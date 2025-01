WeRide a été choisi comme fournisseur de technologie pour un nouveau projet pilote de conduite autonome en Suisse

ZURICH, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- WeRide Inc. (NASDAQ : WRD), un leader mondial de la technologie de conduite autonome, est le fournisseur de technologie pour un nouveau projet pilote innovant de conduite autonome en Suisse. Ce projet est financé par le canton de Zurich et les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et géré par le Swiss Transit Lab (STL), tandis que WeRide fournira les produits et le soutien opérationnel. Cette décision démontre que la technologie de pointe de conduite autonome L4 et l'expérience opérationnelle de WeRide ont de nouveau été reconnues par le marché international.

Pendant la phase de test, deux voitures autonomes dotées de la technologie WeRide seront en service. Lorsque du lancement des opérations, prévu pour le deuxième trimestre, jusqu'à quatre voitures seront déployées. Le mode sans équipage restera en service pendant un maximum de cinq ans. En 2026, la flotte devrait s'agrandir avec huit véhicules autonomes supplémentaires, un nombre qui devrait encore s'accroître à l'avenir.

Les premiers véhicules automatisés circuleront dans la région de Furttal en Suisse. Les résidents pourront réserver les véhicules autonomes au moyen d'une application fournie par ioki.

Tony Han, fondateur et PDG de WeRide, a déclaré : « Le lancement du projet pilote de service de transport public suisse démontre la volonté de WeRide de développer les solutions de conduite autonome en Europe. Qu'il s'agisse de grands événements sportifs, d'opérations aéroportuaires ou de services de transport public, nos solutions ont prouvé leur excellente adaptabilité dans divers scénarios. »

En Suisse, les chemins de fer sont les principales artères reliant les grandes villes et les villages. Selon l'Office fédéral des transports (OFT), les Suisses prennent le train 70 fois par an en moyenne, soit le taux le plus élevé d'Europe. Cependant, les zones suburbaines souffrent d'options de transport limitées.

Les CFF, l'un des investisseurs du projet, ont été fondés en 1902. Ils sont la compagnie ferroviaire publique suisse et disposent d'un réseau de 3 000 kilomètres. Le canton de Zurich est le deuxième investisseur. STL, le gestionnaire du projet, se consacre à l'exploration et à la promotion de solutions de mobilité innovantes. En s'appuyant sur la technologie de conduite autonome de WeRide, les parties s'attèleront à étendre le réseau de transport intelligent suisse.

Ce projet est le troisième de WeRide en Europe en l'espace de huit mois. Récemment, WeRide a lancé le premier projet commercial de minibus autonome en Europe à l'aéroport de Zurich et a fourni des services de navettes autonomes L4 lors de l'Open de France 2024 à Paris.

La sélection de la technologie de WeRide confirme la polyvalence de la plateforme technologique de conduite autonome WeRide One et son adaptabilité à différents produits, et est le signe que la technologie, les produits et les services de WeRide suscitent un grand intérêt en Europe.