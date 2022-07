Wemade apresenta o Sistema de Relíquia para "MIR4"

O Sistema de Relíquia, que consiste em um total de 10 estágios, aumenta as estatísticas únicas dos jogadores de acordo com o nível de aprimoramento e crescimento da Relíquia. Cada Relíquia tem seu próprio efeito único, como "aprimoramento de ataque" e "aprimoramento de HP", e os jogadores podem aprimorar as Relíquias por meio da coleta de materiais apropriados. Uma vez que todas as estatísticas para o nível correspondente sejam aprimoradas com sucesso, os jogadores podem continuar subindo de nível a Relíquia para se tornarem ainda mais poderosos.

A atualização também apresentou a Ruptura do Mundo dos Dragões, um novo conteúdo de batalha que pode ser jogado em cada Labirinto em todo o continente MIR. Depois de atender a todos os requisitos ao matar um certo número de monstros, os jogadores podem caçar novos monstros que são criados em áreas designadas dentro do labirinto. Quando todos os monstros que rastejam pela fenda são derrotados, monstros únicos e chefes aparecem para batalhas ferozes. Derrotar monstros chefe raros permite que os jogadores ganhem baús de tesouro que contêm recompensas valiosas como a Estátua do Dragão Azul Heroico, a Pedra de Aprimoramento Mística Heroica e a Pedra de Aprimoramento Obscura Épica.

Com a recém-adicionada função Exibir-se, os jogadores podem interagir entre si por meio de exibição e observação de colecionáveis XDRACO. Esta função só está disponível no vilarejo, e os espectadores podem tocar no botão Admirar para receber o efeito buff, enquanto os jogadores que se exibem podem ganhar recursos no jogo.

Para mais informações sobre a atualização, acesse MIR4 Global.

