Wemade firma un memorando de entendimiento con DSRV y lo acoge como NCP

DSRV, un proveedor de infraestructura de cadena de bloques, se unirá a 40WONDERS como socio del consejo de nodos

Aunar fuerzas para mejorar el ecosistema de WEMIX 3.0

SEÚL, Corea del Sur, 4 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Wemade firmó un memorando de entendimiento con DSRV, un proveedor global de infraestructura de cadena de bloques.

DSRV aceptó unirse a 40WONDERS (la red en la cadena de reguladores del ecosistema descentralizado de WEMIX) como NCP (socio del consejo de nodos) para WEMIX 3.0, una red principal de cadena de bloques actualmente desarrollada por Wemade. 40WONDERS está compuesta por 40 socios globales que participarán en la toma de decisiones importantes como nodos de la cadena de bloques de WEMIX 3.0.

WEMIX le da la bienvenida a DSRV como socio del consejo de nodos (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Reconocido por su excelencia técnica y experiencia en nodos operativos 24/7, DSRV es un destacado validador de prueba de participación (PoS) para más de 20 redes globales de cadena de bloques como Ethereum, Solana, Polygon, Celo y NEAR Protocol.

Su paquete de herramientas de desarrollo incluye una plataforma API integral de nodos de múltiples cadenas (All That Node) y un paquete de productos multicadena (WELLDONE Studio), que incluye una billetera integrada sin custodia, un entorno de desarrollo integrado (Remix IDE Plugin) y un servicio de gestión de activos que se lanzará durante este año. Entre los inversionistas de la compañía se encuentran Naver D2SF, KB Investment y Samsung Next.

Según este memorando de entendimiento, DSRV sumará fuerzas con Wemade para mejorar el ecosistema WEMIX 3.0. Como socio oficial, ayudará a los nuevos desarrolladores a ingresar a la red sin contratiempos y construir dApps utilizando herramientas de infraestructura seguras y de última generación.

"DSRV busca ofrecer una experiencia de desarrollo optimizada y consistente para todos los usuarios, con lo que cualquier persona podrá desarrollar e implementar dApps con facilidad en varios ecosistemas de cadena de bloques. Con ese fin, trabajamos como validadores para las principales cadenas de bloques y ofrecemos varias soluciones para cada tipo de usuario", explicó Jiyun Kim, director ejecutivo de DSRV. "La excelencia y la fortaleza de DSRV radica en nuestra destreza y experiencia en tecnología, y aprovecharemos esto para mantener saludable el ecosistema WEMIX 3.0.

"Les damos la bienvenida a compañías y proyectos globales con trayectorias comprobadas como nuestros PNC, a fin de mejorar y fortalecer el ecosistema WEMIX 3.0", afirmó Henry Chang, director ejecutivo de Wemade. "Con una moneda estable 100 % respaldada, WEMIX$, y un consejo de nodos transparente, WEMIX 3.0 evolucionará para convertirse en una red principal sostenible y abierta".

En la actualidad, Wemade está probando el protocolo WEMIX 3.0 y su estabilidad de red. Después de una gran cantidad de verificaciones y pruebas, WEMIX 3.0 se lanzará en octubre.

Visite el sitio web oficial para obtener más información en WEMIX 3.0.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1913623/Wemade_DSRV_MOU.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

