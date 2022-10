Wereldwijde daling van op crypto gebaseerde Exchange Traded Products AUM op maand- en YTD-basis in augustus

LONDEN, 4 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc.'s (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) analyse van Global Exchange Traded Products (ETP's) die cryptovaluta als onderliggende activa hebben, liet in de maand augustus een daling van 11% zien in de waarde van hun Assets Under Management (AUM).

De totale AUM daalde tussen 1 augustus en 1 september van $ 28,5 miljard naar $ 25,4 miljard. De gegevens van 155 beursgenoteerde ETP's, waaronder Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's), zijn samengesteld door Fineqia Research.

ETP's met Bitcoin (BTC) daalden in dezelfde periode met 12%, van $ 19 miljard naar $ 16,7 miljard. Dat hing nauw samen met de daling van 13% in de BTC-prijs die op 1 september daalde tot ongeveer $ 20.000, vergeleken met $ 23.000 een maand daarvoor. ETP's die alternatieve munten vertegenwoordigen, of een mandje met cryptovaluta, daalden respectievelijk met 12% en 13%.

Ethereum (ETH) luidende ETP's daalden in deze periode twee keer meer dan de onderliggende ETH-prijs, omdat de prijs van de cryptovaluta werd opgehouden door het vertrouwen van beleggers in de stap van het ETH-netwerk op 15 september naar een Proof of Stake (PoS) consensusmechanisme van een meer stroomverbruikende Proof of Work (PoW) één. De totale AUM van Ethereum ETP's daalde met 8% van $ 7,3 miljard naar $ 6,7 miljard, terwijl ETH zelf in augustus een daling zag van slechts 2,6%.

"Er zijn rode en groene signalen in de cryptomarkten, die een nervositeit op de korte termijn en vertrouwen op de lange termijn weerspiegelen. Ondanks een afname van de kapitaalinstroom in verhandelde cryptoproducten, neemt het werkelijke aantal en de verscheidenheid aan producten die op de markt worden geïntroduceerd nog steeds toe", aldus Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "Investeringen in particuliere blockchaintechnologiebedrijven zijn in deze neerwaartse markt voortgezet."

Volgens Bloomberg News en Sky News heeft Blackrock Inc. onlangs geïnvesteerd in Coinbase Global Inc. en heeft Barclays Plc geïnvesteerd in Copper Technologies. Tot nu toe zijn in 2022 46 nieuwe ETP's uitgebracht met een verscheidenheid aan activa in cryptovaluta. Slechts vier hiervan hadden BTC of ETH als onderpand omdat uitgevende instellingen hun aanbod wilden diversifiëren.

Op jaarbasis (YTD) daalde de waarde van ETP's in crypto-activa tot nu toe in 2022 sterker dan de bredere markt voor cryptovaluta. Hoewel de totale AUM met 57% daalde, een daling die vergelijkbaar is met een daling van 55% in de bredere cryptomarkt, was dit ondanks een toename van 42% van het aantal ETP's.

Aan het begin van 2022 bedroeg de AUM van crypto-ETP's $ 58,5 miljard, met 109 ETP's op de lijst. Op 1 september groeide de beursgenoteerde ETP's tot 155, terwijl de waarde ervan daalde tot $ 25,2 miljard. Op 1 september was de totale marktkapitalisatie van cryptovaluta minder dan $ 1 biljoen, vergeleken met $ 2,2 biljoen in januari.

De verhoging van de rentetarieven door centrale banken wereldwijd om de inflatie te bestrijden die veroorzaakt wordt door de economische effecten van de Covid-19-pandemie en de stijging van de energieprijzen, hebben de vraag naar cryptovaluta's en andere activa die door cryptovaluta ondersteund wordt, verminderd.

Alle verwijzingen naar dollars zijn naar Amerikaanse dollars.

Alle prijzen van cryptovaluta's zijn afkomstig van CoinMarketCap.

Alle ETF's en ETP's AUM zijn samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen, zoals 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS door de interne onderzoeksafdeling van Fineqia.

