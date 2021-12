Werfen annonce le marquage CE pour le réactif essentiel Aptiva CTD

Aptiva comble de nombreux manques économiques liés à la santé dans les laboratoires traitant les maladies auto-immunes. Les systèmes actuels fournissent un nombre limité d'analytes qui laissent un écart séronégatif important dans de nombreux états pathologiques. Aptiva couvrira plusieurs états de maladies auto-immunes et dispose de plus de 60 analytes à différents stades de développement avancé. Ces analytes peuvent aider les cliniciens à combler l'écart séronégatif et à améliorer la fiabilité du diagnostic.

Aptiva offre également au laboratoire des avantages économiques. La capacité du portoir, s'élevant à 150 échantillons, et son temps de production des résultats en 6,5 heures offrent de nouveaux niveaux d'efficacité en termes de flux de travail en réduisant le nombre d'interventions quotidiennes. Aptiva utilise une technologie numérique multi-analytes reposant sur des particules (PMAT), traitant simultanément plusieurs analytes à partir d'un échantillon de patient. La PMAT permet au réactif essentiel Aptiva CTD de fournir jusqu'à 660 résultats par heure et offre la possibilité au laboratoire de compléter son volume de tests avec un minimum de temps pratique.

« Le réactif essentiel Aptiva CTD avec sa composition de biomarqueur unique et un haut niveau de performance analytique et clinique représente une percée qui améliore fondamentalement l'utilité des tests de diagnostic dans le laboratoire traitant les maladies auto-immunes », a déclaré Michael Mahler, PhD., Vice-président de la recherche et du développement chez Werfen. « Le réactif essentiel Aptiva CTD fournira des informations plus complètes aux cliniciens pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes. »

Pour en savoir plus sur Aptiva, veuillez contacter votre représentant local Werfen.

À propos de Werfen

Werfen ( www.werfen.com ), société fondée en 1966, est un développeur, fabricant et distributeur international d'instruments de diagnostic spécialisés, de réactifs connexes, de cellules de travail automatisées et de solutions de gestion des données, utilisés principalement dans les hôpitaux et les laboratoires cliniques indépendants. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'hémostase, le diagnostic des soins de courte durée (ACD), l'auto-immunité et la fabrication d'équipements spéciaux (OEM). La gamme Hémostase de Werfen comprend les systèmes de test ACL TOP® Family 50 Series et ACL TOP Family, le système ACL AcuStar®, les systèmes ACL Elite®, l'automatisation de laboratoire spécialisée HemoCell™, HemoHub™ Intelligent Data Manager, ainsi que la gamme complète de tests HemosIL®. La gamme ACD comprend le système GEM® Premier™ 5000 avec Intelligent Quality Management 2 (iQM®2), le système GEM Premier 3500 avec iQM, le système GEM Premier ChemSTAT™, la connectivité personnalisée GEMweb® Plus, les systèmes de test viscoélastique ROTEM®, les systèmes Hemochron™, le système de test de la fonction plaquettaire VerifyNow™ et les CO-Oximètres Avoximeter™. La gamme Auto-immunité comprend les systèmes Aptiva®, BIO-FLASH®, NOVA View®, AUTOLoader et QUANTA-Lyser® 3000, ainsi que les solutions de gestion des données QUANTA Link®. Le secteur d'activité OEM offre des services pour le développement et la fabrication de bout en bout d'immuno-tests et de biomatériaux personnalisés pour les entreprises de diagnostic.

