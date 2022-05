Wemade Connect lança oficialmente o jogo móvel play-and-earn "EVERY FARM"

O "EVERY FARM" é um jogo móvel no qual os usuários cultivam plantações em suas fazendas, se envolvem em atividades comerciais como cozinhar e vender alimentos em restaurantes e curtem redes sociais com amigos do jogo para obter tokens do jogo e tokens Wemix. A Wemade Connect desenvolveu o jogo para permitir que os usuários que se envolvam no cultivo e em atividades financeiras possam atuar como líderes em simulação de administração de negócios. Os usuários podem consumir ingredientes obtidos por meio de atividades financeiras em restaurantes para obter corações. E esses corações podem ser trocados por tokens (tokens Flero), que podem ser livremente trocados por tokens Wemix de ativos virtuais. Além disso, os usuários podem vender colheitas, alimentos e bebidas valiosos no jogo para interagir com os amigos e curtir um ambiente econômico natural, em que competem com outros usuários para produzir mais colheitas e pratos de forma mais rápida.

Ho-dae Lee, CEO da Wemade Connect, explicou: "Obter tokens Flero e ativos virtuais no "EVERY FARM" é simples. Basta elaborar estratégias para produzir e vender colheitas, alimentos e bebidas valiosos e interagir com seus amigos do jogo curtindo uma simulação de administração de negócios para ganhar tokens e ativos virtuais."

Além disso, a Wemade Connect realizará um evento de alto nível em comemoração ao lançamento do "EVERY FARM" até 16 de junho. Os usuários podem receber "[ALS] Vine House" ao atingir o nível 10, receber 50 mil gold ao atingir o nível 20 e 30 e receber 100 mil gold ao atingir o nível 40.

A Wemade Connect é uma empresa de desenvolvimento e publicação de jogos com 90 milhões de downloads totais de jogos. Com o início da era dos jogos de blockchain, a Wemade Connect vem lançando jogos de blockchain em sua plataforma global de blockchain WEMIX, e a empresa também está atendendo a jogos não blockchain de vários gêneros em todo o mundo. A Wemade Connect está atendendo a jogos de sucesso como "Every Town" e "AbyssRium" no mercado global, e a empresa pretende lançar dez novos títulos no mercado global este ano.

