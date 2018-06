WestJet inaugure son premier vol à destination de la ville lumière

« Il s'agit d'une journée historique pour WestJet, qui atterrit pour la première fois sur le continent européen », a déclaré Tim Croyle, vice-président exécutif par intérim des affaires commerciales chez WestJet. « Cette nouvelle ligne renforce la confiance que nous avons accordée au Canada atlantique ainsi que le soutien constant dont nous avons fait preuve envers les objectifs de développement économique et touristique de la Nouvelle-Écosse tel que décrits dans son initiative de la Porte d'entrée de l'Atlantique. Paris marque la dernière étape de l'ambition de WestJet de devenir une compagnie aérienne véritablement internationale en ouvrant les portes du Canada au monde et les portes du monde au Canada. »

« L'ajout d'un accès aérien direct aux principaux marchés est un élément important pour la croissance de notre économie », a expliqué le premier ministre Stephen McNeil. « Cette nouvelle liaison renforce la relation de longue date existant entre la Nouvelle-Écosse et la France et offrira des opportunités dans de nombreux secteurs. Nous nous félicitons de la confiance dont fait preuve WestJet envers notre province et notre région et souhaitons un plein succès à cette nouvelle liaison. »

« Nous sommes ravis de participer à la croissance de WestJet en développant un aéroport au sein duquel les voyageurs peuvent transiter facilement vers et depuis l'Europe, et au-delà », a déclaré Joyce Carter, présidente et cheffe de la direction de l'aéroport international d'Halifax. « Le choix de l'aéroport Stanfield d'Halifax comme premier point de lancement d'une ligne allant du Canada vers le continent européen témoigne de la volonté de la compagnie aérienne d'investir dans notre région et dans notre avenir. »

« WestJet est une nouvelle compagnie aérienne desservant les aéroports " Paris Aéroport " et dont la ligne Halifax-Paris sera inaugurée le 1[er] juin », a déclaré Marc Houalla, directeur exécutif et directeur général de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. « Paris Aéroport est fier et heureux d'accueillir cette nouvelle liaison quotidienne sans escale entre Paris et la capitale de la Nouvelle-Écosse, qui accroît l'attractivité de nos deux villes. Halifax étant une porte d'entrée supplémentaire vers le Canada, cet itinéraire renforcera les liens solides et de longue date qui existent depuis des années entre nos deux pays. Nous espérons que cette première étape au sein du marché parisien sera un grand succès et une base solide pour les développements futurs de WestJet au sein de nos aéroports. Il s'agit du premier vol transatlantique sans escale vers Paris opéré par le B737 MAX. »

Les vols quotidiens sans escale de WestJet entre Halifax et Paris sont assurés par le Boeing 737 MAX, l'avion le plus récent, le plus efficace et le plus convivial de la compagnie aérienne.

Les vols en partance d'Halifax ont été programmés de manière à faciliter les connections avec les vols WestJet à travers le Canada et avec Air France-KLM, l'une des compagnies partenaires de WestJet, à Paris. Les vols permettent également l'obtention et l'échange de récompenses WestJet.

L'ajout de Paris au réseau WestJet permet à la compagnie de desservir un total de 106 villes dans 22 pays, dont le Canada, les États-Unis et le Mexique, ainsi que dans les Caraïbes et en Europe. WestJet continue d'accroître sa présence à l'aéroport international Stanfield d'Halifax, où elle est la compagnie aérienne offrant le plus de destinations sans escale cet été.

Détails relatifs à la nouvelle liaison sans escale de WestJet : Itinéraire Fréquence Départ Arrivée Date Halifax - Paris Quotidienne 22 h 55 10 h 00 +1 31 mai 2018 Paris - Halifax Quotidienne 11 h 20 13h 35 1er juin 2018

À propos de l'aéroport Stanfield d'Halifax

L'aéroport Stanfield d'Halifax est le principal aéroport multiservices du Canada atlantique permettant aux passagers et marchandises d'accéder aux marchés du Canada, des États-Unis, du Mexique, du bassin des Caraïbes, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Il s'agit du seul aéroport du Canada atlantique à offrir des services de douane du Canada 24 heures sur 24, sept jours sur sept ainsi que des services de prédédouanement pour les États-Unis. L'aéroport, un important moteur économique générant plus de 2,8 milliards de dollars par année au sein de l'économie de la province, dessert plus de 4 millions de passagers et traite 34 000 tonnes métriques de marchandises chaque année. En tant qu'innovateur reconnu au sein de l'industrie aéroportuaire internationale, l'aéroport Stanfield d'Halifax est le premier aéroport d'Amérique du Nord à offrir un système de dépose de bagages en libre-service à tous les passagers et figure constamment parmi les meilleurs aéroports au monde.

À propos de WestJet

En partenariat avec WestJet Encore, sa compagnie aérienne régionale, WestJet offre des vols réguliers vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe ainsi que vers plus de 175 destinations dans plus de 20 pays. WestJet Vacations propose des forfaits de vacances abordables et flexibles vers plus de 60 destinations ainsi qu'un éventail de plus de 800 hôtels, centres de villégiature, appartements et villas. Les membres du programme de la compagnie peuvent utiliser leurs dollars WestJet pour l'achat de vols et forfaits de vacances vers n'importe quelle destination WestJet sans périodes de restriction et ont accès aux tarifs exclusifs réservés aux membres vers les destinations du réseau WestJet ainsi que celles de ses compagnies aériennes partenaires.

WestJet est fière d'avoir reçu le titre de meilleure compagnie aérienne du Canada ainsi que le prix Travelers' Choice, Amérique du Nord, en 2017 et 2018 lors des prix Travelers' Choice de TripAdvisor dans la catégorie des compagnies aériennes. La compagnie aérienne a également reçu le prix Travelers' Choice, classe économique, Amérique du Nord, en 2018. Toutes ces récompenses sont attribuées sur la base d'avis authentiques publiés par des voyageurs sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes au monde à ne pas faire de surréservation commerciale.

WestJet est cotée à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole WJA. Pour plus d'informations sur WestJet, veuillez consulter le site westjet.com.

Quelques récompenses récentes :

2018/2017 Meilleure compagnie aérienne du Canada - TripAdvisor et Gagnante du prix Travellers' Choice de TripAdvisor, compagnies aériennes de taille moyenne et à bas prix - Amérique du Nord

2018 Prix Travellers' Choice - classe économique, Amérique du Nord

2017/2016 Le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada selon la Gustavson School of Business de l'Université de Victoria

2016 L'entreprise la plus respectée en matière de responsabilité sociale au Canada selon le Reputation Institute

2016/2015/2014/2013/2012 Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes selon le magazine Canadian Business

2016/2015/2014/2013 La carte WestJet World Elite MasterCard RBC est classée n°1 au Canada par le magazine MoneySense

Aimez la page Facebook de WestJet : facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter : twitter.com/westjet

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Westjest : youtube.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram : instagram.com/westjet

Lisez le blog de WestJet : blog.westjet.com

Contacts pour les médias : Pour contacter le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à media@westjet.com ; Pour contacter le service des relations avec les médias d'HIAA, veuillez contacter : Theresa Rath Spicer, theresa.rathspicer@hiaa.ca, Téléphone : 902-873-6311, Télécopie : 902-220-4002

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership