Westport obtient un contrat de développement avec un fabricant mondial de poids lourds pour adapter et commercialiser le système de carburant HPDI au GNL de nouvelle génération pour la plateforme de véhicules Euro 7

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de composants de carburants alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, a annoncé aujourd'hui qu'un fabricant mondial de poids lourds lui avait attribué un programme de développement afin d'adapter son système de carburant HPDI™ au GNL de nouvelle génération afin de répondre aux exigences d'Euro 7 en matière d'émissions pour les applications de véhicules lourds. La valeur du programme de développement est estimée à 33 millions de dollars américains, et sera financée par le fabricant d'équipement d'origine (OEM). Les travaux sur le programme sont déjà en cours et le nouveau produit alimenté au GNL et au biométhane liquéfié devrait être lancé d'ici quelques années.

Le système de carburant HPDI de nouvelle génération de Westport a été développé pour répondre aux normes Euro 7 et présentera les nouvelles caractéristiques suivantes :

Contrôle amélioré de la pression de carburant, améliorant ainsi le rendement énergétique

Prise en charge de systèmes d'alimentation en carburant à plus haute pression pour maximiser les performances du moteur et le rendement thermique au freinage (BTE)

Amélioration de la fiabilité et de la durabilité

Contrôle de la consommation de carburant à bord (OBFCM)

« Ce nouveau programme illustre notre relation de longue date avec l'OEM et souligne notre vision commune de la création de solutions de transport durables dans le monde entier. Notre système de carburant HPDI au GNL permet aux camions long-courrier de réduire considérablement les émissions de CO 2 tout en répondant pleinement aux exigences de performance d'une flotte en matière de charge utile, de performance et de durabilité, ainsi qu'aux réglementations strictes d'Euro 7 en matière d'émissions », a déclaré Anders Johansson, vice-président des équipementiers lourds de Westport Fuel Systems. « Notre collaboration fait progresser notre solution réaliste, abordable et immédiatement disponible pour permettre aux flottes d'atteindre leurs objectifs de décarbonation, tout en accélérant et en intensifiant le développement en vue d'une adoption sur le marché mondial pour une variété d'OEM », a-t-il ajouté.

Ce programme marque le prochain engagement majeur de Westport avec l'équipementier pour développer des solutions à faible teneur en carbone pour les poids lourds, avec le développement du système de carburant HPDI au GNL de nouvelle génération de Westport, qui englobe des composants sur et hors moteur. Ce nouveau système de carburant est une évolution de l'application HPDI au GNL existante pour les camions du fabricant d'équipement d'origine, qui est actuellement disponible sur le marché et fonctionne depuis plusieurs années.

Les normes Euro 7 visent à réduire la pollution atmosphérique due au transport routier, en s'attaquant à des polluants tels que les oxydes d'azote (NOx) et les particules, en abaissant les limites d'émissions des nouveaux véhicules à moteur vendus dans l'Union européenne, par rapport aux normes actuellement définies dans la norme Euro VI. L'accord final sur la nouvelle réglementation n'a pas encore été conclu, mais pour les véhicules lourds, la Commission européenne propose de mettre en œuvre les nouvelles normes à partir de mi-2027.

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant la croissance du marché mondial des systèmes de carburants alternatifs, les facteurs responsables de cette croissance, les recettes attendues, le calendrier des recettes, le calendrier des réglementations gouvernementales et la date prévue pour le début de la production du système de carburant GNL et des composants référencés. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent faire que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances, ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés à l'économie générale, aux politiques et réglementations gouvernementales, à la demande de systèmes et de composants GNL, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles de nuire à un résultat concret, à une performance, à une réalisation ou à une situation financière, tels qu'ils sont décrits dans notre dernière notice annuelle et dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations afin de refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations peuvent être basées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si cela est requis par la norme nationale 51-102. Le contenu de tout site web référencé dans le présent communiqué de presse n'est pas intégré par référence dans le présent document.