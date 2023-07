Westport publie son rapport ESG 2022

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 1er juillet 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Compagnie ») (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), leader mondial des technologies de transport à carburant alternatif à faibles émissions, annonce la publication de son rapport environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») (le « rapport ESG 2022 »). Le rapport ESG 2022 présente les réalisations de l'entreprise dans ses principaux domaines d'action ESG, à savoir :

l'empreinte carbone,

la santé et la sécurité opérationnelles,

la diversité, l'équité et l'inclusion,

l'approvisionnement responsable,

les droits de l'homme, et

la gouvernance ESG.

Depuis sa création, Westport s'est concentrée sur des solutions de transport propres et abordables, et les objectifs et stratégies de la société sont donc intrinsèquement alignés sur les risques et opportunités ESG d'aujourd'hui. Pour impacter positivement ses clients mondiaux, Westport a renforcé ses pratiques de gouvernance et ses processus de gestion, a fait progresser l'engagement des parties prenantes et s'efforce de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la diligence raisonnable.

« La publication de notre rapport ESG 2022 témoigne de notre engagement à créer une valeur durable pour toutes nos parties prenantes. Il reflète notre profonde compréhension selon laquelle le succès ne réside pas seulement dans les gains financiers, mais aussi dans les mesures visant à favoriser la gestion de l'environnement, à promouvoir la responsabilité sociale et à stimuler une gouvernance solide. Tout en célébrant nos progrès, nous sommes conscients du travail qui nous attend », a déclaré David M. Johnson, président-directeur général de Westport.

« Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale exigent un dévouement inébranlable à l'amélioration continue. Notre rapport ESG 2022 sert de boussole, nous indiquant les domaines dans lesquels nous pouvons encore améliorer notre impact et conduire un changement positif. Il met en lumière les initiatives que nous entreprenons pour résoudre les problèmes critiques et renforce notre engagement à opérer de manière éthique, à minimiser notre empreinte environnementale et à responsabiliser les communautés. Bâtissons ensemble un avenir meilleur et durable », a ajouté M. Johnson.

Les points forts du rapport ESG 2022 sont les suivants :

réduction de 1 498 438 tonnes de CO 2 grâce à nos produits,

grâce à nos produits, recyclage de plus de 89 % de l'ensemble des déchets provenant des sites de production,

augmentation de 55 % de la consommation d'énergie solaire,

32 % de notre main-d'œuvre mondiale est féminine,

44 % de femmes au sein du conseil d'administration,

89 % des administrateurs non salariés sont indépendants,

71 % de nos plus de 900 fournisseurs sont locaux,

100 % de nos fournisseurs ont fait l'objet d'une enquête ESG, et

ont commencé à calculer les émissions de portée 3.

Le parcours de Westport en matière de développement durable se poursuit en mettant l'accent sur l'agilité, l'adaptabilité et la résilience. Grâce à notre modèle d'entreprise axé sur le développement durable, à nos pratiques de gouvernance rigoureuses et à notre personnel dévoué, nous nous efforçons de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires tout en favorisant la décarbonisation à l'échelle mondiale. En 2023, Westport donne la priorité aux initiatives de gestion de l'énergie dans l'ensemble de ses installations, visant ainsi à réduire l'empreinte carbone.

Suite à la mise en œuvre réussie de l'énergie photovoltaïque dans ses installations en Pologne, la Société prévoit également d'augmenter les investissements dans ses installations italiennes pour cibler 10 % de leurs besoins énergétiques à partir de cette source renouvelable. En outre, Westport a organisé des ateliers de décarbonisation sur ses trois plus grands sites de production début 2023, développant ainsi des plans d'action pour conduire à des réductions futures des émissions de carbone de portée 1 et 2.

Le rapport ESG 2022 peut être téléchargé à l'adresse https://wfsinc.com/company/sustainability/overview et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires ou de vos questions à l'adresse [email protected] .

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie automobile mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez le site www.wfsinc.com .

