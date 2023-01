WEMIX presenta oficialmente Fan Token

WEMIX lanzará Fan Token en WEMIX PLAY

Avance significativo hacia la construcción de una economía digital independiente

Con antelación, se planearon eventos Airdrop para celebrar el lanzamiento oficial

SEÚL, Corea del Sur, 26 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX, el desarrollador líder de ecosistemas basados en cadenas de bloque, anunció el lanzamiento oficial de Fan Token, un servicio que transformará las relaciones tradicionales entre creadores y fanáticos, el viernes 27 de enero a las 17:00 (UTC+8) en WEMIX PLAY.

Fan Token es un servicio de donación con un nuevo formato en el que tanto los creadores como los fanáticos pueden interactuar y compartir beneficios al construir una economía digital independiente.

Wemade lanza oficialmente Fan Token a nivel mundial (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Tiene una tokenómica única, llamada tokenómica de marca de agua alta, bajo la cual solo se acuñarán más tokens cuando el precio promedio del token en 24 horas supere el máximo más reciente. De esta manera, el valor del Fan Token se determina a través de la interacción activa entre el creador y los fanáticos.

Myrtle Sarrosa, una popular actriz, cosplayer y streaming de juegos de cadena de bloques con casi seis millones de seguidores en las redes sociales (https://twitter.com/myrtlegail), será la primera entre los creadores que emita su propio WEMIX Fan Token, MYRTLE.

WEMIX tiene una serie de WEMIX Airdrop Events planificados para celebrar el lanzamiento del servicio Fan Token, orientados a una participación masiva a nivel mundial. A partir de Myrtle Sarrosa, la empresa planea apoyar activamente a varios creadores a medida que expanden sus comunidades de seguidores. Para conmemorar esta ocasión, WEMIX y Myrtle entregarán 200.000 WEMIX a los participantes en el evento de presentación de los Fan Token de WEMIX PLAY. Puede obtener más información aquí: https://gleam.io/Z20QS/wemix-airdrop-myrtle-token-launching-event.

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de videojuegos basada en cadena de bloques que desarrolló WEMIX Pte. Ltd, que ofrece servicios como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado NFT, un programa de staking de tokens WEMIX y la puerta de enlace a los videojuegos. WEMIX Pte. Ltd. es una subsidiaria de Wemade, el desarrollador y propietario de "The Legend of Mir" IP, un juego altamente exitoso con más de 500 millones de usuarios. Para obtener más información, visite www.wemixnetwork.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1990354/Wemade.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

