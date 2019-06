Wheels Up adquire a Travel Management Company

Essa aquisição estratégica é uma resposta à crescente demanda dos membros da Wheels Up por jatos leves de alta qualidade, que atendem os padrões rigorosos de segurança e operação da Wheels Up. Como complemento da atual frota de 93 aeronaves da Wheels Up, a frota da TMC de 26 aeronaves Hawker 400XP irá fortalecer ainda mais a oferta de jatos leves da Wheels Up e o crescente mercado de fretamento ( charter ) de aeronaves.

"Essa aquisição é uma peça fundamental da contínua evolução e missão da marca, para fornecer a nossos membros uma solução completa de aviação privada. Com muita satisfação, damos as boas-vindas à TMC na família da Wheels Up", disse o fundador e presidente-executivo da Wheels Up, Kenny Dichter. "A TMC e sua frota de jatos leves são complementos perfeitos para nossa parceira-âncora, a Gama Aviation, e seus pilotos, que continuarão a operar as aeronaves da frota da Wheels Up e a fornecer a nossos membros o mesmo alto nível de segurança e de serviços que oferecem hoje".

O presidente-executivo da TMC, Phil Dodyk, disse: "A TMC tem uma equipe de classe mundial e estamos muito orgulhosos do conceito que obtivemos de ser uma das operadoras mais seguras e confiáveis na aviação privada. Ao nos juntarmos a Kenny e à equipe da Wheels Up, estamos muito satisfeitos por nos tornarmos parte dessa marca tão renomada e de uma empresa maior que está repleta de lideranças talentosas e que compartilham nossa visão coletiva de desenvolver uma líder do setor".

A TMC vai operar como subsidiária independente da Wheels Up e continuar a prestar o mesmo serviço a seus atuais parceiros de canal no atacado. Os clientes da TMC e parceiros de canal no atacado irão continuar a se envolver com seus respectivos contatos na TMC, incluindo Phil Dodyk e a equipe de liderança da TMC. A TMC continuará a operar a partir de sua atual localização em Elkhart, Indiana.

Os termos financeiros específicos da aquisição não foram divulgados.

Para obter mais informações, visite https://wheelsup.com/news.

Sobre a Wheels Up

A Wheels Up é uma empresa de aviação privada baseada em filiação, que reduz significativamente os custos iniciais para voar privadamente, ao mesmo tempo que garante segurança, serviços, flexibilidade e qualidade inigualáveis. Criada e liderada pelo renomado empreendedor Kenny Dichter, a Wheels Up oferece uma solução completa de aviação privada para seus mais de 5.000 membros, através de três opções únicas de filiação – Connect, Core e Business – e uma ampla seleção de recursos do programa. O primeiro desses recursos é o acesso garantido à frota de 93 aeronaves somente para membros (operada exclusivamente pela Gama Aviation) – até 365 dias por ano, com aviso prévio de apenas 24 horas. A frota da Wheels Up é composta de aeronaves King Air 350i, Citation Excel/XLS e Citation X. A filiação também garante acesso ao mercado de fretamento (charter) da Wheels Up, um recurso digital novo e inovador disponível no App da Wheels Up, que permite aos membros pesquisar um inventário em tempo real e escolher uma aeronave, com segurança atestada, de parceira verificada da Wheels Up, que pode ser reservada imediatamente. Através do Flight Desk da Wheels Up, os membros podem aproveitar as ofertas de jatos leves e jatos Super-Mid da Wheels Up, com taxas fixas por hora.

A Wheels Up atua como agente dos membros da Wheels Up e não é operadora de aeronaves do programa. Companhias aéreas licenciadas pela FAA e registradas no DOT participantes do programa exercem controle operacional total de todos os voos oferecidos ou arranjados através da Wheels Up. Todas as aeronaves próprias ou arrendadas da Wheels Up são arrendadas às companhias aéreas operadoras e são operadas exclusivamente pela companhia aérea. Siga-nos no Facebook | Twitter | Instagram | Google.

Sobre a Travel Management Company

A Travel Management Company, TMC ou TMC Jets é a maior operadora de jatos leves focada no atacado nos EUA. Com sede em Elkhart, Indiana (EKM), a empresa é proprietária e opera uma frota uniforme de 26 aeronaves Hawker 400XP, que serve principalmente clientes de fretamento por atacado para seus voos fretados (charter) privados, a pedido, na área leste do Mississippi. O compromisso intransigente da TMC com a segurança se reflete no histórico de segurança de sua frota e nas classificações de segurança da ARG/US Platinum, Wyvern Wingman e IS-BAO.

