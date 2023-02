Wereldwijd op crypto gebaseerde Exchange Traded Products AUM stegen met 39% in januari, terwijl de cryptomarkten $ 1 biljoen overschrijden

LONDEN, 13 februari 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc.'s (het "bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) analyse van wereldwijde Exchange Traded Products (ETP's) met cryptovaluta als onderliggende activa, meldt een stijging van 39% in de waarde van Assets Under Management (AUM) gedurende de maand januari, terwijl de marktwaarde van cryptovaluta in dezelfde periode met 33% toenam, wat een toeslag van 18% weerspiegelt in ETP-waarden als gevolg van de instroom van investeringen en de stijging van de waarde van activa ten opzichte van de algemene waarderingen van crypto-activa.

De marktwaarde van cryptovaluta overschreed voor het eerst sinds begin november 2022 de grens van $ 1 biljoen en sloot de maand af op $ 1,05 biljoen, een stijging van $ 800 miljard ten opzichte van december. De jaar-op-jaargegevens laten een daling van 37% zien in de totale cryptomarktkapitalisatie in vergelijking met de totale waarde van $ 1,7 biljoen die werd waargenomen op 1 februari 2022.

Volgens Fineqia Research zijn de totale crypto-ETP AUM tussen 1 januari en 1 februari gestegen van $ 20 miljard naar $ 27 miljard. In januari kwamen er twee nieuwe ETP's op de markt, waardoor het totale aantal ETP's op 164 komt van 162 zoals eerder genoteerd. De ETP's omvatten Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's).

"Het is bemoedigend om een stevig herstel op de markt te zien, gezien de uitdagingen waarmee we in 2022 werden geconfronteerd", zegt Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "Met een afnemende inflatie en een vertraging van de rentestijgingen krijgen de financiële markten eindelijk wat broodnodige verlichting."

De prijs van Bitcoin (BTC) bereikte op 1 februari ongeveer $ 22.800, een stijging van 38% van $ 16.600 op 1 januari. In dezelfde periode steeg het beheerd vermogen van ETP's met BTC met 41% tot $ 19 miljard, van $ 13,5 miljard.

In januari steeg de prijs van Ethereum (ETH) van $ 1200 naar ongeveer $ 1550, wat goed is voor een waardestijging van 31%. De AUM van in Ethereum (ETH) uitgedrukte ETP's volgden op de voet met een stijging van 35% tot $ 6,7 miljard op 1 februari, van $ 5 miljard op 1 januari.

ETP's die alternatieve munten vertegenwoordigen, stegen met 37% en die met een mandje cryptovaluta stegen met 29%. De jaar-op-jaargegevens laten nog steeds een prijsdaling van 40% zien voor zowel Bitcoin als Ethereum, maar het huidige prijsniveau is het hoogste geregistreerde sinds juli 2022 voor BTC en september 2022 voor ETH, wat de positieve tendens in de maand januari benadrukt .

Alle verwijzingen naar prijzen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars en alle prijzen van cryptovaluta's zijn afkomstig van CoinMarketCap.

Alle gegevens waarin verwezen wordt naar ETP's en ETF's zijn door de interne onderzoeksafdeling van Fineqia samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen zoals 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). De strategische focus van Fineqia is het bieden van een platform met bijbehorende diensten om de uitgifte van effecten te ondersteunen en de administratie van schuldbewijzen te beheren. Fineqia bouwt momenteel zijn alternatieve financiële activiteiten uit en heeft wereldwijd momenteel een groeiende portefeuille van technologiebedrijven in blockchain, fintech en cryptovaluta.

