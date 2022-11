Wereldwijde, op crypto gebaseerde Exchange Traded Products AUM steeg met 7,5% in oktober

LONDEN, 9 november 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc.'s (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA-analyse van Global Exchange Traded Products (ETP's) met cryptovaluta's als onderliggende activa, onthulde een stijging van 7,5% in de Assets Under Management (AUM)-waarde gedurende de maand oktober, die nauw aansluit bij de stijging van 7% in de marktwaarde van cryptovaluta gedurende dezelfde periode.

Volgens Fineqia Research steeg de totale AUM tussen 1 oktober en 1 november van $ 23,5 miljard naar $ 25,3 miljard, verdeeld over 159 beursgenoteerde ETP's. De ETP's omvatten Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's). De totale waarde van cryptovaluta's steeg in oktober met 7% tot meer dan $ 1 biljoen. Het bleef echter minder dan de helft van de piekwaarde van $ 2,2 biljoen in januari.

Op jaarbasis daalde de AUM van crypto-ETP's met 57%, vergelijkbaar met een daling van 54% in de bredere cryptomarkt. Ondanks een toename van 46% van het aantal ETP's tot 159 in oktober, vergeleken met 109 in januari, bedroeg hun totale AUM $ 25,3 miljard, vergeleken met $ 58,5 miljard in januari. De prijs van Bitcoin daalde met 56%, terwijl Etherum met 57% daalde tijdens de periode jan-okt van 2022.

"De prijs van cryptovaluta's blijft de poolster", aldus Fineqia CEO Bundeep Singh Rangar. "Het is momenteel de enige drijvende kracht achter de ETP AUM-waarden, niet de instroom van kapitaal of het aanbod van nieuwe producten."

ETP's met Bitcoin (BTC) stegen in de maand oktober met 5% van $ 16 miljard tot $ 16,8 miljard. Dat was vergelijkbaar met de stijging van 7% in de BTC-prijs, die op 1 november ongeveer $ 20.600 bereikte, vergeleken met $ 19.300 de maand daarvoor. ETP's die alternatieve munten vertegenwoordigen, stegen met 4% en die met een mandje cryptovaluta's stegen met 8%.

De AUM van in Ethereum (ETH) uitgedrukte ETP's stegen het meest met 16%, waardoor ook de prijs van de cryptovaluta met 21% steeg van $ 1.300 naar bijna $ 1.600. Hun AUM groeide van $ 5,4 miljard naar $ 6,5 miljard.

Alle genoemde bedragen zijn in Amerikaanse dollars en alle prijzen van cryptovaluta zijn afkomstig van CoinMarketCap.

Alle ETF's en ETP's AUM zijn door de interne onderzoeksafdeling van Fineqia samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen zoals 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). De strategische focus van Fineqia is het bieden van een platform met bijbehorende diensten om de uitgifte van effecten te ondersteunen en de administratie van schuldbewijzen te beheren. Fineqia bouwt momenteel zijn alternatieve financiële activiteiten uit en heeft wereldwijd momenteel een groeiende portefeuille van technologiebedrijven in blockchain, fintech en cryptovaluta.

