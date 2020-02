Westinghouse a effectué la première installation hybride de commande de barre évoluée de sa catégorie dans une grande unité de production aux États-Unis

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 20 février 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a récemment effectué la première installation et mise en service de centrale aux États-Unis de sa nouvelle solution de système de contrôle numérique, l'Advanced Rod Control Hybrid (ARCH), dans le cadre de sa campagne d'indisponibilité à l'automne 2019. ARCH a été conçue pour offrir aux entreprises de services publics une manière simplifiée de moderniser les centrales et de prendre en charge des opérations à long terme avec une réduction de la maintenance, une plus grande fiabilité et une meilleure efficacité opérationnelle. Une deuxième installation ARCH est prévue pour la campagne d'indisponibilité au printemps 2020.

« Cette installation pose un jalon important pour l'industrie nucléaire à l'heure où les entreprises de services publics commencent à se concentrer sur les mises à niveau de l'instrumentation et des commandes en vue des deuxièmes renouvellements de licences », explique David Howell, président de Westinghouse chargé des services aux centrales en exploitation dans les Amériques. « La technologie innovante mise en œuvre dans notre solution ARCH offre une approche flexible pour la numérisation qui répond aux stratégies opérationnelles, de maintenance et financières de la clientèle. »

ARCH fait fond sur l'héritage de Westinghouse en termes d'innovation à la pointe du secteur, de conception éprouvée et de mise en œuvre. Elle a été conçue pour permettre aux centrales de passer d'une commande de barre analogique à une commande de barre numérique grâce à une solution prête à l'emploi modulaire et évolutive, tant pour les concepts de centrale Westinghouse que Combustion Engineering.

ARCH exploite les fonctions et les caractéristiques du Digital Rod Control System de Westinghouse, tout en conservant l'architecture de câblage et de cabinet en place dans la centrale pour une installation peu coûteuse et à faibles risques. Le recours à des composants et à des processus de fabrication modernes répond aux préoccupations d'obsolescence qui s'intensifient, tout en permettant une installation pendant une indisponibilité programmée standard.

Westinghouse Electric Company est l'entreprise pionnière mondiale de l'énergie nucléaire et un grand fournisseur de produits et de technologies nucléaires destinés aux entreprises de services publics à travers le monde. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie (États-Unis). Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en service dans le monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.westinghousenuclear.com.

