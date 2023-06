Wemade integra a Fireblocks, provedora de tecnologia de ativos digitais líder do setor

O gerenciamento de ativos WEMIX será fortalecido por meio da tecnologia de infraestrutura segura e de nível empresarial da Fireblocks

Necessário para a maioria das parcerias globais, este é um passo essencial em direção a negócios globais mais robustos para WEMIX

SEUL, Coreia do Sul, 2 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Wemade, desenvolvedora líder global de blockchain, anunciou hoje a integração da Fireblocks, provedora de tecnologia de liquidação, transferência e custódia de ativos digitais líder do setor, em sua rede principal WEMIX3.0.

Fundada em 2018, a Fireblocks é uma plataforma fácil de usar para criar novos produtos baseados em blockchain e gerenciar operações diárias de ativos digitais.

A empresa ajuda seus clientes a armazenar e operar com segurança seus ativos digitais por meio de sua infraestrutura e tecnologia de segurança MPC-CMP testada em batalha.

A Wemade visa utilizar as soluções da Fireblocks para aumentar o nível de eficiência e segurança do processo de gerenciamento de ativos digitais da WEMIX.

Como a implementação de tais soluções é necessária para a maioria das parcerias globais, este é um passo essencial para desenvolver um negócio de blockchain global mais robusto para a WEMIX.

Stephen Richardson, diretor administrativo de mercados financeiros e chefe da APAC na Fireblocks, disse: "Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Wemade para ajudá-los a executar e dimensionar suas operações de gerenciamento de tesouraria para seus ativos digitais, para que possam assumir o controle de seus ativos digitais e se aproximar de sua visão de construir um futuro programável de código aberto para a era Web3."

"Ao colaborar com a Fireblocks e usar seus serviços padrão globais de blockchain de fato, a expansão do mega ecossistema WEMIX3.0 será acelerada", disse Henry Chang, CEO da Wemade. "A rede principal agora oferece um gerenciamento de ativos digitais ainda mais seguro, eficiente e transparente".

Sobre a WEMADE

Reconhecida líder do setor em desenvolvimento de jogos com mais de 20 anos de experiência, a Wemade, com sede na Coreia do Sul, está liderando uma mudança única no setor de jogos, conforme o setor muda para a tecnologia blockchain. Por meio de sua subsidiária WEMIX, a WEMADE tem como objetivo acelerar a adoção em massa de tecnologia blockchain, construindo um mega-ecossistema baseado em experiência, direcionado para plataforma e orientado para serviços, com o objetivo de oferecer um amplo espectro de serviços intuitivos, convenientes e fáceis de usar para a Web3.

Sobre a Fireblocks

A Fireblocks é uma plataforma de classe empresarial que oferece uma infraestrutura segura para movimentar, armazenar e emitir ativos digitais. A Fireblocks permite que bolsas de valores, guardiões, bancos, fintechs e fundos de cobertura ampliem com segurança as operações de ativos digitais por meio da Fireblocks Network e da infraestrutura de modelo de carteira baseada em controle preditivo. A Fireblocks atende a mais de 1.800 instituições financeiras, garantiu a transferência de mais de $4 trilhões em ativos digitais e tem uma apólice de seguro única que cobre ativos em armazenamento e trânsito. Algumas das maiores empresas de criptomoedas mudaram para a Fireblocks porque é a única solução que as equipes CISOs e Ops adoram. Para mais informações, acesse www.fireblocks.com.

