Westport Fuel Systems annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2024

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 mai 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport ») (TSX : WPRT) (Nasdaq: WPRT) a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 et a fait le point sur ses activités. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

« Au cours de mes 100 premiers jours, je me suis efforcé de déterminer ce qu'il fallait faire, j'ai identifié les domaines à améliorer et j'ai commencé à mettre en œuvre nos trois piliers stratégiques pour : exploiter le potentiel de notre coentreprise HPDI afin de favoriser la réussite, améliorer l'excellence opérationnelle et se concentrer sur la capacité de Westport à façonner l'avenir de l'hydrogène dans le monde. Notre succès sera déterminé à court, moyen et long terme, respectivement. Un véritable changement prendra du temps.

Malgré un chiffre d'affaires temporairement inférieur à nos attentes au premier trimestre, nous avons pris des mesures de réduction des coûts et avons enregistré une nette amélioration de notre trésorerie d'exploitation. Conscients des tâches importantes qui nous attendent, nous restons fermement attachés à nos priorités pour 2024.

Grâce à une réduction stratégique des effectifs dans l'ensemble de l'organisation, nous rationalisons énergiquement notre main-d'œuvre afin de renforcer notre flexibilité opérationnelle. Nos mesures de réduction des coûts visent également à apporter des changements à nos lignes de production afin d'optimiser la réduction des coûts de fabrication et d'accroître l'efficacité. Ces actions permettent non seulement d'améliorer notre efficacité globale, mais aussi de favoriser une culture de responsabilité et de collaboration.

Dans notre quête de rentabilité, la réduction des coûts n'est pas seulement une priorité, c'est un impératif. Nous reconnaissons qu'une croissance durable dépend de notre capacité à gérer étroitement les dépenses. Par conséquent, même si nous nous engageons à stimuler la croissance du chiffre d'affaires et l'efficacité opérationnelle, notre priorité demeure la réduction des coûts chaque fois que l'occasion se présente.

Enfin, les récentes mises à jour réglementaires de l'UE concernant les véhicules à émission zéro (VZE) placent les technologies de Westport pour les véhicules lourds dans une position de leader, permettant à nos clients OEM d'atteindre ces objectifs de décarbonisation renforcés. Nous pensons que cela ouvre la voie à des mesures incitatives et au financement de solutions de transport d'hydrogène, en particulier celles qui sont compatibles avec le seuil VZE de 3gCO2/tonne-km, comme notre solution de système de carburant HPDI H2.

Alors que nous traversons cette période de transformation, les actions de Westport reflètent un engagement ferme à promouvoir l'excellence opérationnelle, à tirer parti de nos partenariats et à favoriser l'innovation, le tout pour positionner l'entreprise en vue d'une croissance durable dans un paysage en constante évolution. »

Dan Sceli, directeur général

Faits marquants pourT1 2024

Le chiffre d'affaires a diminué de 6 % à 77,6 millions de dollars par rapport à la même période en 2023, principalement en raison de la baisse des volumes de vente dans nos activités DOEM, de stockage de carburant, OEM pour véhicules légers et OEM pour véhicules lourds. *. Cette baisse a été partiellement compensée par l'augmentation du volume des ventes de produits électroniques et l'augmentation des ventes d'IAM sur les marchés d'Amérique du Nord, d' Europe occidentale et d'Amérique du Sud.

occidentale et d'Amérique du Sud. Perte nette de 13,6 millions de dollars pour le trimestre, contre une perte nette de 10,6 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de la perte nette est due à la diminution de la marge brute en raison de la baisse des volumes de vente ayant un impact sur l'absorption des coûts fixes et l'impact de l'inflation sur les coûts des matériaux, la hausse des dépenses de recherche et de développement et l'augmentation de la perte de change.

EBITDA ajusté 1 négatif de 6,6 millions de dollars, contre 4,5 millions de dollars pour la même période en 2023.

négatif de 6,6 millions de dollars, contre 4,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La liquidité et les équivalents de liquidités se sont élevés à 43,9 millions de dollars à la fin du troisième trimestre. Les liquidités fournies par les activités d'exploitation au cours du trimestre se sont élevées à 0,1 million de dollars. Les activités d'investissement comprenaient l'achat d'immobilisations pour un montant de 4,9 millions de dollars. Les activités de financement ont été attribuées à des remboursements nets de dettes de 5,8 millions de dollars au cours du trimestre.

1 Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez vous référer aux MESURES FINANCIÈRES NON PCGR dans le rapport de gestion de Westport. RÉSULTATS CONSOLIDÉS



(en millions de dollars, sauf les montants par action)

Supérieur à / (Inférieur à) % T1 24 T1 2023 Chiffre d'affaires 77,6 $ 82,2 $ (6) % Marge brute(2) 11,7 $ 13,3 $ (12) % Marge brute en % 15 % 16 %

Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence(1) — $ 0,1 $ (76) % Perte nette (13,6) $ (10,6) $ (28) % Perte nette par action (0,79) $ (0,62) $ (27) % EBITDA (2) (9,2) $ (6,3) $ (46) % EBITDA ajusté (2) (6,6) $ (4,5) $ (47) %

(1) Ce chiffre comprend les revenus de notre coentreprise Minda Westport Technologies Limited. (2) EBIT, EBITDA, EBITDA ajusté et marge brute sont des mesures non conformes aux PCGR. Veuillez consulter les MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR pour le rapprochement.

Information sectorielle

Fabricants d'équipements d'origine (« OEM »)

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2024 s'est élevé à 49,3 millions de dollars, contre 56,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2023. Le chiffre d'affaires de l'activité OEM a diminué de 7,0 millions de dollars au premier trimestre de 2024 par rapport à la période de l'année précédente, principalement en raison de la diminution des ventes dans nos activités de DOEM, de stockage de carburant et d'OEM pour véhicules légers. Le volume des ventes de l'activité d'OEM pour véhicules lourds a diminué au premier trimestre par rapport à la période de l'exercice précédent, baisse compensée en partie par l'augmentation du chiffre d'affaires des services d'ingénierie et la hausse des volumes de ventes dans le secteur de l'électronique.

La marge brute a diminué de 3,6 millions de dollars pour s'établir à 4,5 millions de dollars, soit 9 % du chiffre d'affaires, contre 8,1 millions de dollars, soit 14 % des revenus pour la même période de l'exercice précédent. La diminution de la marge brute est principalement due à la baisse des volumes de vente dans les activités DOEM, stockage de carburant, et OEM pour véhicules légers et lourds.

Malgré ces défis, notre confiance dans les perspectives de notre segment OEM reste inébranlable. La trajectoire vers des transports à émissions faibles ou nulles, y compris les objectifs de décarbonisation renforcés et le seuil VZE récemment annoncés dans l'Union européenne, est indiscutablement notre avenirr. Les solutions de mobilité propre de Westport sont conçues pour un ensemble diversifié de véhicules zéro émission avec des systèmes et des composants à hydrogène pour les moteurs à combustion interne (ICE) et les applications à pile à combustible (FC), ce qui permet à nos clients d'atteindre les objectifs de décarbonisation à long terme. L'utilisation croissante du biométhane aujourd'hui et l'intégration imminente de l'hydrogène demain sont des catalyseurs qui accélèrent la transition énergétique dans les transports lourds.

Westport et notre partenaire chinois OEM continuent de collaborer et de fournir des conseils sur une version fonctionnant au système HPDI de leurs plateformes de moteurs. Les parties discutent actuellement de ce travail et des obligations de chaque partie à l'avenir.

En outre, notre activité OEM pour véhicules légers continue de renforcer sa position sur le marché. L'ajout des activités Euro 6 et Euro 7 avec notre client OEM mondial renforce notre position et notre part de marché dans ce segment.

Marché secondaire indépendant

Lee chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 mars 2024 s'est élevé à 28,3 millions de dollars, contre 25,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2023. L'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à la période de l'exercice précédent est principalement due à l'augmentation des ventes en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Sud. Elle a été partiellement compensée par une baisse des volumes de ventes en Afrique et en Europe de l'Est.

La marge brute pour le trimestre a augmenté de 2,0 millions de dollars pour atteindre 7,2 millions de dollars, soit 25 % du chiffre d'affaires, contre 5,2 millions de dollars, soit 20 % du chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mars 2023. L'augmentation de la marge brute est principalement due à l'augmentation des volumes de vente et à l'amélioration du mix des ventes sur les marchés à plus forte rentabilité.

La possibilité d'accroître notre part de marché sur les marchés existants et de nous aventurer sur les marchés émergents grâce à nos solutions GPL constitue un catalyseur essentiel de la croissance. La dynamique favorable des prix du GPL alimente une tendance prometteuse à la hausse de la demande pour nos offres. En fin de compte, l'impératif de réduction des émissions dépend d'une adoption généralisée, et l'accessibilité financière sera le principal moteur de cette adoption. Westport continue de répondre aux besoins des marchés qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des véhicules électriques coûteux, mais qui sont toujours à la recherche de solutions plus propres. C'est sur ces marchés que Westport excelle, ce qui nous permet non seulement de réussir, mais aussi de conquérir une plus grande part du marché.

RÉSULTATS SECTORIELS Trimestre clos le 31 mars 2024

Chiffre d'affaires

Perte d'exploitation

Dépréciations et amortissements

Revenu des actions OEM 49,3 $

(8,3) $

2,4 $

— $ IAM 28,3

2,0

0,6

— Entreprise —

(6,2)

0,2

— Total consolidé 77,6 $

(12,5) $

3,2 $

— $ RÉSULTATS SECTORIELS Trimestre clos le 31 mars 2023

Chiffre d'affaires

Perte d'exploitation

Dépréciations et amortissements

Revenu des actions OEM 56,3 $

(6,0) $

2,3 $

0,1 $ IAM 25,9

—

0,6

— Entreprise —

(3,4)

0,1

— Total consolidé 82,2 $

(9,4) $

3,0 $

0,1 $

Conférence téléphonique du premier trimestre de l'exercice 2024

Westport a prévu une conférence téléphonique le jeudi 9 mai 2024 à 7 h, heure du Pacifique (10 h, heure de l'Est) pour discuter de ces résultats. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0546 ou le 416-764-8688. La retransmission en direct de la conférence téléphonique est accessible sur le site Web de Westport à l'adresse https://investors.wfsinc.com/ .

Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0541 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 1-416-764-8677 en utilisant le code 945554#. La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 23 mai 2024.

Assemblée générale annuelle 2024

Westport tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») virtuellement le jeudi 13 juin 2024 à 10 h, heure du Pacifique. Afin de simplifier le processus de réunion virtuelle, Westport encourage les actionnaires à voter avant la réunion en utilisant le formulaire d'instructions de vote ou le formulaire de procuration qui sera envoyé par courriel ou par la poste, en même temps que les documents relatifs à l'assemblée à la mi-mai. D'autres instructions concernant le vote et l'accès à l'assemblée figureront dans la circulaire d'information de la direction, à la « Section 1 : Vote » – dès réception, veuillez examiner attentivement ces documents.

Les actionnaires inscrits et les détenteurs de procurations dûment désignés peuvent assister à l'assemblée en ligne à l'adresse https://meetnow.global/MSM4VF4 pour participer, voter ou poser des questions pendant la retransmission en direct de l'assemblée.

États financiers et rapport de gestion

Pour consulter les états financiers de Westport pour le deuxième trimestre clos le 31 mars 2024, veuillez vous reporter au site https://investors.wfsinc.com/financials/

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie automobile mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez le site www.wfsinc.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant les initiatives stratégiques futures et la croissance future, l'avenir de nos programmes de développement (y compris ceux liés à HPDI et à l'hydrogène), nos attentes pour 2024 et au-delà, y compris la demande pour nos produits et le succès futur de nos stratégies commerciales et technologiques. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à la croissance de notre chiffre d'affaires, à nos résultats d'exploitation, à notre industrie et à nos produits, à l'économie générale, aux conditions et à l'accès aux marchés des capitaux et de la dette, à la solvabilité, aux politiques et réglementations gouvernementales, aux innovations technologiques, aux fluctuations des taux de change, aux dépenses d'exploitation, à la réduction continue des dépenses, à la capacité de commercialiser avec succès de nouveaux produits, aux performances de nos coentreprises, à la disponibilité et au prix du gaz naturel et de l'hydrogène et aux nouvelles réglementations environnementales, l'acceptation et le passage aux véhicules au gaz naturel et à l'hydrogène, les normes d'émission de carburant, le développement de technologies concurrentes, notre capacité à développer et à déployer notre technologie de manière adéquate, les actions et les décisions de nos partenaires de coentreprise et de développement, les effets et la durée du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats réels, nos performances, nos réalisations ou notre situation financière, tels qu'ils sont décrits dans notre dernière notice annuelle et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si cela est requis par la norme nationale 51-102.

Mesures financières conformes et non conformes aux PCGR

Nos états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis »). Ces états financiers conformes aux PCGR des États-Unis comprennent des charges hors trésorerie et d'autres frais et avantages qui peuvent être inhabituels ou peu fréquents par nature ou qui, selon nous, peuvent rendre difficiles les comparaisons avec nos performances antérieures ou futures. En plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux PCGR des États-Unis, Westport et certains investisseurs utilisent l'EBITDA et l'EBITDA ajusté comme indicateur de notre capacité à générer des liquidités en produisant des flux de trésorerie d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement, assurer le service de la dette et financer les dépenses d'investissement. La direction utilise également ces mesures non conformes aux PCGR dans son examen et son évaluation de la performance financière de Westport. L'EBITDA est également fréquemment utilisé par les investisseurs et les analystes à des fins d'évaluation : l'EBITDA est multiplié par un facteur ou « multiple d'EBITDA » basé sur une relation observée ou inférée entre l'EBITDA et les valeurs de marché pour déterminer la valeur totale approximative d'une entreprise. Nous pensons que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent également aux investisseurs et aux analystes financiers des renseignements supplémentaires en complément de nos résultats PCGR américains et servent de base pour comparer notre rentabilité financière d'une période à l'autre et notre rentabilité financière par rapport à celle d'autres entreprises. Nous pensons que ces mesures financières non conformes aux PCGR facilitent la comparaison de nos principaux résultats d'exploitation d'une période à l'autre et avec ceux d'autres sociétés en éliminant, dans le cas de l'EBITDA, les effets de notre structure de capital (revenus d'intérêts nets sur les dépôts en espèces, charges d'intérêts sur la dette en cours et les facilités de crédit), de notre base d'actifs (dépréciation et amortissement) et de nos conséquences fiscales. L'EBITDA ajusté fournit ce même indicateur de l'EBITDA de Westports provenant de la poursuite des activités et de l'élimination de ces effets de notre structure de capital, de notre base d'actifs et de nos conséquences fiscales, mais exclut également tout gain ou perte de change non réalisé, les frais de rémunération à base d'actions et les autres dépréciations et coûts ponctuels non récurrents qui ne devraient pas se répéter afin de fournir un meilleur aperçu des flux de trésorerie générés par nos activités d'exploitation, sans l'influence d'événements extérieurs.

L'EBITDA et l'EBITDA ajusté visent à fournir des renseignements supplémentaires aux investisseurs et aux analystes et ne comportent aucune définition normalisée en vertu des PCGR américains et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux PCGR des États-Unis. L'EBITDA et l'EBITDA ajusté excluent l'impact des coûts de trésorerie des activités de financement et des impôts, ainsi que les effets des variations des soldes de fonds de roulement d'exploitation, et ne sont donc pas nécessairement indicatifs du bénéfice d'exploitation ou des flux de trésorerie d'exploitation tels qu'ils sont déterminés par les PCGR des États-Unis. D'autres entreprises peuvent calculer l'EBITDA et l'EBITDA ajusté différemment.

Marge brute et marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires (exprimée en millions de dollars américains) T1 2023

T2 2023

T3 2023

T4 2023

T1 2024 Trimestre clos le







Chiffre d'affaires 82,2 $

85,0 $

77,4 $

87,2 $

77,6 $ Moins : Coût des revenus 68,9

70,6

64,2

79,2

65,9 Marge brute 13,3

14,4

13,2

8,0

11,7 Marge brute en % 16,2 %

16,9 %

17,1 %

9,2 %

15,1 % EBITDA et EBITDA ajusté (exprimée en millions de dollars américains)

T1 2023

T2 2023

T3 2023

T4 2023

T1 2024 Trimestre clos le



Pertes avant impôts sur le revenu

(9,7) $

(13,0) $

(12,0) $

(14,0) $

(12,9) $ Charges d'intérêts (produits), nettes

0,4

(0,1)

0,2

(0,2)

0,5 Dépréciation et amortissement

3,0

3,0

3,2

3,3

3,2 EBITDA

(6,3)

(10,1)

(8,6)

(10,9)

(9,2) Rémunération basée sur les actions

0,7

0,8

(0,3)

1,4

0,3 Perte (gain) de change non réalisée

1,1

2,4

1,4

(0,9)

1,8 Perte sur l'extinction de la redevance payable

—

2,9

—

—

— Coûts des indemnités de départ

—

—

4,5

—

0,5 Dépréciation des investissements à long terme

—

—

—

0,4

— EBITDA ajusté

(4,5) $

(4,0) $

(3,0) $

(10,0) $

(6,6) $



























WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Bilans consolidés condensés (non audités) (Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions) 31 mars 2024 et 31 décembre 2023



31 mars 2024

31 décembre 2023 Actifs







Actifs courants :







Liquidités et équivalents de liquidités (dont liquidités soumises à restrictions)

43 902 $

54 853 $ Comptes à recevoir

87 629

88 077 Stocks

58 060

67 530 Charges payées d'avance

6 624

6 323 Actifs détenus pour la vente

48 468

— Total des actifs courants

244 683

216 783 Investissements à long terme

5 043

4 792 Immobilisations corporelles

37 108

69 489 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple

21 701

22 877 Immobilisations incorporelles

6 379

6 822 Actifs d'impôts différés

11 094

11 554 Survaleur (goodwill)

2 994

3 066 Autres actifs à long terme

9 765

20 365 Total des actifs

338 767 $

355 748 $ Passif et capitaux propres







Passif courant :







Comptes créditeurs et charges à payer

99 038 $

95 374 $ Partie courante du passif du bail d'exploitation

2 590

3 307 Dette à court terme

8 614

15 156 Partie courante de la dette à long terme

14 462

14 108 Partie courante de la garantie

4 434

6 892 Passifs détenus pour la vente

4 078

— Total du passif à court terme

133 216

134 837 Passif du bail d'exploitation à long terme

18 914

19 300 Dette à long terme

30 355

30 957 Responsabilité au titre de la garantie

1285

1614 Passif d'impôts différés

3332

3477 Autres dettes à long terme

4964

5115 Total du passif

192 066

195 300 Capitaux propres :







Capital social :







Actions ordinaires et privilégiées illimitées, sans valeur nominale







17 223 154 (2023 - 17 174 502) actions ordinaires émises et en circulation

1 245 408

1 244 539 Autres instruments de capitaux propres

9134

9672 Capital d'apport supplémentaire

11 516

11 516 Déficit cumulé

(1 088 082)

(1 074 434) Cumul des autres éléments de la perte globale

(31 275)

(30 845) Total des fonds propres

146 701

160 448 Total du passif et des capitaux propres

338 767 $

355 748 $



WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. États consolidés condensés de l'exploitation et du résultat global (perte) (non audités) (Exprimé en milliers de dollars américains, sauf le montant des actions et par action) Trimestres clos le 31 mars 2024 et 2023







Trimestre clos le mars 31,







2024

2023

Chiffre d'affaires



(77 574) $

(82 240) $

Coût des revenus et des dépenses :











Coût des revenus



65 851

68 879

Recherche et développement



7693

7263

Général et administratif



10 353

9768

Ventes et marketing



3287

3649

Perte de change



1820

1076

Dépréciation et amortissement



1043

1037







90 047

91 672

Dépenses d'exploitation



(12 473)

(9 432)















Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence



31

129

Gain sur vente d'investissements



—

—

Intérêts sur la dette à long terme et dés actualisation des redevances à payer



(812)

(847)

Intérêts et autres revenus, nets de frais bancaires



341

466

Pertes avant impôts sur le revenu



(12 913)

(9 684)

Charge d'impôt sur le revenu



735

944

Perte nette pour la période



(13 648)

(10 628)

Autres éléments du résultat global :











Ajustement de conversion cumulé



(430)

1970

Perte globale



(14 078) $

(8 658) $















Perte par action :











Perte nette par action - de base et diluée



(0,79) $

(0,62)

Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation :











De base et diluée



17 220 540

17 168 578

Diluée



17 220 540

17 168 578



















WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. États consolidés condensés des flux de trésorerie (non audités) (Exprimé en milliers de dollars américains) Trimestres clos le 31 mars 2024 et 2023



Trimestre clos le mars 31,



2024

2023 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION :







Perte nette pour la période

(13 648) $

(10 628) $ Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :







Dépréciation et amortissement

3247

3027 Frais de rémunération basée sur les actions

331

633 Perte de change non réalisée

1820

1076 Impôts différés

(40)

(148) Revenus des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

(31)

(129) Intérêts sur la dette à long terme et dés actualisation des redevances à payer

22

105 Variation des dépréciations de stocks

413

586 Variation des charges liées aux mauvaises créances

(121)

84 Autre

(248)

— Variations des actifs et passifs d'exploitation :







Comptes à recevoir

12 526

(1 041) Stocks

(7 434)

(591) Charges payées d'avance

(400)

(1 684) Comptes créditeurs et charges à payer

4725

763 Responsabilité au titre de la garantie

(1 020)

(1 382) Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d'exploitation

142

(9 329) Activités d'investissement :







Achat d'immobilisations corporelles

(4 893)

(3 007) Produits de la vente d'actifs

135

98 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement

(4 758)

(2 909) Activités de financement :







Remboursement de lignes de crédit d'exploitation et facilités à long terme

(17 689)

(10 994) Tirages sur lignes de crédit d'exploitation et facilités à long terme

11 848

8251 Trésorerie nette utilisée pour les activités de financement

(5 841)

(2 743) Effet des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités

(494)

760 Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(10 951)

(14 221) Liquidités et équivalents de liquidités en début de période (dont liquidités soumises à restrictions)

54 853

86 184 Liquidités et équivalents de liquidités en fin de période (dont liquidités soumises à restrictions)

(43 902) $

(71 963) $

