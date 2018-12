Wheaton Precious Metals llega a un acuerdo en la disputa de impuestos canadienses sobre los ingresos extranjeros

VANCOUVER, British Columbia, December 14, 2018 /PRNewswire/ --

Wheaton Precious Metals™ Corp. ("Wheaton" o "la compañía") (TSX: WPM) (NYSE: WPM) se complace a anunciar que ha llegado a un acuerdo con la Canada Revenue Agency ("CRA"), proporcionando la resolución final sobre la apelación de impuestos de Wheaton en relación con la re-evaluación bajo las normas de precio de transferencia de los años de impuestos entre 2005 y 2010 (las "re-evaluaciones") relacionadas con los ingresos generados por las filiales extranjeras de propiedad completa de la compañía ("Wheaton International") fuera de Canadá.

LO MÁS DESTACADO DEL ACUERDO

Los ingresos extranjeros sobre las ganancias generadas por Wheaton International no estarán sujetos a impuestos en Canadá. [1]

El servicio de impuestos cargado por Wheaton en relación a sus servicios proporcionados por Wheaton International se ajustarán a: Inclusión de los costes de aumento de capital asociados a Wheaton con el fin de conseguir transacciones de streaming de fondos para Wheaton International; y Aumento del marcaje aplicado a los costes de suministro de servicios de Wheaton para Wheaton International, incluyendo los costes de aumento de capital, que pasan del actual 20% al 30%.



Esta tasa de servicios adicionales conseguirá un aumento de los ingresos generados por Wheaton en Canadá que está sujeta a los impuestos canadienses.

Las penalizaciones por transferencia de precios en las re-evaluaciones se van a invertir. En consecuencia, se ajustarán los intereses a los ajustes descritos anteriormente, estando pendientes de algunos ajustes menores.

Estos principios de transferencia de precios se aplicarán además a todos los años de impuestos después de 2010, incluyendo los años de impuestos de 2011 a 2015, que actualmente están bajo auditoría y en una base de avance. [1]

Tras la aplicación de las pérdidas no capitales, Wheaton no anticipa ningún impuesto adicional en activos en relación a los años de impuestos de 2005 hasta 2010 como resultado de este acuerdo.

"Los términos del acuerdo son un resultado excelente para Wheaton y sus accionistas", afirmó Randy Smallwood, director general y consejero delegado de Wheaton. "Este acuerdo elimina la incertidumbre con el uso de nuestro modelo de negocios avanzado, situando a los impuestos detrás de nosotros, por lo que podremos seguir estando centrados en lo que mejor hacemos: construir y gestionar nuestra cartera de alta calidad tanto orgánica como de adquisiciones que proporcionan riqueza, tal y como hicimos a principios de año con las transacciones de la Vale's Voisey's Bay Mine y de las Sibanye's Stillwater Mines. Con la claridad proporcionada por este acuerdo, estoy impaciente por que nuestra compañía vuelva a ser valorada únicamente basándose en las virtudes de esta excelente cartera de activos de alta calidad y perfil de crecimiento destacado en los próximos años".

RUEDA DE PRENSA

ASESORAMIENTO Y CONSEJEROS

Osler, Hoskin & Harcourt LLP fue el asesor legal para Wheaton.

Notas finales

[1] La aplicación del acuerdo para los años posteriores a 2010 (incluyendo los años de impuestos de 2011 hasta 2015 que se están auditando actualmente) se limita a los precios de trasferencia, estando pendientes de no hacer cambios materiales de los hechos o cambios en la ley o jurisprudencia.

ADVERTENCIA RELACIONADA CON LAS DECLARACIONES DE FUTURO

La información de este comunicado contiene "declaraciones de futuro" dentro del significado de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e "información de futuro" dentro del significado de la legislación de valores aplicable de Canadá. Las declaraciones de futuro, que son todas las declaraciones diferentes a las de los hechos históricos, incluyen, pero no se limitan, las declaraciones relacionadas con:

Producción futura estimada;

Precio futuro de los productos básicos;

Tiempo y cantidad de producción futura estimada (incluyendo 2018 y la producción anual media atribuible en los próximos cinco años);

Los costes de la producción futura;

Cualquier declaración de dividendos futuros, capacidad para prestar fondos destacados comprometido y capacidad para seguir adquiriendo intereses de flujo de metales preciosos crecientes;

Confianza en la estructura empresarial de la compañía;

Estimación de la compañía de los impuestos de activos pagaderos con respecto a los años de impuestos entre 2005 y 2010 como resultado del acuerdo de la disputa CRA; la evaluación de la compañía del impacto del acuerdo de la disputa CRA en los años posteriores a 2010; posibles auditorías para los años de impuestos posteriores a 2015; y evaluaciones del impacto y resolución de varios temas de impuestos, incluyendo las auditorias destacadas y

Evaluaciones del impacto y resolución de varios temas legales y de impuestos, incluyendo pero no limitándose dentro de ello las acciones de clase legales.

Generalmente, estas declaraciones de futuro se pueden identificar por medio del uso de terminología de futuro, como "planea", "espera" o "no espera", "está previsto", "presupuesto", "programación", "estima", "prevé", "proyecta", "busca", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", "potencial", o variaciones de estas palabras y frases relacionadas con algunas acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberán", "podrán", "es posible" o "podría suceder", "ocurra" o "se consiga". Las declaraciones de futuro están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros de Wheaton sean materialmente diferentes a los expresados o implicados en estas declaraciones de futuro, incluyendo pero no limitándose a:

Las fluctuaciones en el precio de los productos básicos;

Riesgos relacionados con las operaciones de minería de las que las compras de los metales preciosos o cobalto de Wheaton (las "operaciones de minería") incluyan los riesgos relacionados con las fluctuaciones en el precio de los productos básicos primarios de minería como operaciones, resultados actuales de la minería y actividades de exploración, riesgos medioambientales, económicos y políticos de las jurisdicciones en las que se localizan las operaciones de minería, y cambios en los parámetros de los proyectos al tiempo que siguen redefiniéndose los planes;

Ausencia de control de las operaciones de minería y basarse en la precisión de las desvelaciones públicas y otra información que Wheaton reciba de los ganadores y operadores de las operaciones de minería como base de sus análisis, previsiones y evaluaciones relacionadas con sus propios negocios;

control de las operaciones de minería y basarse en la precisión de las desvelaciones públicas y otra información que Wheaton reciba de los ganadores y operadores de las operaciones de minería como base de sus análisis, previsiones y evaluaciones relacionadas con sus propios negocios; Riesgos de crédito y liquidez;

Endeudamiento y riesgos garantizados;

Riesgos de concentración de los operadores de minería;

Riesgos estacados;

Competición dentro de la industria de la minería;

Riesgos relacionados con la estrategia de adquisición de Wheaton;

Riesgos en las estimaciones de los pagadores de impuestos de activos en relación a los años de impuestos entre 2005 hasta 2010 y evaluación del acuerdo con CRA para los años posteriores a 2010, incluyendo si habrá algún cambio material en los datos de la compañía o cambio en la norma y jurisprudencia;

Diferencias en la interpretación o aplicación de los impuestos y normativas o políticas de contabilidad y normas;

Interpretación de Wheaton o compatibilidad con las normas de impuestos y regulaciones o políticas de contabilidad y normativa, que se han demostrado sean incorrectas o que impacten en los impuestos de las operaciones de la compañía siendo materialmente diferentes de las que se contemplan actualmente;

Riesgos de litigio asociados al reto de la cumplimentación de impuestos de la compañía;

Riesgos de litigio asociados a los temas legales destacados;

Riesgos relacionados con las demandas y procedimientos legales contra Wheaton o las operaciones de minería;

Riesgos relacionados con los defectos desconocidos y discapacidades;

Riesgos relacionados con la seguridad en los activos subyacentes;

Riesgos relacionados con la aseguración de la seguridad y control de los sistemas de información, incluyendo los riesgos de ciber-seguridad;

Riesgos relacionados con la precisión del control interno frente a la información financiera;

Riesgos relacionados con la normativa gubernamental;

Riesgos relacionados con las operaciones internacionales de Wheaton y las operaciones de minería;

Riesgos relacionados con la exploración, desarrollo y funcionamiento de las operaciones de minería;

Riesgos relacionados con la capacidad de las compañías con las que Wheaton cuenta con acuerdos de compra de metales preciosos para llevar a cabo sus acuerdos de compra en caso de que los efectos adversos de materiales se produzcan como resultado de las operaciones, condición financiera, flujos de activos o negocios de estas compañías;

Riesgos relacionados con la normativa medioambiental y el cambio climático;

Capacidad de que Wheaton y las operaciones de minería consigan y mantengan las licencias necesarias, permisos, aprobaciones y normativas;

Capacidad de que Wheaton y las operaciones de minería cumplan con las leyes aplicables, normativas y requisitos de permisos;

Falta de infraestructura adecuada y apoyo a los empleados para las operaciones de minería;

Incertidumbre en la precisión de reservas minerales y estimaciones de los recursos minerales;

Incapacidad para sustituir y ampliar las reservas minerales;

Riesgos relacionados con las estimaciones de producción de las operaciones de minería, incluyendo el tiempo anticipado de inicio de la producción de algunas operaciones de minería, y

Otros riesgos debatidos en la sección titulada "Description of the Business - Risk Factors" en el formulario de información anual de Wheaton disponible en SEDAR a través de http://www.sedar.com, y en el formulario 40-F de Wheaton para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y el formulario 6-K cumplimentado el 21 de marzo de 2018 archivado con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en Washington, D.C. , junto a las declaraciones financieras posteriores de Wheaton y debate administrativo relacionado y análisis disponible en SEDAR y archivado en el formulario 6-K (la "desvelación").

Las declaraciones de futuro se basan en las presunciones administrativas que se estima son razonables, incluyendo pero no limitándose a:

Que cada parte satisfaga sus obligaciones según los acuerdos de compra de metales preciosos;

Que no existan cambios materiales adversos en el precio de mercado de la materia prima;

Que las operaciones de minería sigan funcionando dentro de los proyectos de minería que se completarán según las declaraciones públicas y conseguirán sus estimaciones de producción declaradas;

Que Wheaton siga siendo capaz de dar fondos o conseguir fondos para compromisos destacados;

Que Wheaton sea capaz de dar fondos y conseguir intereses de entrada de metales preciosos que proporcionen ganancias;

Que la estimación de Wheaton de los impuestos de activos pagaderos con respecto a los años de impuestos entre 2005 y 2010 como resultado del acuerdo de la disputa de CRA y de la evaluación de la compañía en relación al impacto del establecimiento de la disputa de CRA desde hace años después de 2010 sean precisos, incluyendo la evaluación de la compañía de que no exista un cambio material en los hechos de la compañía o cambio en la norma o jurisprudencia para los años posteriores a 2010;

los impuestos de activos pagaderos con respecto a los años de impuestos entre 2005 y 2010 como resultado del acuerdo de la disputa de CRA y de la evaluación de la compañía en relación al impacto del establecimiento de la disputa de CRA desde hace años después de 2010 sean precisos, incluyendo la evaluación de la compañía de que no exista un cambio material en los hechos de la compañía o cambio en la norma o jurisprudencia para los años posteriores a 2010; Que las expectativas relacionadas con la resolución de los temas legales y de impuestos, incluyendo el litigio de clase en marcha, y

Que estas suposiciones y factores se establezcan en la desvelación.

A pesar de que Wheaton ha intentado identificar factores importantes que pudieran hacer que los resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones de futuro, pueden existir otros factores que hagan que los resultados, nivel de actividad o rendimiento no sea el esperado, estimado o buscado. No se puede asegurar que las declaraciones de futuro demuestren ser precisas e incluso que los eventos o resultados descritos en las declaraciones de futuro se consigan o logren de forma sustancial, no se puede asegurar que tengan consecuencias esperadas o efectos en Wheaton. De este modo, los lectores no deberían confiar en las declaraciones de futuro, y se insta a tener precaución ya que los resultados reales podrían variar. Las declaraciones de futuro incluidas son solo con fines de proporcionar a los inversores información para ayudarles a conocer el rendimiento esperado financiero y operativo de Wheaton, pudiendo no ser adecuadas para otros fines. Cualquier declaración de futuro solo hace referencia hasta la fecha en la que se ha realizado. Wheaton no tiene obligación de actualizar ninguna de las declaraciones de futuro incluidas o incorporadas en esta referencia, excepto que sea según las normas de valores aplicables.

