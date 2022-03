Wemade Connect annonce le lancement des pré-inscriptions et d'un airdrop pour son jeu mobile NFT « Every Farm »

Il y aura trois séries d'airdrop pour son nouveau jeu Every Farm lors de l'ouverture des pré-inscriptions.(https://gleam.io/P0E3t/got-flero-token-the-first-round-of-everyfarm-airdrop) Les participants à ces aidrops auront la possibilité de gagner des tokens FLERO. Consultez le site officiel de l'entreprise pour connaître les dernières mises à jour.(http://wemadeconnect.com/site/everyfarm/)

Jeu alimenté par la blockchain et inspiré du jeu de simulation de gestion d'entreprise Every Town, Every Farm utilise la plateforme blockchain mondiale WEMIX, y compris des tokens FLERO et des NFT à l'échelle mondiale. Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à vivre une expérience d'agriculteur tout en monétisant leurs actifs dans le jeu en monnaie fiat.

Les joueurs pourront gérer leurs propres fermes et faire pousser les cultures nécessaires qui deviendront des ingrédients essentiels pour les moulins, les usines et les restaurants. Les joueurs pourront également cuisiner de délicieux repas et servir des clients pour gagner des ressources dans le jeu. De plus, les joueurs seront récompensés par des « Hearts », des cœurs, qui pourront être échangés contre des tokens FLERO, la première expérience de monétisation de jeu.

Le but de Every Farm est de créer une communauté, que les joueurs visitent les fermes de leurs voisins, de faire du commerce et de construire des relations et des entreprises ensemble.

« Every Farm est un jeu qui non seulement offre aux utilisateurs une véritable expérience d'agriculteur, mais qui permet également aux joueurs de gagner des jetons et des NFT. En d'autres termes, les joueurs peuvent gagner de l'argent avec leur propre ferme en crypto-monnaie », a déclaré Hodae Lee, PDG de Wemade Connect.

Assurez-vous donc de vous inscrire à l'avance et de recevoir des mises à jour sur le projet et les multiples airdrops.

À propos de Wemade Connect

Wemade Connect est une entreprise internationale de jeux vidéo spécialisée dans le développement et l'édition de jeux, ainsi qu'un MCP (Master Contents Provider) qui fournit des contenus majeurs sur la blockchain WEMIX. Parmi les principaux jeux de la société qui ont gagné en popularité sur le marché mondial figurent « Everytown », « Tap Tap Fish - Abyssrium » et « My Secret Bistro ». La société se concentre actuellement sur l'intégration de la blockchain sur ses principaux jeux et sur la découverte de nouveaux jeux basés sur la blockchain.

