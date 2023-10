Weltweites Potenzial nutzen: 134. Canton Fair erweitert „Belt and Road"-Geschäftsmöglichkeiten

GUANGZHOU, China, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die 134. China Import and Export Fair („Canton Fair", „die Messe"), die vom 15. Oktober bis zum 4. November in Guangzhou stattfindet, hat erfolgreich insgesamt 129.000 Käufer aus Übersee angezogen, von denen fast 70.000 aus Ländern und Regionen stammen, die an der „Belt and Road"-Initiative beteiligt sind, was einer Steigerung von über 65 % gegenüber dem gleichen Zeitraum der letzten Veranstaltung entspricht. Die dreiphasige Ausstellung präsentierte in ihrem internationalen Pavillon 650 Aussteller aus 43 Ländern und Regionen, von denen rund 60 % aus „Belt and Road"-Ländern stammten, und erntete großes Lob von Lieferanten als auch von Käufern.

„Neunzig Prozent der externen Einkäufe unseres Unternehmens stammen aus China, mit garantierter Qualität, Lieferung und Preis. Wir haben ein enormes Vertrauen in die Fertigungskapazitäten Chinas", sagte Sia Huaping, Vorsitzender der SARAWAK CHINA TRADES IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION.„Dieses Mal nehmen mehr als 80 Mitglieder unserer Kammer aktiv an der Messe teil."

Die Canton Fair ist zum Dreh- und Angelpunkt für angesehene Unternehmen wie Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd., Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd. („Xinbao") und andere renommierte Unternehmen geworden, die den florierenden „Belt and Road"-Markt im Visier haben. Insbesondere Xinbao hat auf der Messe klugerweise einen speziellen Ausstellungsbereich eingerichtet, der genau auf die spezifischen Bedürfnisse von Käufern aus Ländern und Regionen zugeschnitten ist, die stark in die „Belt and Road"-Initiative investieren. Dieser kluge Schachzug hat erfolgreich eine beträchtliche Anzahl von Käufern angelockt, die eine informative Beratung suchen.

Zhang Yifei, der erfahrene Direktor für Auslandsprojekts von Xinbao, teilte begeistert mit: „Neben dem erfolgreichen Abschluss zahlreicher Geschäfte auf der Canton Fair baut unser Unternehmen auch aktiv seine internationalen Produktionsstandorte aus, wobei das Werk in Indonesien bereits in vollem Gange ist."

Darüber hinaus hatte Altinboga Gas Equipments, ein bekannter türkischer Ventilhersteller, einen bemerkenswerten Auftritt im internationalen Pavillon der Canton Fair und präsentierte eine umfangreiche Auswahl von über 85 Produktkategorien. Hakan Yairal, der zuständige Außenhandelsmanager von Althinboga Gas Equipments, erklärte: „Die Canton Fair ist unsere wichtigste Messe, die uns unvergleichliche Möglichkeiten bietet, mit Käufern aus aller Welt zu verhandeln."

Die Beziehungen zwischen China und Unternehmen aus Ländern entlang der „Belt and Road" haben sich auf der Canton Fair vertieft, was zu gegenseitigem Nutzen und positiven Ergebnissen geführt hat. Weitere Informationen über die 134. Canton Fair finden Sie auf der offiziellen Website der Canton Fair https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 oder wenden Sie sich an: [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2258245/image_1.jpg

SOURCE Canton Fair