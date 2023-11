Westport annonce le projet Hydrogen HPDI™ avec un important fabricant mondial d'équipement d'origine de locomotives

Ce projet représente la première adaptation du système de carburant H 2 HPDI pour les applications ferroviaires

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX: WPRT, Nasdaq: WPRT), un important fournisseur de systèmes de carburants alternatifs avancés et de composants pour l'industrie mondiale des transports, a annoncé aujourd'hui un accord avec un fournisseur mondial de locomotives de premier plan et d'équipements connexes pour les industries du fret et du transport ferroviaire, en vue d'adapter son système de carburant hydrogène HPDI™ pour l'utiliser avec la conception du moteur du fabricant d'équipement d'origine (« FEO ») de la locomotive. Le projet de validation de principe H 2 HPDI de deux ans devrait commencer immédiatement et est entièrement financé par le constructeur.

Il s'agit de la première application par Westport du système H 2 HPDI pour une locomotive. Ces applications nécessitent d'importants investissements en capital dans des équipements qui doivent fonctionner dans des environnements difficiles, parfois isolés. Le système de carburant H 2 HPDI de Westport a le potentiel d'être une solution de modernisation sur ce marché de puissance élevée, tirant parti de la durabilité éprouvée du moteur diesel de base, pour décarboniser rapidement le secteur ferroviaire. Westport estime qu'il s'agit d'une voie particulièrement abordable pour décarboniser ce secteur sans compromettre la performance ou l'efficacité.

« Nous sommes ravis de travailler avec une équipe mondialement reconnue pour démontrer conjointement le potentiel de décarbonisation de notre technologie HPDI dans les applications de puissance élevée », a déclaré Scott Baker, vice-président de l'ingénierie mondiale pour Westport Fuel Systems. « Le transport ferroviaire est un marché pour notre système d'hydrogène et est clairement aligné sur notre approche visant à fournir de nouvelles solutions de décarbonisation pour tous les modes de transport. Avec des émissions de CO 2 presque nulles, H 2 HPDI aidera notre partenaire à décarboniser de façon abordable les marchés de transport qu'il dessert. »

Westport s'engage à mettre en place une voie abordable et viable pour minimiser les émissions grâce à ses décennies d'innovation, d'ingénierie spécialisée et de produits prêts à être commercialisés.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie mondiale des transports. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

À propos d'HPDI

Le système HPDI est un moyen rentable de réduire les émissions de CO 2 dans les transports routiers de longue distance, pour les poids lourds et les utilisations hors route. Le système de carburant HPDI de Westport est une technologie complète qui offre aux équipementiers la possibilité de différencier facilement leurs gammes de produits à base de biogaz, de gaz naturel, d'hydrogène et d'autres carburants, tout en conservant un maximum de points communs avec leurs produits conventionnels alimentés au diesel. Grâce à HPDI, les carburants émettant des gaz à effet de serre comme le diesel peuvent être remplacés par des carburants carboneutres ou à zéro émission comme le biogaz ou l'hydrogène, tout en conservant les caractéristiques de durabilité, d'abordabilité, d'efficacité et de performance qui sont associées au diesel.

Pour en savoir plus sur HPDI, veuillez consulter le site https://wfsinc.com/technology/hpdi .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les industries du transport ferroviaire de marchandises et de transit, le marché de grande puissance et les facteurs responsables de la croissance et du développement potentiels du système H 2 HPDI pour le secteur des locomotives. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties. Elles impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire en sorte que nos résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à l'économie générale, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux politiques et à la réglementation gouvernementales, aux facteurs liés à l'industrie de la puissance élevée, à la demande pour le système H 2 HDPI, la capacité financière de décarboniser l'industrie du transport ferroviaire de marchandises et de transit, ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses qui peuvent influer sur nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels, ou la situation financière dont il a été question dans notre plus récent formulaire de renseignements annuels et d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations pour refléter tout changement dans ses attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. Le contenu de tout site web référencé dans ce communiqué de presse n'est pas incorporé par référence dans le présent document.

