Westbeck Capital Management nomme Yasser Elguindi à la tête de la recherche pétrolière

LONDRES, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Westbeck Capital Management, leader mondial de l'investissement dans le secteur de l'énergie, a le plaisir d'annoncer la nomination de Yasser Elguindi au poste de responsable de la recherche pétrolière au sein du Westbeck Energy Opportunity Fund. Fort de plus de 25 ans d'expérience sur les marchés pétroliers, Yasser apporte son expertise pour renforcer la position de Westbeck dans le secteur de l'énergie.

Yasser Elguindi - Head of Oil Research, Westbeck Capital

Avant de rejoindre Westbeck Capital Management, Yasser a dirigé des équipes chez Energy Aspects, Medley Global Advisors et Susquehanna International Group, où il a soutenu le bureau de négociation des matières premières et des titres à revenu fixe.

Travaillant en étroite collaboration avec les équipes de négociation et les gestionnaires de risques, son expérience de plus de 20 ans a consolidé sa réputation de conseiller de confiance auprès des fonds spéculatifs, des investisseurs institutionnels, des gouvernements et des entreprises du monde entier. Son expertise des fondamentaux du marché, de la géopolitique et de la politique de l'OPEP sera un atout supplémentaire pour l'équipe de gestion des risques de premier ordre de Westbeck.

« Nous sommes ravis d'accueillir Yasser au sein de Westbeck Capital en tant que responsable de la recherche pétrolière, a déclaré Jean-Louis Le Mee, PDG de Westbeck Capital. Son expérience inégalée dans le secteur et sa connaissance approfondie des marchés pétroliers seront déterminantes pour fournir à nos clients des informations précieuses et pour élaborer des stratégies d'investissement pour l'équipe de trading. L'expertise de Yasser est en parfaite adéquation avec notre engagement à fournir des performances exceptionnelles et à créer de la valeur à long terme pour nos investisseurs. »

La nomination de Yasser représente une étape importante dans l'expansion stratégique et la croissance de Westbeck, et renforce l'engagement de l'entreprise à consolider ses capacités dans le secteur de l'énergie.

« Je suis ravi de rejoindre Westbeck Capital Management, une société que je connais et respecte depuis longtemps, a commenté Yasser Elguindi. Westbeck a fait ses preuves en matière de résultats exceptionnels et de gestion des risques, et j'ai hâte d'apporter mes connaissances et mon expérience pour renforcer les capacités de la société. Je suis impatient de collaborer avec notre talentueuse équipe de professionnels et de fournir à nos clients des analyses complètes et des informations exploitables sur ces marchés dynamiques. »

Yasser Elguindi est titulaire d'une maîtrise en politique et en économie de l'université Johns-Hopkins, School of Advanced International Studies, et d'une licence de l'Université de Caroline du Sud.

Westbeck Capital est une société d'investissement internationale spécialisée dans les secteurs de l'énergie, de la transition énergétique et des ressources naturelles. L'expertise de la société, basée à Londres, s'étend aux matières premières et aux actions, y compris le pétrole, les énergies renouvelables et les ressources, ce qui permet aux investisseurs de tirer parti des tendances et des opportunités du marché en constante évolution.

