Wemade unterzeichnet strategische Partnerschaften mit drei nordamerikanischen Spieleentwicklern und plant seinem Programm drei Spiele hinzuzufügen

Abschluss von Verträgen mit Liithos Inc., Hit Factor Inc. und PM Champions LLC auf der GDC 2023

Titel wie Ashfall, Glimmer Peak und Roshpit Champions 2 werden auf WEMIX PLAY verfügbar

SEOUL, Südkorea, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Wemade, ein südkoreanischer Gaming- und Blockchain-Gigant, unterzeichnet Absichtserklärungen für strategische Partnerschaften mit den drei nordamerikanischen Spieleentwicklern Liithos Inc., Hit Factor Inc. und PM Champions LLC.

Die Unternehmen trafen sich auf der GDC 2023 und vereinbarten, ihre Kräfte zu bündeln, um das WEMIX-Ökosystem zu erweitern. Ashfall von Liithos und Roshpit Champions 2 von PM Champions werden auf WEMIX PLAY, der Blockchain-Spieleplattform von Wemade, verfügbar. Hit Factor wird bald Einzelheiten zu seinem Onboarding-Spiel bekannt geben.

„Heute haben Liithos und Wemade eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung von AAA-Web-3-Spielen für internationale Zielgruppen geschlossen", so Michael Mumbauer, CEO von Liithos. „Wir sind begeistert, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten und ihre Erfahrung im Bereich Blockchain Gaming und die WEMIX PLAY-Plattform für ein Publikum der nächsten Generation nutzen können."

„Wir fühlen uns geehrt, bekannt zu geben, dass wir eine strategische Partnerschaft mit WEMIX vereinbart haben", erklärt Cooper Bachman, CEO von Hit Factor. „Das Team freut sich sehr darauf, durch die Verwendung der modernsten Blockchain-Plattform von WEMIX fesselnde und bahnbrechende Erlebnisse für unsere Spieler überall in der Welt zu kreieren."

„Ich bin außerordentlich erfreut, unsere Partnerschaft mit Wemix bekannt geben zu können. Wemix bietet uns sein Fachwissen im Bereich der Blockchain-Technologie und ein umfangreiches Netzwerk von Branchenverbindungen", erklärte Ryan Racioppo, CEO von PM Champions. „Die Zusammenarbeit mit WEMIX wird die höchstmögliche Qualität für unser Spiel bei der Veröffentlichung sicherstellen und unterstreicht unser Engagement, unseren Spielern ein unvergessliches Gaming-Erlebnis zu bieten."

WEMIX PLAY konzentriert sich derzeit auf den Aufbau einer robusteren Spiele-Palette und die Genre-Diversifizierung für einen stärkeren Wettbewerbsvorteil. Verschiedene Blockchain-Spiele laufen aktuell auf der Plattform. Informationen dazu finden Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens https://wemixplay.com/.

Wemade nahm an der GDC 2023 teil, die vom 20. bis zum 24. März stattfand, und kam mit Spieleentwicklern aus der ganzen Welt zusammen. Es wurden mehrere Ansprachen von seinen Hauptmitgliedern gehalten, um eine Vision des Blockchain-Spielemarktes und die Stärke der weltweit führenden Blockchain-Spieleplattform WEMIX PLAY vorzustellen.

Informationen zu WEMADE

„Where Games Change"

Wemade ist ein renommierter Branchenführer in der Game-Entwicklung mit über 20 Jahren Erfahrung sowie ein Vorreiter für die Masseneinführung der Blockchain-Technologie in der globalen Gaming-Industrie. Durch mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Spieleentwicklung und Serviceleistungen weiß Wemade genau, was nötig ist, um gute Spiele für die globale Gaming-Community zu entwickeln.

Informationen zum „Mega-Ökosystem" von WEMIX

WEMIX ist ein robustes EVM-kompatibles Open-Source-Protokoll, das von SPoA (Stake-based Proof of Authority), einem Konsensalgorithmus, betrieben wird. Er ist durch 40 dezentralisierte Autoritätsknoten gesichert, die von hochqualifizierten globalen Partnern sowie der On-Chain-Community DAO (Decentralized Autonomous Organization) betrieben werden, zusammen als die 40 WONDERS bekannt. Es wurde als erfahrungsbasiertes, plattformorientiertes und serviceorientiertes Mega-Ökosystem mit innovativen Projekten und Anwendungen entworfen, die von der Community für die Welt entwickelt wurden.

Informationen zu WEMIX PLAY

„Life is Game"

WEMIX PLAY ist die weltweit größte Blockchain-Gaming-Plattform, die Millionen von Spielern aus aller Welt bedient. WEMIX PLAY öffnet durch seine modulare Transformation, die Tokenomics, GameFi, Marketplace und Community in gute Spiele implementiert, eine neue Tür in die Zukunft des Gaming. Onboarding von WEMIX PLAY ist die Antwort auf all Ihre Fragen. Alles, was Sie als Entwickler jetzt machen müssen, ist, sich auf die Entwicklung guter Spiele zu konzentrieren.

