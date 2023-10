Westport collabore avec des partenaires du secteur des transports et de l'énergie pour une démonstration de poids lourds à hydrogène en Espagne

Un camion équipé du système de carburant H 2 HPDI™ transporte des produits frais pour la chaîne de supermarchés Mercadona à Madrid

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX: WPRT, Nasdaq: WPRT), un important fournisseur de systèmes de carburants alternatifs avancés et de composants pour l'industrie mondiale des transports, a annoncé aujourd'hui la réussite d'une démonstration de poids lourd avec son camion prototype équipé du système de carburant H 2 HPDI™, transportant une remorque réfrigérée à Madrid, en Espagne. Cette démonstration constitue la première du genre en Espagne, marquant une avancée importante dans la décarbonation des poids lourds pour le pays.

The Westport H2 HPDI™ fuel system-equipped demonstration truck unloading fresh freight at the Mercadona logistics hub in Getafe, Spain (September 22, 2023). Photo credit: Andrés Valdivia Westport Fuel Systems Logo

La collaboration entre Westport et des partenaires clés du secteur des transports et de l'énergie comprend :

Disfrimur SL , une entreprise de transport et de logistique spécialisée dans les services de transport de marchandises réfrigérées, engagée en faveur d'un transport efficace et durable

, une entreprise de transport et de logistique spécialisée dans les services de transport de marchandises réfrigérées, engagée en faveur d'un transport efficace et durable La filiale Scale Gas d'Enagás , une entreprise d'infrastructures énergétiques responsable du ravitaillement en hydrogène du véhicule à sa station de ravitaillement d'hydrogène de Madrid

, une entreprise d'infrastructures énergétiques responsable du ravitaillement en hydrogène du véhicule à sa station de ravitaillement d'hydrogène de Versallis Tech Services, un cabinet de conseil en services liés à l'hydrogène et aux énergies renouvelables, fournissant un soutien technique et la coordination de l'opération

La réalisation de cette démonstration a été rendue possible grâce à Mercadona, une importante chaîne de supermarchés espagnole, qui a réussi à mettre en place ce test en assurant un service de distribution à Madrid, contribuant ainsi significativement à l'avancement vers des pratiques logistiques plus durables.

Juan J. Sanchez, PDG de Disfrimur, a déclaré : « Nous avons indiscutablement besoin de camions lourds à hydrogène abordables pour aider nos clients comme Mercadona à atteindre leurs objectifs de décarbonation des transports. Les camions équipés du système de carburant H 2 HPDI de Westport sont la solution à nos besoins actuels ; une technologie abordable qui correspond à nos besoins opérationnels, alimentée par de l'hydrogène. Nous sommes convaincus que les constructeurs de camions devraient offrir ce type de véhicules lourds à hydrogène, hautement efficaces. »

Miguel A. Castro Pérez, directeur général de la mobilité chez Scale Gas, partage le même avis : « Grâce à cet essai, auquel nous avons contribué via notre expertise en matière d'infrastructures à petite échelle pour la mobilité, nous avons franchi une étape supplémentaire dans notre engagement pour la décarbonation du secteur des transports et l'intégration de l'hydrogène dans notre gamme de solutions d'infrastructures pour le transport lourd. »

« Le système de carburant H 2 HPDI de Westport, qui alimente un moteur à combustion interne, représente une solution pratique offrant la durabilité nécessaire pour soutenir la neutralité climatique dans le secteur des transports lourds », a déclaré Anders Johansson, vice-président du département des fabricants de véhicules lourds pour Westport. « C'est inspirant de voir notre camion prototype H 2 HPDI en action, testé par un acteur majeur de l'industrie, permettant de démontrer l'efficacité de la livraison de produits frais à un centre logistique de supermarché. »

Les entreprises collaboratrices ont démontré leurs compétences dans leurs domaines respectifs, créant une initiative complète et pionnière au niveau national qui ouvre la voie à un transport durable et efficace dans la capitale espagnole grâce à un carburant neutre en carbone.

« Nous espérons que cette démonstration contribuera à sensibiliser aux avantages de l'hydrogène pour rendre le secteur du transport lourd plus propre dès aujourd'hui, avec un coût total de possession compétitif par rapport aux technologies traditionnelles à base de combustibles fossiles », a ajouté José López-Gallego, directeur des opérations de Versallis Tech Services.

Pour conclure l'évaluation, l'opinion clé du conducteur du camion de test a été exprimée avec enthousiasme : « C'est comme conduire un diesel... C'est génial ! »

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie mondiale des transports. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

À propos de Disfrimur

Disfrimur est une entreprise espagnole privée, familiale, spécialisée dans le transport et la logistique. Elle dispose de sa propre flotte équipée des technologies les plus innovantes et opère dans tout le territoire national. L'entreprise s'efforce de réaliser son objectif, qui est de devenir une entreprise neutre pour l'environnement. Site Internet : https://www.disfrimur.com/en/

À propos de Scale Gas, filiale d'Enagás

Scale Gas allie expertise, fiabilité et innovation pour devenir un partenaire précieux dans la gestion des infrastructures pour la fourniture de carburants alternatifs à gaz dans le secteur de la mobilité. En plus du GNL et du GNC, Scale Gas inclut également l'hydrogène dans son portefeuille de stations-service. Scale Gas a développé la première station de ravitaillement en hydrogène à 700 bars en Espagne et conclu un accord avec Disfrimur pour l'introduction de l'hydrogène comme carburant dans sa flotte. Site Internet : https://www.scalegas.com/

À propos de Versallis Tech Services, LLC

Versallis Tech Services LLC, spécialisée en ingénierie et conseil en énergies renouvelables et en hydrogène, est une entreprise axée sur l'accompagnement de ses clients dans la réalisation de leur vision dans le domaine de l'hydrogène renouvelable et de l'énergie. Versallis s'efforce d'obtenir des résultats et de créer de la valeur pour tous ses clients, tout en préservant la viabilité à long terme des ressources qu'ils utilisent. Site Internet : https://www.versallis.com/

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « prévoir », « avoir l'intention », « peut », « va », « potentiel », « proposé » et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant le calendrier et l'engagement à décarboner le secteur espagnol du transport lourd et l'utilisation potentielle de la technologie H2 HPDI, ainsi que les performances, les caractéristiques et l'efficacité économique de cette technologie. Ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties, mais elles comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent amener les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de Westport à différer sensiblement de tout résultat futur, niveau d'activité, performance ou réalisation exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés au calendrier et à l'engagement de décarboner le secteur espagnol du transport lourd et à l'utilisation potentielle de la technologie H2 HPDI, à la fixation des prix et à la disponibilité de l'hydrogène en tant que carburant de transport, à notre capacité à relever les défis technologiques, à l'économie générale, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, aux fluctuations des taux de change, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels ou notre situation financière, qui sont décrits dans les dépôts de divulgation continue de Westport disponibles sous le profil SEDAR de Westport sur www.sedar.com et sous le profil EDGAR de Westport sur www.sec.gov. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Westport décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement de telles déclarations pour refléter tout changement dans ses attentes ou dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels de telles déclarations peuvent être fondées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Contacts : Relations avec les médias de Westport, USA Tél. : 1 947-339-8097, EUROPE Tél. : +39 337-144-8438, E-mail : [email protected] ; Relations avec les investisseurs de Westport, Tél. : +1 604-718-2046, E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2241084/Westport_Fuel_Systems_Inc__Westport_Collaborates_with_Transporta.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2242230/Westport_Fuel_Systems_Inc__Westport_Collaborates_with_Transporta.jpg

SOURCE Westport Fuel Systems Inc.