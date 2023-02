WestVac Biopharma logró avances significativos en la vacuna trivalente de proteínas recombinantes para la COVID-19 contra subvariantes que incluyen XBB.1.5 y BA.5

CHENGDU, China, 20 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Recientemente, con el apoyo del Programa Clave de I+D Nacional de China (National Key R&D Program of China) y tras la aprobación del ensayo clínico para la vacuna recombinante contra variantes de la COVID-19 (células Sf9) aprobada por NMPA, WestVac Biopharma (Guangzhou) Co., Ltd. (en adelante, "WestVac Biopharma (Guangzhou)") ha logrado avances significativos en el desarrollo de la vacuna trivalente de proteínas recombinantes para la COVID-19 contra las últimas subvariantes prevalentes, incluidas XBB.1.5 y BA.5, que es una de las primeras vacunas trivalentes de proteínas recombinantes dirigidas a la variante XBB.1.5 en todo el mundo.

Aprovechando la rápida respuesta de la plataforma de expresión de células de insectos avanzada a nivel internacional en la producción de vacunas de proteínas recombinantes, WestVac Biopharma (Guangzhou) ha construido el vector en un mes y ha producido una vacuna trivalente de proteínas recombinantes de alta pureza y calidad para el uso humano. Es una vacuna totalmente sintética. El antígeno de subunidad de la vacuna está diseñado con precisión en función de la estructura de las proteínas diana S-RBD y HR de las subvariantes XBB.1.5 y BA.5, y puede autoensamblarse en partículas estables de proteínas trimétricas. El estudio reveló que la vacuna indujo altos títulos de anticuerpos neutralizantes contra Ómicron XBB.1.5, BQ.1, BF.7, BA.5, BA.2.75 y otras subvariantes, lo que sugiere que es una vacuna de amplio espectro para la COVID-19 contra múltiples subvariantes prevalentes en el país y en el extranjero como XBB.1.5, BQ.1, BF.7 y BA.5. En la actualidad, WestVac Biopharma colabora de manera proactiva con las autoridades nacionales y se esfuerza por cumplir con los requisitos de aprobación nacional para la vacuna trivalente de proteínas recombinantes lo antes posible.¡La misión es utilizar el poder de WestVac BioPharma para contribuir en la lucha contra nuevas variantes del coronavirus de reciente irrupción!

WestVac Biopharma (Guangzhou) es una subsidiaria de propiedad absoluta de WestVac Biopharma Co., Ltd. ubicada en la Base de producción de vacunas innovadoras (Innovative Vaccine Production Base) en Knowledge City (Ciudad del Conocimiento) de la Zona de Desarrollo Económico de Guangzhou. Con las líneas de producción combinadas de 5000L que se construirán pronto para las vacunas de proteínas recombinantes de células de insectos y las vacunas de aspersión nasal, tendrá una capacidad de producción anual de 500 millones de dosis de vacunas.

WestVac Biopharma Co., Ltd., la empresa matriz, es una innovadora empresa biofarmacéutica que integra I+D, producción y venta de vacunas. Entre 2021 y 2022, WestVac Biopharma fue seleccionada con éxito en la lista de empresas unicornio por dos años consecutivos. Coviccine®, la vacuna recombinante contra la COVID-19 (células Sf9) desarrollada por WestVac Biopharma, ha demostrado seguridad e inmunogenicidad satisfactorias en un ensayo clínico con 70,95% de eficacia protectora contra las subvariantes Ómicron, lo que la convierte en una de las vacunas más eficaces para prevenir casos sintomáticos de COVID-19 con subvariantes Ómicron en el mundo. Coviccine® ha sido aprobada por la Autoridad Nacional de Uso de Emergencia en diciembre de 2022 y ya se encuentra en proceso de licitación y suministro para la vacunación en distintas provincias. Mientras tanto, la vacuna recombinante contra variantes de la COVID-19 (células Sf9) desarrollada por WestVac Biopharma ha recibido recientemente la aprobación para ensayo clínico por parte de NMPA. Los ensayos clínicos de Fase I / II comenzarán pronto.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2005535/1.jpg

FUENTE WestVac BioPharma Co., Ltd.

