Saisir le potentiel mondial : la 134e Foire de Canton accroît les occasions d'affaires de « la Ceinture et la Route »

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La 134e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« la Foire de Canton », « la Foire »), qui se tient à Guangzhou du 15 octobre au 4 novembre, attire avec succès 129 000 acheteurs étrangers, dont près de 70 000 proviennent de pays et de régions participant à l'initiative « la Ceinture et la Route », soit une augmentation de plus de 65 % par rapport à la même période lors de la dernière édition. Le pavillon international de l'exposition en trois phases accueille 650 exposants de 43 pays et régions, dont environ 60 % proviennent de pays qui participent à l'initiative « la Ceinture et la Route », ce qui a suscité beaucoup d'éloges de la part des fournisseurs et des acheteurs.

« Quatre-vingt-dix pour cent des achats externes de notre entreprise proviennent de la Chine, avec des garanties de qualité, de livraison et de prix. Nous avons énormément confiance dans les capacités de fabrication de la Chine », a déclaré Sia Huaping, président, SARAWAK CHINA TRADES IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION. « Cette fois-ci, plus de 80 membres de notre chambre de commerce participent activement à la foire. »

La Foire de Canton est devenue une plaque tournante pour des entreprises de renom comme Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd., Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd. (« Xinbao ») et d'autres entreprises prestigieuses qui se sont établies sur le marché de « la Ceinture et la Route » florissant. Xinbao, en particulier, a judicieusement désigné une section d'exposition spéciale à la foire, méticuleusement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des acheteurs originaires de pays et de régions profondément investis dans l'initiative « la Ceinture et la Route ». Cette décision avisée a réussi à attirer un grand nombre d'acheteurs à la recherche de consultations informatives.

Zhang Yifei, directeur de projet à l'étranger expert de Xinbao, a partagé avec enthousiasme : « En plus de conclure de nombreux contrats à la Foire de Canton, notre entreprise élargit aussi activement ses bases de production internationales, l'usine indonésienne battant son plein. »

De plus, Altinboga Gas Equipments, un important fabricant de soupapes turc, a fait une apparition remarquable au pavillon international de la Foire de Canton, en présentant une vaste sélection de plus de 85 catégories de produits. Hakan Yairal, gestionnaire en commerce extérieur qualifié d'Althinboga Gas Equipments, a déclaré : « La foire de Canton est notre principale exposition, nous offrant des occasions inégalées de négocier avec des acheteurs du monde entier. »

La relation entre la Chine et les entreprises des pays situés le long de « la Ceinture et la Route » s'est renforcée à la foire de Canton, ce qui s'est traduit par des avantages mutuels et des résultats positifs. Pour en savoir plus sur la 134e Foire de Canton, consultez le site Web officiel de la Foire de Canton à l'adresse https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 , ou contactez [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2258245/image_1.jpg

SOURCE Canton Fair