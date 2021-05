Westinghouse adquiere un sistema de seguridad industrial sin precedentes

Busca producir energía sin carbón con un coste inferior

CRANBERRY TOWNSHIP, Pa., 5 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company anunció la compra de una plataforma de control AC160N de ABB, que sirve como tecnología de fondo para su uso como plataforma de sistemas de seguridad Common Q™ aprobada a través de la U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). Esta adquisición supone una inversión clave dentro de la cartera de instrumentación y control (I&C) de la compañía, y busca ampliar su apoyo a las estrategias operativas a largo plazo de las empresas de servicios nucleares.

Desarrollada de forma específica para Westinghouse, la tecnología AC160N se ha diseñado para funcionar dentro de entornos nucleares exigentes, con los que busca producir una potencia de procesamiento significativa en un espacio reducido. La adquisición mantiene el pedigrí de licencias de Common Q para las más de 40 centrales nucleares que actualmente utilizan la tecnología y mejora la seguridad del suministro de las plantas de recambios y servicios de soporte de software.

"Las actualizaciones del sistema de seguridad son más importantes que nunca, ya que las empresas destinadas a los servicios públicos tiene como objetivo preservar la vida útil de sus plantas de cara a producir una energía aún más asequible y que sea libre de carbono", indicó Patrick Fragman, director general y consejero delegado de Westinghouse. "Esta adquisición es una inversión estratégica en relación a las operaciones a largo plazo, y ha conseguido un rendimiento superior para la flota operativa global. También proporciona a Westinghouse el control total de la tecnología en lo que respecta a su uso y evoluciones".

La plataforma de I&C de nivel de seguridad Common Q de Westinghouse proporciona a las empresas de servicios públicos ahorros muy destacados dentro de las operaciones y mantenimiento por medio de la vigilancia reducida o eliminada y la alta disponibilidad y fiabilidad de la tecnología AC160N. Es posible instalar esta plataforma versátil en casi cualquier diseño de planta y también se integra sin problemas dentro de los sistemas de planta existentes para reducir el coste y el cronograma de implementación. Common Q se ha instalado en la actualidad en 12 centrales operativas de Estados Unidos y 18 centrales operativas fuera de Estados Unidos, incluyendo las cuatro unidades AP1000® en China y las unidades APR1400 sitas en Corea y Emiratos Árabes Unidos.

"Desde hace décadas, nuestra solución Common Q ha demostrado su estabilidad y fiabilidad, y en ella confían tanto las centrales nucleares en funcionamiento como las que son nuevas", añadió Patrick. "Los hechos destacados como este garantizarán la disponibilidad y el apoyo futuro de una de las bases instaladas relacionadas con la seguridad más grandes del mundo".

Westinghouse ha recibido la aprobación normative de NRC para llevar a cabo la transición hacia la propiedad de AC160N por medio de un Safety Evaluation Report (SER).

Si desea más información acerca de las soluciones de la plataforma de sistemas de seguridad Common Q de Westinghouse, visite https://www.westinghousenuclear.com/CommonQ .

Westinghouse Electric Company es la compañía de energía nuclear pionera en el mundo y es un proveedor líder de productos y tecnologías de plantas nucleares para empresas de servicios públicos de todo el mundo. Westinghouse suministró el primer reactor comercial de agua a presión del mundo en el año 1957 en Shippingport, Pensilvania, Estados Unidos. En la actualidad, la tecnología Westinghouse es la base de cerca de la mitad de las plantas nucleares en funcionamiento del mundo. Si desea más información visite la página web sita en www.westinghousenuclear.com .

Contacto: Sarah Cassella

Directora de comunicaciones externas

Westinghouse Electric Company

Teléfono: +1 412-374-4744

Email: [email protected]

