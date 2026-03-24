WePlay, Türk Eğitim Derneği ile bir kez daha anlamlı bir iş birliğine imza atarak depremden etkilenen 204 çocuğun hayatına umut ve destek taşıdı.

İSTANBUL, 24 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Son dönemde, dünyanın önde gelen sosyal eğlence platformlarından WePlay, Türkiye'nin köklü ve saygın sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Derneği (TED) ile bir kez daha güçlerini birleştirerek Ramazan ayına özel anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Bu yardım çalışması kapsamında, depremden etkilenen 204 çocuğa doğrudan ve anlamlı destek ulaştırıldı. Proje, aynı zamanda WePlay ile Türk Eğitim Derneği arasındaki ikinci başarılı iş birliği olarak öne çıkıyor.

WePlay Partners Again with Türk Eğitim Derneği to Support 204 Earthquake-Affected Children

Projenin uygulanma sürecinde iki kurum yüksek düzeyde koordinasyon ve iş birliği içinde hareket ederek etkinliğin sorunsuz ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesini sağladı.

Ayrıca, destek alan çocuklar tarafından yazılan 14 teşekkür mektubu, WePlay'e duyulan içten minnettarlığı samimi ifadelerle yansıtarak bu anlamlı çalışmaya güçlü ve duygusal bir değer kattı.

Ramazan, Türkiye'de paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi derin kültürel değerleri barındıran, duygusal açıdan özel bir dönemdir. WePlay'in bu dönemde yürüttüğü sosyal sorumluluk girişimi, hem yerel kültüre duyulan saygıyı hem de markanın toplumsal ihtiyaçlara duyarlı ve sorumluluk sahibi yaklaşımını ortaya koyuyor.

Bu yardım çalışması, özellikle depremden etkilenen çocuklara odaklanarak, onların afet sonrası iyileşme sürecinde daha fazla destek ve yanlarında olmayı hedefliyor. Böylece iyilik ve dayanışma, Ramazan'ın ruhuyla birleşerek somut bir etki yaratıyor.

Bu proje, depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocukların gerçek ihtiyaçlarına odaklanıyor. Depremin etkileri yalnızca maddi düzeyde kalmayıp, uzun bir süre boyunca çocukların öğrenme, yaşam ve psikolojik durumlarını da etkileyebiliyor. Çocuklar için günlük düzenlerini yeniden kurmak, ilgi ve destek görmek, afet sonrası iyileşmenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

WePlay, Türk Eğitim Derneği ile birlikte yürüttüğü bu yardım girişimiyle, somut adımlarla depremzede çocuklara daha fazla güven ve umut sunmayı, aynı zamanda büyüme süreçlerinde toplumsal bir sıcak destek sağlamayı amaçlıyor.

Etkinlik sona erdikten sonra çocuklar tarafından yazılan 14 teşekkür mektubu ve 7 resim, bu iş birliğinin en dokunaklı kısmı oldu. Kısa ama samimi ifadeler, çocukların bu ilgi ve desteği ne kadar değerli bulduğunu gösterirken, sosyal sorumluluk projesinin anlamını daha somut ve sıcak bir şekilde pekiştirdi. WePlay için bu mektuplar, markanın sosyal sorumluluk çalışmalarının gerçek anlamda karşılık bulduğunun en somut kanıtı niteliğinde.

Gelecekte WePlay, farklı bölgelerin kültürel özellikleri ve toplumsal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, profesyonel kapasiteye ve toplumsal güvenilirliğe sahip daha fazla kuruluşla iş birliği yapmaya devam edecek. Çocuklara yönelik destek, eğitim yardımları ve topluluk destekleri gibi sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürecek ve "dünya genelindeki gençlere neşe ve arkadaşlık sunmak" anlayışı, yalnızca ürün ve sosyal deneyimlerde değil, aynı zamanda daha geniş gerçek dünyada da somut bir şekilde gerçekleşecek.

WePlay Hakkında

WePlay, merkezi Singapur'da bulunan WEJOY PTE. LTD.'ye bağlı, uluslararası yeni nesil bir sosyal eğlence platformudur. Platform, oyun, sesli etkileşim ve parti eğlencesi gibi çeşitli özellikleri bir araya getirerek, "oyun aracılığıyla insanları bir araya getirmek ve çevrimiçi sosyal eğlence trendlerini yönlendirmek" hedefiyle hizmet vermektedir.WePlay, yenilikçi oyun deneyimleri, sürükleyici sosyal etkileşim ve samimi topluluk kültürü ile dünyanın farklı bölgelerindeki genç kullanıcıların tercih ettiği sosyal eğlence uygulamalarından biri haline gelmiştir. Platform, "öncelikli kalite, yenilik odaklılık ve kültürel derinlik" anlayışını benimseyerek, bilinen ve popüler markalarla iş birliği yapmakta ve hem eğlence değeri hem de kültürel anlam taşıyan etkileşimli deneyimler sunmayı hedeflemektedir.

Uygulama Başarıları:

WePlay, piyasaya sürülmesinden bu yana yenilikçi "oyunlaştırılmış sosyal etkileşim" modeliyle, Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Avrupa-Amerika gibi bölgelerde gençler arasında hızla popülerlik kazanmıştır:

800 milyonun üzerinde indirme, aylık milyonlarca aktif kullanıcı

App Store ve Google Play ücretsiz uygulama listelerinde birden fazla kez birinci sıraya yükselme

Dünyaca ünlü markalarla derinlemesine iş birliği (Care Bears, Küçük Prens, Chibi Maruko-chan vb.)

"Eğlenceyi toplumsal fayda ile bir araya getirerek, 'oyun içinde anlamlı' bir sosyal deneyim sunma"

Uygulama Özellikleri:

Sesli sohbet ve oyun deneyimini bir araya getiren yenilikçi sosyal etkileşim.

"Köstebek Kim?", "Çizim Senden Tahmin Benden" ve "Mikrofon Bende" gibi popüler oyunlar

WEJOY PTE. LTD. Hakkında

WEJOY PTE. LTD., merkezi Singapur'da bulunan bir internet şirketidir ve 23 Ekim 2020 tarihinde kurulmuştur. Uluslararası vizyona ve yenilikçi bir yaklaşımına sahip olan şirket, sosyal ve oyun alanlarında dünya çapında faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.WeJoy, masa oyunları ve gündelik oyunların geliştirilmesi ve yönetilmesine odaklanmaktadır;özellikle yenilikçi ve çekici oyun deneyimleri sunarak, dünya çapındaki oyuncuları birbirine bağlamayı öncelikli hedef olarak belirlemektedir. Şirket, uluslararası alanda aktif bir şekilde büyümeye devam etmekte ve gelecekte geniş ölçekte önemli bir etki yaratmayı amaçlamaktadır.

Medya İletişim

Şirket: WEJOY PTE. LTD.

İlgili Kişi: Bryant

E-posta: [email protected]

WePlay Web Sitesi: https://weplayapp.com/

WeJoy Web Sitesi: https://wejoyhub.com/

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2937692/image1.jpg