Westinghouse se positionne pour aider la Pologne à atteindre ses objectifs énergétiques PEP2040

« Nous félicitons le gouvernement polonais pour sa vision et son leadership dans la lutte contre les émissions de carbone, la pollution atmosphérique et les demandes croissantes d'énergie fiable », a déclaré Patrick Fragman, directeur général de Westinghouse. « Westinghouse possède une grande expérience couronnée de succès dans l'innovation nucléaire et est bien placée pour s'associer à la Pologne afin de répondre à ses besoins, de créer des emplois et d'assurer l'avenir énergétique du pays. »

Selon la politique énergétique polonaise de 2040 (PEP 2040) récemment adoptée, le gouvernement polonais souhaite construire six à neuf GW d'électricité à partir de réacteurs à eau pressurisée de génération III ou III+ d'ici 2043, afin de remplacer les centrales à charbon retirées du service.

La centrale nucléaire Westinghouse AP1000 garantit la sécurité et l'opérabilité les plus élevées du marché. Les centrales en exploitation continuent d'établir des records dans l'industrie en ce qui concerne la facilité et la durée des mises en service et des arrêts de ravitaillement, ainsi que des facteurs de capacité exceptionnels.

Si elle est sélectionnée comme partenaire pour l'énergie nucléaire, Westinghouse fournira et développera une chaîne d'approvisionnement nucléaire qui devrait créer plus de 2 000 emplois en Pologne, en garantissant la plus haute qualité de composants, d'expertise et de responsabilité. Ces plans d'investissement à plus grande échelle ont été évoqués lors de la réunion entre le PDG Patrick Fragman et Grzegorz Słomkowski, membre du conseil d'administration de l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce.

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur à eau pressurisée au monde qui est entré en service commercial en 1957 à Shippingport, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse sert de base à environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.westinghousenuclear.com.

