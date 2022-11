Wemade concluye con éxito el G-STAR 2022 como patrocinador principal

Presentó los MMORPG de gran calidad Night Crows y Legend of YMIR; el primero se lanzará el próximo mes de abril

Henry Chang dio un discurso de apertura sobre la economía entre juegos y el metaverso, que puede conectar la economía del juego con la vida real

SEÚL, Corea del Sur, 29 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Wemade reveló nuevos títulos, Night Crows y Legend of YMIR, en el G-STAR 2022, el evento de juegos más grande de Corea.

Night Crows de MADNGINE es un MMORPG de gran calidad con gráficos realistas de nivel superior impulsado por Unreal Engine 5. Está previsto que el juego se lance en abril de 2023. Myeonseok Son PD, un experto de MMORPG, y Jeongwook Lee se asociaron para fundar MADNGINE.

Henry Chang dando un discurso de apertura en G-Star 2022 (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd) Legend of Ymir (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd) Night Crows (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Las características principales de Night Crows incluyen un JcJ a gran escala al que se pueden unir más de 1.000 jugadores, enfrentamiento físico entre personajes y acción dinámica aérea y terrestre. El juego está basado en la Edad Media, por lo que las batallas masivas en campo abierto atrajeron la atención de la multitud.

Legend of YMIR fue desarrollado por Wemade XR y es un MMORPG basado en la mitología nórdica. YMIR es la primera criatura y un gigante en la historia. El juego permite a los jugadores disfrutar de la historia continua de la serie Mir. En enero de este año, se lanzó un video de demostración que utiliza Unreal 5.

Legend of YMIR trata sobre personajes que quieren detener el "Ragnarök", un apocalipsis que ocurre cada 9.000 años en el continente de YMIR. Gracias a la captura de movimiento facial, el movimiento realista brindará gráficos más vivos y hará que los jugadores se sientan inmersos en el juego.

Además del evento principal, Henry Chang, director ejecutivo de Wemade, dio un discurso de apertura en el G-CON X IGC sobre el tema "Nuevo paradigma: la economía entre juegos y el metaverso".

Se invitaron a muchos desarrolladores y gerentes de muchos campos diferentes, incluidos en línea, consola, móvil, independientes, metaverso, entre otros, y Henry Chang fue el primero en hablar en el G-CON.

"Hay conceptos erróneos sobre las criptomonedas, pero Wemade tiene una visión única para WEMIX y es por eso que presentamos NILE, la plataforma DAO y NFT y el servicio DeFi de WEMIX.FI y la moneda estable WEMIX", comenzó.

Después de explicar por qué Wemade saltó al negocio de la cadena de bloques, argumentó que los juegos son la utilidad de la tecnología de criptomonedas y cadena de bloques.

"MIR4 Global, con un divertido juego y tecnología de cadena de bloques, abrió el mercado mundial de P&E (juega y gana) y se convirtió en la empresa número uno a nivel mundial. El juego 1", dijo, explicando además que la implementación de la tecnología de cadena de bloques para conectar la economía del juego bien diseñada y el valor de la vida real fueron las razones por la que el juego fue tan popular. "La incorporación de excelentes juegos de cadena de bloques como MIR4 Global fue lo que convirtió a WEMIX Play en la mejor plataforma del mundo".

También enfatizó que WEMIX Play se establecerá como una plataforma abierta mundial en el 2023. "Se incorporarán 100 juegos para el primer trimestre de 2023 y nuestro objetivo es brindar un servicio de plataforma avanzada en el que todos puedan crear sus propios tokenomics".

Con el tema "La vida es un juego", Wemade presentó el ecosistema de WEMIX y mostró dos nuevos juegos, Night Crows y Legend of YMIR, como patrocinador principal del G-STAR 2022.

Sobre WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos de cadena de bloques desarrollada por WEMIX Pte. Ltd, que brinda servicios como cartera de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado de artículos NFT, apuestas WEMIX y la puerta de enlace del juego. WEMIX Pte. Ltd es una subsidiaria de Wemade, la empresa desarrolladora y propietaria de "The Legend of Mir" IP, uno de los mejores juegos con más de 500 millones de usuarios.

Sobre Wemade

Wemade es una empresa pionera en el desarrollo de juegos de Corea. Su enfoque está cambiando constantemente hacia la tecnología de metaverso y cadena de bloques (NFT, DeFi), con énfasis en la personalización de la experiencia de juego. Wemade se esfuerza por transformar los juegos cotidianos con la tecnología de cadena de bloques y establecer su token WEMIX como una moneda fundamental en la industria del juego.

