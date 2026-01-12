WePlay, 86 Öğrencinin Hayallerinin Peşinden Gitmesine Destek Olmak İçin Türk Eğitim Derneği (TED) ile İşbirliği Yapıyor

İSTANBUL, 12 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- WePlay, merkezi Singapur'da bulunan WEJOY PTE. LTD. bünyesinde bulunan bir sosyal eğlence platformudur. Türkiye'de özellikle gençler arasında büyük ilgi gören WePlay, kurumsal sosyal sorumluluğu Türkiye pazarındaki en önemli stratejik önceliklerinden biri olarak görmektedir.

WePlay Partners with Türk Eğitim Derneği (TED) to Support 86 Students in Pursuing Their Dreams

"Türkiye Gençlik Futbolu Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "Lösemili Çocuklara Destek Bağışı" gibi birçok sosyal sorumluluk çalışmasının ardından WePlay, bu kez Türkiye'nin en köklü ve en saygın eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Derneği (TED) ile birlikte, akademik başarısı yüksek ancak maddi imkânları sınırlı olan 86 öğrencinin eğitimine destek sağlamıştır.Bu desteğin en büyük amacı öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri ve gelecek hayallerini gerçekleştirebilmeleri.

Yüzyılı Aşan Birikimiyle Türkiye'de Eğitim Reformlarına Yön Veren Köklü Bir Kurum

Türk Eğitim Derneği (TED), 1928 yılında kurulmuş olup, yaklaşık yüz yıllık bir sivil toplum kuruluşudur . Türkiye'nin en eski ve en geniş etkili kâr amacı gütmeyen eğitim odaklı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak TED, çalışmalarını tek bir temel misyona odaklamaktadır: eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitim politikalarına ve eğitim sistemine genel olarak gelişimine katkı sunmak.

Geleneksel bağış temelli kuruluşlardan farklı olarak TED, hem eğitim uygulayıcısı hem de politika savunucusu kimliğine sahiptir. Derneğin düşünce kuruluşu TEDMEM, veri ve kanıta dayalı eğitim politikası analizleriyle tanınmakta; hazırladığı araştırmalar ve öneriler uzun yıllardır Türkiye'nin ana akım medyasında yer almakta ve ülke eğitim reformları üzerinde kalıcı etkiler yaratmaktadır.

TED'in resmi duruşu, siyasi herhangi bir gaye gütmeyen, , fırsat eşitliği ve çocuk haklarını merkezine alma anlayışı üzerine kuruludur; sosyal ve ekonomik köken gözetmeksizin tüm çocuklara hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Eğitim Hayatı Değiştirir, Fırsat Eşitliği Ortak Hedefimizdir.

WePlay Türkiye Pazar Sorumlusu Nora, şunları ifade etti:

"TED ile iş birliğini seçmemizin nedeni, yalnızca eğitim alanındaki derin deneyimi ve profesyonelliği değil; aynı zamanda değerlerimizde TED ile yüksek derecede uyum içinde olmamızdır. Eğitim, hayatın sunduğu olasılıkları açan bir anahtardır ve eğitim fırsatlarının eşitliği, her gencin hayallerinin peşinden adil şekilde koşabilmesiyle doğrudan ilgilidir. WePlay, TED gibi eğitimde fırsat eşitliği için çalışan kurumları destekleyerek, Türkiye toplumunun ilerlemesine somut katkılar sunabileceğine inanıyor."

"Oyunla İyilik" Anlayışında İleri Bir Adım: Sanal Eğlenceden Hayatları Değiştirmeye

WePlay'in bu kez TED ile gerçekleştirdiği iş birliği, "Oyunla İyilik" anlayışının somut bir örneğidir. Sosyal eğlence platformları benzersiz bir bağ kurma gücüne sahiptir; milyonlarca genç kullanıcıyı dünya çapında birbirine yakınlaştırabilir. WePlay ise bu bağı,eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve bu bağlantıyı, gençlerin hayallerine katkı sağlayacak somut bir güç hâline getirmeyi amaçlamaktadır.

WePlay Türkiye Pazar Sorumlusu Nora:

"Neşe ve sorumluluk birbirine karşıt değildir. WePlay'de kullanıcıların her etkileşimi, her desteği, başkalarının hayatlarını değiştirecek bir ışığa dönüşebilir. Bu iş birliği sadece bir bağış değil; WePlay'in ve Türkiye'deki gençlerin sosyal sorumluluğu birlikte üstlenme sözüdür. "

Gelecek Vizyonu: Sosyal Sorumluluk Işığını Sürekli Yükseltmek

TED ile gerçekleştirilen bu iş birliği, WePlay için sadece bir başlangıçtır. WePlay, Türkiye'deki eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelerini gelecekte de genişletmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda:

"Sosyal oyun + eğitim" modelini keşfederek, platform kullanıcılarının da sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını sağlamak;

Daha fazla yerel eğitim kurumu ile iş birliği yaparak, farklı bölgelerdeki ve farklı gruplardaki gençlerin gelişimini desteklemek;

Kurumsal sosyal sorumluluğu ürün geliştirme süreçlerinin bir parçası hâline getirerek, "teknolojiyle iyilik" anlayışını platformun DNA'sına entegre etmek hedeflenmektedir.

TED'in de inandığı gibi: Eğitim hayatları değiştirir. WePlay ise milyonlarca öğrencinin geleceğini somut adımlarla değiştirmeye devam etmektedir.

Türk Eğitim Derneği (TED) Hakkında

1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye'nin en köklü ve en etkili eğitim odaklı sivil toplum kuruluşlarından biridir. TED, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, eğitim politikalarını araştırmak ve eğitim sistemini geliştirmek için çalışmakta; tüm çocuklara, sosyal ve ekonomik köken gözetmeksizin hizmet sunmayı temel ilke olarak benimsemektedir.

TED'in düşünce kuruluşu TEDMEM, veri ve kanıta dayalı eğitim politikası analizleri gerçekleştirmekte; hazırladığı raporlar ve politika önerileri uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında yer almakta ve ülkenin eğitim politikaları üzerinde kayda değer etkiler yaratmaktadır.

WePlay Hakkında

WePlay, dünya çapında gençlere yönelik bir sosyal eğlence platformudur ve oyunlar, sesli odalar, parti etkileşimleri ve diğer özellikleri bir arada sunar. Türkiye bölgesinin en popüler sosyal eğlence platformlarından biri olan WePlay, "dünya çapında gençlere neşe ve arkadaş getirmek" misyonuyla hareket etmektedir ve düşük erişim engeli, yüksek etkileşimli çevrimiçi sosyal deneyimler yaratmaya kararlıdır. WePlay, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Asya-Pasifik'in birçok bölgesinde uygulama sıralamalarının tepesine çıkmış ve milyonlarca kullanıcının sosyal tercih haline gelmiştir.

WEJOY PTE. LTD. Hakkında

WEJOY PTE. LTD., merkezi Singapur bazlı bir şirkettir ve 23 Ekim 2020'de kurulmuştur. Küresel vizyonu ve yenilikçi yaklaşımıyla WeJoy, dünya çapında sosyal ve oyun alanlarında faaliyet göstermeyi hedeflemektedir. Şirket, özellikle sosyal masa oyunları ve eğlencelik oyunların geliştirilmesine odaklanmakta; oyuncular için yenilikçi ve çekici deneyimler sunmayı öncelik olarak benimsemektedir. Bu sayede, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları birbirine bağlamayı amaçlamaktadır. WeJoy, uluslararası pazarlarda aktif olarak büyümeye devam etmekte ve gelecekte küresel ölçekte güçlü bir etki yaratmayı hedeflemektedir.

