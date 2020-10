Westinghouse a signé un contrat d'ingénierie pour prolonger la durée de vie d'Angra 1

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 5 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company vient de signer un contrat avec Eletronuclear pour effectuer des analyses techniques essentielles à la sécurité, à la fiabilité et à la durée de vie à long terme de la centrale nucléaire Angra 1. Ce contrat soutient le programme de fonctionnement de longue durée (LTO) d'Eletronuclear conçu pour permettre la poursuite de l'exploitation de l'unité 1 d'Angra jusqu'à la fin de 2044. Le permis d'exploitation actuel est valable jusqu'en décembre 2024.

« Il s'agit d'une première étape très importante pour Eletronuclear et Westinghouse dans leur collaboration pour permettre une exploitation prolongée », a déclaré David Howell, président de Westinghouse Americas Operating Plant Services. « Westinghouse est un partenaire proche d'Eletronuclear depuis la mise en service de l'unité Angra 1 en 1985. Nous sommes heureux d'avoir été choisis pour soutenir la sécurité, la fiabilité et le succès à long terme d'Angra 1. »

Le programme LTO d'Angra 1 comprend des évaluations techniques, des essais du système et des mises à niveau du système de la centrale, qui seront mis en œuvre en plusieurs étapes d'ici 2030.

« Nous espérons que ce sera la première d'une série d'initiatives réussies, poursuivant la relation de longue date avec Westinghouse », a affirmé le président d'Eletronuclear Leonam dos Santos Guimarães.

Le contrat fait suite à une lettre d'intention signée entre Westinghouse et Eletronuclear le 3 février 2020 pour aider à prolonger la durée de vie de la centrale nucléaire Angra 1. Le ministre des Mines et de l'Énergie du Brésil, Bento Albuquerque, le secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Dan Brouillette et le chargé d'affaires de la mission des États-Unis au Brésil, William Popp, ont assisté à la signature.

Pour en savoir plus sur les solutions LTO de Westinghouse, consultez le site https://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/long-term-operations.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et un fournisseur de premier plan de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.westinghousenuclear.com.

