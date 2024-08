WestGene va procéder à des essais cliniques après avoir obtenu deux approbations d'IND pour le premier vaccin thérapeutique anticancéreux à ARNm lié au virus EB au monde

CHENGDU, Chine, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- WestGene Biopharma est fière d'annoncer que son vaccin thérapeutique anticancéreux à ARNm, WGc-043, a reçu deux approbations d'IND, une de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) de Chine et une de la FDA des États-Unis. Cet accomplissement sans précédent marque le premier vaccin à ARNm au monde à avoir obtenu une approbation d'IND pour les cancers liés au virus EB, tant aux États-Unis qu'en Chine.

Une étape décisive dans l'immunothérapie du cancer

Le 6 août, le Centre d'évaluation des médicaments (CDE) de la NMPA a approuvé la demande d'essai clinique pour le WGc-043 injectable, permettant ainsi le lancement des essais cliniques de phase I. Cette double approbation valide une fois de plus l'expertise de WestGene dans les technologies de base de l'ARNm, telles que les vecteurs d'administration et la conception de séquences, et accélère la commercialisation de vaccins ARNm anti-tumoraux efficaces et à faible toxicité dans le monde entier.

Une technologie révolutionnaire

Le WGc-043 fait partie du portefeuille de WestGene, qui compte plus de 20 candidats vaccins à ARNm. Les aspects innovants du WGc-043 sont les suivants

1. Un criblage d'antigènes assisté par l'IA : L'utilisation de l'IA pour sélectionner les séquences de protéines les plus larges et les plus sûres grâce à l'introduction dans la molécule d'ARNm d'un immunostimulant unique au monde. Cette conception active l'immunité antitumorale du patient, en générant des cellules T cytotoxiques, des anticorps spécifiques de l'antigène et des lymphocytes t mémoire, ce qui permet d'obtenir des effets anticancéreux très efficaces, comparables aux thérapies combinées CAR-T et anticorps monoclonaux, et d'empêcher la récurrence tumorale.

2. Un système d'administration avancé : Le nouveau système d'administration LNP, breveté en Chine, aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud, a démontré son innocuité et son efficacité lors d'essais cliniques portant sur trois produits exclusifs de WestGene.

Un potentiel de marché important et une immunothérapie innovante pour les cancers liés au virus EB

L'EBV, classé comme cancérogène du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), infecte plus de 90 % de la population mondiale et est associé à plus de dix tumeurs malignes, dont le carcinome nasopharyngé, le lymphome, le cancer gastrique, le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer de l'œsophage, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Le WGc-043 est désormais autorisé dans les deux pays pour le traitement des tumeurs solides et des hémopathies malignes positives à l'EBV. Cette nouvelle option d'immunothérapie, soutenue par des données préliminaires de haute qualité, devrait démontrer une excellente sécurité et activité anti-tumorale dans les essais cliniques à venir.

Le WGc-043 a terminé des essais menés à l'initiative des chercheurs pour le carcinome nasopharyngé et le lymphome à cellules T tueuses naturelles, démontrant une sécurité et une efficacité supérieures à celles des vaccins anticancéreux à ARNm existants. Son lancement devrait constituer une avancée majeure dans le domaine de l'immunothérapie par ARNm pour les tumeurs EBV-positives.

Un pipeline complet et des progrès en matière de commercialisation

S'appuyant sur ses avancées scientifiques, WestGene a mis en place cinq plates-formes de R&D. Le pipeline de WestGene comprend plus de 20 produits, dont des vaccins anticancéreux à ARNm, des vaccins préventifs à ARNm pour les maladies infectieuses et des médicaments thérapeutiques pour des conditions telles que l'obésité et le vieillissement. Outre l'approbation d'IND pour son produit anticancéreux, le nouvel adjuvant nanométrique WGa01 de WestGene a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence en Chine l'année dernière, marquant ainsi une étape importante dans la production nationale.

À mesure que WestGene progresse, son esprit pionnier et son engagement en faveur de l'innovation promettent de révolutionner le domaine de la technologie de l'ARNm et de la thérapie anticancéreuse. WestGene est actuellement ouverte à diverses formes de collaboration commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, l'octroi de licences d'exploitation, le codéveloppement et l'octroi de licences technologiques.

