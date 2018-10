Weltforum der Kanalstädte in China: Großer Kanal von Yangzhou als Modell für die Welt

YANGZHOU, China, 16. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Die Hauptveranstaltung des World Canal Cities Forum 2018, gesponsert von der World Historic and Cultural Canal Cities Cooperation Organization (WCCO), fand am 12. Oktober 2018 in der Stadt Yangzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu statt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Erhalt, Weitergabe und Brauch der Kultur der Kanalstädte dieser Welt". Das Forum bot eine Bühne für die zahlreichen herausragenden Verdienste des Kulturgürtels entlang des großen Kanals in Jiangsu und stellte die Provinz als Vorzeigebeispiel für die Entwicklung der Kultur des großen Kanals heraus. Gefördert wurde das Forum vom Führungsgremium der Provinz Jiangsu zur Entwicklung des Kulturgürtels entlang des großen Kanals.

Auf dem World Canal Cities Forum wird die Rolle diskutiert, die Kanäle bei der Entwicklung der menschlichen Zivilisation gespielt haben. Es werden historische Reliquien, menschliche Landschaften, Volksbräuche und traditionelle Lebensweisen aus der ganzen Welt vorgestellt. Dieses Jahr stellte die Veranstaltung mit mehr als 400 Teilnehmern einen neuen Besucherrekord auf. Einflussreiche Persönlichkeiten und hochrangige Gäste hielten Vorträge über Themen wie Umweltschutz, Artenvielfalt, Städtebau und kulturelles Erbe in Kanalstädten auf der ganzen Welt. Dabei ging es um nachhaltige Entwicklung, Erhalt, kulturelles Erbe, Tourismusentwicklung und Kooperation in Hinblick auf die Kanäle dieser Welt. Betont wurde die Bedeutung der internationalen Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens, um eine neue Ära für die Kanäle der Welt zu garantieren.

WCCO ist eine gemeinnützige internationale Organisation, die von den Kanalstädten der Welt und beteiligten wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen gegründet wurde. Mit dem Kanal als gemeinsamem Richtungsgeber fördert sie die Kooperation beim weltweiten Projekt der Kanalstädte und den Erfahrungsaustausch bei der Entwicklung der Kanalkultur. Gleichzeitig setzt sie sich für Wirtschaftspartnerschaften zwischen Kanalstädten für eine gegenseitig nutzbringende Zusammenarbeit ein. Sie ist richtungsweisend für die zukünftige Entwicklung der Kanäle der Welt. Im Rampenlicht steht dabei ein legendenumwobener Kanal in China, dem zukünftig Wohlstand beschert sein wird.