Whatslly apresenta novo nome como primeira etapa de seu reposicionamento

Empresa passa a se chamar Tuvis para ampliar o portfólio de produtos em sua plataforma de sales enablement

SÃO PAULO, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de um período de crescimento exponencial, a Whatslly passa a se chamar Tuvis como primeira etapa de um processo estratégico de expansão global e reposicionamento da marca como plataforma completa de sales enablement. O novo nome faz uma alusão à visibilidade e às conexões que a plataforma oferece aos usuários.

"A Whatslly cresceu de forma muito acelerada, e o sucesso da empresa nestes primeiros anos deixou claro que tínhamos uma oportunidade de expandir, integrando novas plataformas e ferramentas às nossas soluções de otimização da performance das equipes de vendas", afirma Deborah Palacios Wanzo, cofundadora e presidente.

O processo de rebranding sinaliza claramente esse reposicionamento e foi liderado por Pedro Paiva, Head de Marketing e Comunicação, que acumula mais de 20 anos de experiência na área e já atuou em funções de liderança em grandes agências de publicidade como ALMAPBBDO e Dentsu. Para o executivo, "a mudança do nome reflete os planos de ampliar a oferta de soluções voltadas à melhora da experiência do cliente e da produtividade dos times de vendas com o apoio de outros serviços de mensageria".

A Whatslly foi criada em 2019 para atender a uma demanda de integração da Salesforce, uma das principais plataformas de CRM do mercado, aos serviços de Whatsapp das equipes de vendas. Em dois anos, a empresa abriu escritórios em cinco países, conquistou grandes multinacionais como clientes e recebeu um aporte seed de US$ 11 milhões no final de 2021.

O rebranding inclui a mudança do logo, da identidade visual e do website da marca. O lançamento acontece simultaneamente no Brasil, Israel, México, Argentina e nos EUA.

Tuvis

Tuvis é uma plataforma de sales enablement que faz a integração entre plataformas de CRM, serviços de mensageria e ferramentas de produtividade para equipes de vendas. Dirigida por Deborah Palacios Wanzo e Yanir Calisar, a empresa tem sede em Israel e está presente no Brasil, México, Argentina e Estados Unidos. Entre os principais clientes estão XP Investimentos, BTG e Vivo, além de milhares de usuários em 35 países. Para saber mais, acesse o site da Tuvis.

FONTE Tuvis

