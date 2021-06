Westinghouse achève l'acquisition de Laveer Engineering

L'acquisition élargit les capacités mondiales des réacteurs CANDU de Westinghouse

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a terminé l'acquisition de Laveer Engineering, un fournisseur canadien d'outillage et de solutions sur mesure. L'acquisition permettra d'accroître les capacités des réacteurs CANDU de Westinghouse, particulièrement en ce qui concerne les services d'entretien en cas d'interruption.

Il existe 30 réacteurs CANDU en exploitation dans le monde : au Canada, en Argentine, en Chine, en Inde, en Roumanie et en Corée du Sud. Les nouvelles capacités et l'expertise combinées permettent à Westinghouse d'offrir un plus vaste éventail de solutions novatrices et personnalisées aux clients au Canada et sur le marché mondial des réacteurs CANDU.

Du fait de cette transaction, Westinghouse compte désormais plus de 200 employés dans neuf emplacements au Canada et plus de 9 000 employés dans 19 pays à travers le monde.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com.

