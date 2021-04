Wellvolution de Blue Shield of California presenta funciones nuevas que ayudan a los miembros con diabetes tipo 2 a tomar el control de su salud

LOS ÁNGELES, 6 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California está mejorando su popular programa Wellvolution con la incorporación de dos servicios nuevos que ofrecen atención personalizada y apoyo nutricional a los miembros con diabetes tipo 2 o que tienen un alto riesgo de padecerla. Wellvolution es una plataforma digital enfocada en la salud y en la medicina del estilo de vida que puede personalizarse según las preferencias y necesidades de salud de cada uno de sus miembros. La plataforma, incluyendo estos programas ampliados, está disponible para los miembros del plan sin costo adicional.

Los servicios nuevos incluyen una herramienta digital de salud que permite a los miembros participar en la toma de decisiones con su equipo de atención y un servicio de entrega de alimentos frescos para quienes califiquen.

"Con estas herramientas de autoservicio novedosas y exclusivas, estamos mejorando aún más el acceso a la atención médica y aumentando la capacidad de nuestros miembros de prevenir, tratar o revertir las enfermedades crónicas que afectan su vida cotidiana", dijo Angie Kalousek, directora principal de Medicina del Estilo de Vida en Blue Shield of California.

Los servicios y programas nuevos de Wellvolution capacitan a los miembros:

Care Compass permite a los miembros tomar el control de su salud

Gracias a esta herramienta de toma de decisiones compartida facilitada por WiserCare, los miembros con diabetes tipo 2 reciben el apoyo necesario para elaborar un plan de tratamiento personalizado. Con Care Compass, los miembros que califican pueden compartir rápida y fácilmente información con sus médicos, familiares y amigos para que los ayuden con su atención. Esta información incluye su límite de glucemia (azúcar en la sangre), un plan de tratamientos enfocados en el estilo de vida y explicaciones sobre sus medicamentos.

"Care Compass ayuda a los miembros a conocer sus opciones, a expresar sus objetivos y preferencias de tratamiento y a colaborar con su equipo de atención para desarrollar un plan que se adapte a sus necesidades", dijo el Dr. Arul Thangavel, director ejecutivo de WiserCare. "Nuestra experiencia nos ha demostrado que los pacientes tienen hasta un 40 por ciento más de probabilidades de seguir sus planes de tratamiento cuando adoptan un papel más activo en sus decisiones, lo que puede marcar la diferencia en el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes. Estamos complacidos de colaborar con Blue Shield para ofrecer esta herramienta a los miembros".

El servicio de entrega de alimentos de Betr Health ayuda a los miembros que enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria

Betr Health, uno de los programas digitales de mayor éxito en la plataforma Wellvolution, ofrece a los miembros diabéticos que cumplen ciertos requisitos (entre ellos, ingresos bajos), hasta seis meses de alimentos saludables para ayudarlos a seguir las dietas indicadas por sus médicos y revertir sus enfermedades crónicas.

El programa digital de Betr Health (creado para todos los miembros, pero especialmente importante para los diabéticos) los ayuda a monitorear la ingesta de alimentos, su peso y sus niveles de glucemia. La herramienta ofrece servicios de instructores profesionales de salud y el apoyo de una comunidad en línea.

"Muchos diabéticos enfrentan desigualdades significativas en materia de salud que tienen un carácter racial", señaló Kalousek. "Estas desigualdades suelen estar vinculadas a la salud de la comunidad y a los factores sociales de la salud, que las poblaciones afro-americanas y latinas enfrentan en mayor medida. Algunas personas con alto riesgo de sufrir diabetes tipo 2 viven en zonas con acceso limitado a tiendas de comestibles, lo que puede provocar inseguridad alimentaria o limitar la posibilidad de mantener un programa de alimentación nutritiva. Además, las personas que viven en esas comunidades con pocos recursos no siempre tienen un acceso adecuado a la atención médica",

"Betr Health me está enseñando a comer de forma más sana y limpia. Ahora como verduras como bocadillos, mientras antes comía comida rápida. Después de dos semanas y media, bajé nueve libras", dijo Maria Diliani, miembro de Blue Shield of California. "Me gusta el servicio de entrega de alimentos a domicilio porque me ayuda a preparar fácilmente comida deliciosa que a mi familia le gusta mucho. Mi instructor se comunica conmigo a diario para darme apoyo como parte de este trabajo en equipo"

"Recién voy por el tercer día de este programa y ya bajé más de cuatro libras. Los alimentos de Betr Health son muy fáciles de preparar tanto para el almuerzo como para la cena", dijo Sonia Fuentes, miembro de Blue Shield of California y de Betr Health. "Estoy muy agradecida de que mi plan de salud me ayude con este programa de alimentos".

Wellvolution ofrece resultados a los miembros con diabetes tipo 2

Wellvolution está demostrando ser una herramienta vital para los miembros de Blue Shield que tienen diabetes tipo 2 o que tienen un alto riesgo de padecerla: el 81 por ciento de los miembros que participan en nuestro programa de atención de la diabetes utilizan Betr Health y VirtaHealth, las herramientas más populares de Wellvolution.

Betr Health es un programa que se enfoca en tratar y revertir la diabetes, ayudando a los miembros a controlar su glucemia sin medicamentos mediante la ciencia de la nutrición y la atención a distancia de médicos y expertos en comportamiento.

Tendencias de la diabetes:

La mayoría de los adultos de California tienen prediabetes o diabetes. Casi la mitad de los adultos de California, incluyendo uno de cada tres adultos jóvenes, tienen prediabetes (un precursor de la diabetes tipo 2) o diabetes no diagnosticada, según un estudio publicado por el Centro de Investigaciones en Políticas de la Salud de UCLA.

Según el Informe nacional de estadísticas sobre la diabetes para 2020, en Estados Unidos la diabetes es mayor entre los nativos americanos (14.7 por ciento), los latinos (12.5 por ciento) y los afro americanos (11.7 por ciento), seguidos de los asiáticos (9.2 por ciento) y los blancos no hispanos (7.5 por ciento).

Wellvolution es una plataforma digital enfocada en la salud y en la medicina del estilo de vida que puede personalizarse según las preferencias y necesidades de salud de cada uno de sus miembros. Creada en colaboración con Solera Health, Wellvolution ofrece a los miembros acceso inmediato y guiado a una red personalizada de aplicaciones clínicamente probadas que utilizan el estilo de vida para prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades. La plataforma está disponible sin costo adicional para la mayoría de los miembros de Blue Shield con su plan de beneficios, y es un ejemplo de cómo el plan de salud no lucrativo está reimaginando la salud de las personas, las familias y las comunidades

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

