Wemade amplía su servicio GameFi en favor del crecimiento del ecosistema WEMIX PLAY

Se abre el servicio de intercambio, lo que admite transacciones de tokens de juegos con base en las interacciones inmediatas

REFLECT se incluye en el listado de WEMIX.Fi con el fin de establecer una estructura de crecimiento compartido para el ecosistema WEMIX

SEÚL, Corea del Sur, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- WEMIX PLAY, la plataforma de juegos "blockchain" de Wemade, lanza un servicio GameFi ampliado para promover el crecimiento del ecosistema.

Se añadió el servicio de intercambio para varios tokens de juegos que conforman la liquidez del ecosistema WEMIX PLAY.

Game Fi, el servicio más reciente de Wemix Play Ecosystem (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

El servicio de intercambio de GameFi permite a los usuarios intercambiar instantáneamente tokens de juego por pWEMIX basándose en la interacción inmediata con cambios en el valor de los WEMIX empleados en WEMIX PLAY. Los usuarios también pueden incrementar sus activos recibiendo una proporción determinada de las tarifas de transacción mediante el "staking" de tokens de juegos y pWEMIX.

Además, REFLECT, un token sintético de WEMIX PLAY, se incluyó en el listado de WEMIX.Fi como el primer token de juego.

REFLECT es un token sintético que se puede crear al fusionar tokens que estén registrados en REFLECT Alliance.

El recién incluido token de juegos se puede obtener mediante "airdrop", y REFLECT, cuyo valor aumenta en proporción, tiene como objetivo generar el crecimiento tanto del token sintético como de los tokens individuales. Tiene una característica única de vinculación en la que el crecimiento del juego conduce al crecimiento de REFLECT y posteriormente al crecimiento de la plataforma.

Al incluir REFLEX en el listado de WEMIX.Fi, Wemade conectará la interoperabilidad del megaecosistema de WEMIX y la economía entre ecosistemas para crear un marco de crecimiento compartido.

WEMIX PLAY, por su parte, que aspira a ser una plataforma abierta de juegos "blockchain", es una plataforma web que ofrece una amplia gama de servicios basados en la tecnología "blockchain" como información de juegos incorporados, NFT y subastas, y servicios DeFi como tokens, REFLECT, intercambios y "staking".

Desde su lanzamiento en julio de 2022, sigue presentando juegos de tipo P&E de diversos géneros, manteniendo su posición como líder mundial en plataformas de juegos "blockchain". Existen planes para lanzar WEMIX PLAYER, un reproductor de aplicaciones y un sistema de donaciones que permitirá a los usuarios donar varios tokens a los influenciadores.

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos "blockchain" desarrollada por WEMIX Pte. Ltd, que ofrece servicios tales como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado de artículos NFT, "staking" de WEMIX y la pasarela de juegos. WEMIX Pte. Ltd. es una subsidiaria de Wemade, desarrolladora y propietaria intelectual de "The Legend of Mir", un juego sumamente exitoso con más de 500 millones de usuarios.

Acerca de Wemade

Wemade es una empresa coreana pionera en el desarrollo de juegos. Su atención se centra cada vez más en el metaverso y la tecnología "blockchain" (NFT, DeFi) con énfasis en la personalización de la experiencia de juego. Wemade se esfuerza por transformar los juegos cotidianos con la tecnología "blockchain" y establecer su moneda WEMIX como una moneda clave en la industria de los juegos.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1970260/1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

