros de Empoderamiento Financiero: el desarrollo de la estabilidad financiera de las personas como servicio público) (en inglés), una evaluación de tres años de la reproducción inicial de la iniciativa en 5 ciudades (Denver, CO; Lansing, MI; Nashville, TN; Philadelphia, PA y San Antonio, TX). La evaluación demuestra que el modelo se reprodujo con éxito y funciona en diversos contextos de ciudad, y que los clientes lograron con éxito reducir deudas, incrementar sus ahorros, establecer y mejorar su crédito y abrir cuentas bancarias seguras, a pesar de sus profundos desafíos financieros. El Fondo CFE también abrió nuevas oportunidades de financiamiento para otros gobiernos locales que buscan reproducir programas de FEC a nivel local.

En los Centros de Empoderamiento Financiero hay asesores del FEC capacitados a nivel profesional que ayudan a los consumidores de ingresos bajos y moderados a administrar sus finanzas, pagar sus deudas, aumentar sus ahorros, establecer y desarrollar crédito, y acceder de manera segura y asequible a productos del sector bancario general. En el centro del modelo de FEC se encuentra la integración del asesoramiento en otros servicios sociales, lo cual incluye vivienda y prevención de ejecuciones hipotecarias, desarrollo de la fuerza laboral, reingreso de prisioneros, acceso a beneficios, servicios relacionados con violencia doméstica, etc.





Información sobre el Fondo Cities for Financial Empowerment Fund (Fondo CFE)

El Fondo CFE respalda los esfuerzos municipales por mejorar la estabilidad financiera de los hogares mediante el aprovechamiento de oportunidades específicas de los gobiernos locales. Al combinar experiencia de vanguardia con programas, investigaciones y políticas de gran escala en ciudades de todos los tamaños, el Fondo CFE ayuda a alcaldes y a otros líderes locales a identificar, desarrollar, financiar, implementar e investigar pruebas piloto y programas que ayudan a las familias a generar activos y a aprovechar al máximo sus recursos financieros. El Fondo CFE trabaja en colaboración con Bloomberg Philanthropies y otros generosos patrocinadores que respaldan nuestro trabajo. Para obtener más información, visite www.cefund.org (en inglés) o síganos en Twitter en @CFEFund (en inglés).

Información sobre Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía de servicios financieros diversificados basada en la comunidad con activos que ascienden a $2.0 billones. La visión de Wells Fargo consiste en satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito financiero. Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo brinda servicios bancarios, inversiones, préstamos hipotecarios y financiamiento comercial y al consumidor a través de más de 8,300 sucursales, 13,000 cajeros automáticos (ATM), Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/espanol) y la Banca Móvil (Mobile Banking), y tiene oficinas en 42 países y territorios para respaldar a los clientes que realizan operaciones comerciales en la economía global. Con aproximadamente 263,000 miembros del equipo, Wells Fargo presta sus servicios a uno de cada tres hogares en los Estados Unidos. En el año 2017, Wells Fargo & Company ocupó el puesto número 25 en la clasificación de las empresas más grandes de los Estados Unidos que elabora la revista Fortune. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo (en inglés).

