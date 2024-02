Westport annonce le projet Methanol HPDI™ avec un important fournisseur mondial de solutions énergétiques pour applications marines

Représente l'adaptation inaugurale du système de carburant HPDI utilisant du méthanol pour les applications marines

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de composants de carburant alternatifs avancés pour l'industrie mondiale des transports, a annoncé aujourd'hui un projet de preuve de concept avec un fournisseur mondial de premier plan de solutions énergétiques pour les applications marines (« Équipementier ») pour tester le système de carburant à injection directe à haute pression (« HPDI ») de Westport utilisant du méthanol pour les applications marines (le « projet »). Le projet, qui devrait commencer au premier trimestre de 2024, sera entièrement financé par l'équipementier et devrait durer environ neuf mois.

Le projet marque l'application potentielle du système de carburant HPDI pour une utilisation avec des applications marines, servant de preuve de concept initiale utilisant du méthanol. Cela signifie également la possibilité d'une extension du système de carburant HPDI de Westport au-delà des applications de GNL commercialement disponibles aujourd'hui et des applications d'hydrogène démontrées à ce jour. En utilisant du méthanol renouvelable ou neutre en carbone dérivé de l'hydrogène vert ou bleu, Westport est convaincu que cette approche de carburant alternatif offre une voie économique et efficace pour décarboner le secteur sans compromettre les performances.

« Nous sommes ravis de continuer à démontrer que le système de carburant HPDI de Westport est une solution durable pour les secteurs difficiles à réduire comme les applications maritimes, a déclaré Scott Baker, vice-président de l'ingénierie mondiale de Westport Fuel Systems. La technologie de HPDI de Westport est polyvalente et peut être utilisée avec une gamme de carburants à faible teneur en carbone ou sans carbone. »

Baker a poursuivi : « La démonstration de la capacité du méthanol avec le HPDI valide davantage que notre technologie exclusive est abordable comme solution permettant de décarboner le secteur maritime. Notre système de carburant devrait fournir un couple, une puissance et un rendement semblables à ceux du diesel, tout en réduisant potentiellement les émissions de NOx grâce à l'utilisation du méthanol, carburant facilement accessible et à moindre coût. »

Le méthanol présente plusieurs avantages pour les applications hors route et marines, notamment sa densité énergétique élevée, qui étend la portée opérationnelle et réduit les émissions par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Ses caractéristiques de combustion contribuent à l'efficacité et aux performances élevées du moteur, avec d'importantes réductions de Nox à l'extérieur du moteur. De plus, la facilité de distribution et de manutention, le stockage stable et la réduction des coûts améliorent son aspect pratique pour les flottes hors route. L'adaptabilité du méthanol aux moteurs existants, son potentiel de mélange et sa disponibilité mondiale en font une option de carburant polyvalent et accessible pour les véhicules hors route, ce qui constitue un choix convaincant pour les industries à la recherche d'efficacité, de solutions rentables et respectueuses de l'environnement qu'elles peuvent appliquer relativement rapidement à l'ensemble de leurs flottes. Le méthanol renouvelable produit à partir de sources à faible teneur en carbone est en croissance à l'échelle mondiale. Selon le Methanol Institute, plus de 80 projets à base de méthanol renouvelable sont actuellement en cours dans le monde1.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

À propos du HPDI

Le système HPDI est un moyen rentable de réduire les émissions de CO 2 dans les transports routiers de longue distance, pour les poids lourds et les utilisations hors route. Le système de carburant HPDI de Westport est une technologie complète qui offre aux équipementiers la possibilité de différencier facilement leurs gammes de produits à base de biogaz, de gaz naturel, d'hydrogène et d'autres carburants, tout en conservant un maximum de points communs avec leurs produits conventionnels alimentés au diesel. Grâce au HPDI, les carburants émettant des gaz à effet de serre comme le diesel peuvent être remplacés par des carburants neutres en carbone ou sans carbone comme le biogaz ou l'hydrogène, tout en conservant les caractéristiques de durabilité, d'accessibilité, d'efficacité et de performance qui sont associées au diesel.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant le méthanol pour les applications marines, le marché de la grande puissance et les facteurs responsables de la croissance potentielle et du développement du système H 2 HPDI pour le secteur maritime. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances, ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à l'économie générale, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux politiques et à la réglementation gouvernementales, aux facteurs liés à l'industrie de la grande puissance, à la demande pour le système H 2 HDPI, à la possibilité de décarboner l'industrie maritime, ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats réels, nos performances, nos réalisations ou notre situation financière, tels qu'ils sont décrits dans notre dernier formulaire d'information annuel et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si cela est requis par la norme nationale 51-102. Le contenu de tout site web référencé dans le présent communiqué de presse n'est pas intégré par référence dans le présent document.

