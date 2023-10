Aproveitando o Potencial Global: 134ª Feira de Cantão Expande Oportunidades de Negócios do "Cinturão e Rota"

GUANGZHOU, China, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A134ª Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Cantão", "a Feira"), realizada em Guangzhou de15 de outubro a4 de novembro, atraiu com sucesso um número total de 129.000 compradores estrangeiros, com quase 70.000 provenientes de países e regiões envolvidas na Iniciativa do Cinturão e Rota, um aumento de mais de 65% em relação ao mesmo período da última sessão. A exposição trifásica contou com 650 expositores de 43 países e regiões em seu pavilhão internacional, dos quais cerca de 60% eram de países do Cinturão e Rota, recebendo grandes elogios de fornecedores e compradores.

"Noventa por cento das compras externas da nossa empresa são provenientes da China, com qualidade, entrega e preço garantidos. Temos imensa confiança nas capacidades de produção da China", afirmou Sia Huaping, presidente da SARAWAK CHINA TRADES IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION."Desta vez, mais de 80 membros de nossa câmara estão participando ativamente da feira".

A Feira de Cantão tornou-se um centro para empresas ilustres como Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd., Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd. ("Xinbao") e outras empresas de prestígio que têm como objetivo o florescimento do mercado "Cinturão e rota". Xinbao, em particular, designou astuciosamente uma seção de exposição especial na feira, meticulosamente adaptada para atender às necessidades específicas dos compradores provenientes de países e regiões profundamente investidos na iniciativa "Cinturão e Rota". Essa manobra sagaz atraiu com sucesso um número significativo de compradores que buscam consulta informativa.

Zhang Yifei, experiente diretor de projetos no exterior de Xinbao, compartilhou com entusiasmo: "Além de finalizar com sucesso vários negócios na Feira de Cantão, nossa empresa também está expandindo ativamente suas bases de produção internacionais, com a fábrica indonésia agora em pleno andamento".

Além disso, a Altinboga Gas Equipments, uma importante fabricante de válvulas turcas, fez uma aparição notável no Pavilhão Internacional da Feira de Cantão, apresentando uma extensa seleção de mais de 85 categorias de produtos. Hakan Yairal, o qualificado gerente de comércio exterior da Althinboga Gas Equipments, expressou: "A Feira de Cantão serve como nossa exposição primordial, proporcionando-nos oportunidades incomparáveis para negociar com compradores de todo o mundo".

A relação entre a China e empresas de países ao longo do "Cinturão e Rota" ficou mais forte na Feira de Cantão, resultando em benefícios mútuos e resultados positivos. Para mais informações sobre a 134ª Feira de Cantão, acesse o site oficial da Feira de Cantão https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 ou entre em contato com: [email protected].

