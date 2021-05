Westinghouse accroît ses capacités en matière de technologie CANDU

L'acquisition permettra de fournir des solutions personnalisées aux clients

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a signé un accord définitif pour acquérir Laveer Engineering, une société d'ingénierie nucléaire spécialisée située dans l'Ontario, au Canada. Cette acquisition permettra à Westinghouse de renforcer ses capacités en matière de technologie CANDU et de déployer son expertise auprès des exploitants de réacteurs CANDU dans le monde entier. Westinghouse pourra également offrir à ses clients une combinaison unique d'outils et de conception de centrales nucléaires.

« Nous cherchons toujours à apporter à nos clients les solutions les plus innovantes et les plus personnalisées », a déclaré Patrick Fragman, président-directeur général de Westinghouse. « L'acquisition de Laveer Engineering renforcera notre offre sur le marché canadien et complétera nos opérations mondiales actuelles et notre portefeuille de services d'ingénierie, de prolongation de la durée de vie et de services sur le terrain pour tous types de réacteurs. »

Il existe 30 réacteurs CANDU en exploitation dans le monde : au Canada, en Argentine, en Chine, en Inde, en Roumanie et en Corée du Sud. Grâce à cette acquisition, Westinghouse dispose d'une plateforme plus robuste pour offrir des services de maintenance en cas de panne sur les nombreux marchés CANDU.

« Les deux entreprises partagent une même philosophie de l'innovation et une volonté de réaliser des projets au plus haut niveau », a déclaré Peter Gowthorpe, directeur de Laveer Engineering. « En outre, Westinghouse s'engage à attirer et à former de jeunes talents pour qu'ils deviennent les leaders de demain. Je me réjouis de notre avenir au sein de Westinghouse, et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Cette transaction est soumise aux conditions de clôture et aux approbations réglementaires habituelles.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur à eau pressurisée au monde qui est entré en service commercial en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est présente dans près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.westinghousenuclear.com.

Contact : Sarah Cassella

Directrice de la communication externe

Westinghouse Electric Company

Téléphone : +1 412-374-4744

Courriel : [email protected]

