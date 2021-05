Westinghouse continue d'investir en Pologne

Création d'un centre mondial de services partagés à Cracovie

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 24 mai 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement en Pologne avec la création d'un centre mondial de services partagés de classe mondiale à Cracovie.

Ce nouveau site, le premier de Westinghouse en Pologne, ouvrira ses portes dans le parc d'activités B de Zalbocie en août 2021. Dans un premier temps, le centre emploiera près de 150 travailleurs hautement qualifiés dans diverses fonctions soutenant l'organisation mondiale de Westinghouse.

« Westinghouse est bien placée pour aider la Pologne à atteindre ses objectifs énergétiques grâce à des investissements dans les technologies nucléaires », a déclaré Patrick Fragman, président et PDG de Westinghouse. « Des talents de grande qualité, présents dans le pays, viendront élargir notre équipe diversifiée de plus de 9 000 employés à travers le monde et aideront Westinghouse à jouer un rôle encore plus important dans l'industrie énergétique viable de la Pologne, tout en tirant parti de nos capacités polonaises dans le reste du monde. »

L'annonce de la création du centre de services partagés intervient peu après une série d'étapes importantes qui renforcent l'engagement de Westinghouse en faveur d'un avenir sans carbone en Pologne. Il s'agit notamment de la finalisation d'un accord intergouvernemental entre la Pologne et les États-Unis sur la coopération pour la mise en œuvre du programme d'énergie nucléaire du pays, ainsi que d'une récente rencontre entre M. Fragman et le secrétaire d'État polonais à la Chancellerie du Premier ministre et plénipotentiaire pour les infrastructures énergétiques stratégiques, Piotr Naimski.

La centrale nucléaire Westinghouse AP1000® est la meilleure technologie de sa catégorie, avec la sécurité et la capacité opérationnelle les plus élevées du marché. Les centrales en exploitation continuent d'établir des records dans l'industrie en ce qui concerne la facilité et la durée des mises en service et des arrêts de ravitaillement, ainsi que des facteurs de capacité exceptionnels, en plus des caractéristiques uniques de sécurité passive.

Cette technologie innovante en matière d'énergie nucléaire permettrait non seulement à la Pologne de bénéficier d'une énergie propre et sans carbone et d'une plus grande sécurité énergétique. Elle permettra aussi de créer un grand nombre d'emplois durables dans le pays grâce aux réseaux de la chaîne d'approvisionnement nucléaire et pendant toute la durée de vie des centrales en exploitation.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.westinghousenuclear.com.

Contact : Sarah Cassella

Directrice de la communication externe

Westinghouse Electric Company

Téléphone : +1 412-374-4744

Email : [email protected]

Related Links

http://www.westinghousenuclear.com



SOURCE Westinghouse Electric Company LLC