Werfen cresce mais de 13% em vendas e reafirma sua liderança global em diagnósticos in vitro

BARCELONA, Spain, 26 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Werfen, líder global em produtos especializados nas áreas de saúde e ciências da vida, alcançou em 2017 um faturamento de 1,337 milhão de euros, 13,3% a mais que em 2016.

Excluindo o impacto das últimas aquisições, seu crescimento orgânico chega a 4,6%. É líder mundial em diagnósticos in vitro, fornecendo soluções inovadoras para hospitais e laboratórios clínicos, com o objetivo de melhorar o atendimento ao paciente e reduzir os custos com a saúde.

O resultado líquido consolidado atinge os 160 milhões de euros, 14,5% superior ao de 2016. O EBITDA chega a 284 milhões de euros e cresce 6%.

Suas principais áreas de especialização mostram uma excelente evolução, com a maior taxa de crescimento na Hemostasia (7,5%), seguida por Autoimunidade (6,6%). A recém-criada linha Acute Care Diagnostics mostra um crescimento orgânico de 4,8%.

A expansão do portfólio foi uma das principais causas do aumento das vendas após a aquisição da Tem e da Accriva Diagnostics. Desta forma, a linha anterior de Critical Care se transformou em Acute Care Diagnostics com soluções integrais para emergências, traumatologia e cirurgia.

O faturamento cresceu em todas as áreas geográficas onde a Werfen opera, especialmente na China, onde as vendas foram 21% superiores a 2016. A Ásia-Pacífico é responsável por 16% do faturamento global.

A Europa Ocidental é o maior mercado, onde a Werfen alcançou 42% das vendas. Na América do Norte, atingiu 26%. As regiões com maior potencial de crescimento são a América Latina e a EEMEAI (Europa Oriental, Oriente Médio, África e Índia), que obtiveram 8% do total de negócios.

Os desafios para 2018 são fortalecer ainda mais as principais áreas de especialização, continuar crescendo na China e impulsionar a expansão nos mercados emergentes da América Latina, Ásia-Pacífico e EEMEAI.

A WERFEN é uma das empresas líderes no setor de IVD no mundo, que inclui: Instrumentation Laboratory, especialista em Hemostasia e Acute Care Diagnostics, Inova, especialista em Autoimunidade, Biokit, fabricante para terceiros (reativos e biomateriais) e especialista em sorologia para doenças infecciosas; além de software clínico e química clínica.

Atualmente, a corporação opera diretamente em cerca de 30 países e em mais de 100 territórios através de distribuidores. Com mais de 5.000 funcionários, possui centros de P&D e produção nos EUA e na Europa.

FONTE Werfen

SOURCE Werfen