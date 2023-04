Whirlpool atinge a marca Zero Resíduos para Aterro em todas as Unidades no mundo

As plantas do Brasil foram as primeiras a alcançar essa meta em 2015

SÃO PAULO, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Whirlpool Corporation, fabricante de eletrodomésticos detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, anuncia a marca de Zero Aterro, estipulada em 2012, em todas as suas 29 Unidades pelo mundo (auto-certificação), de acordo com a norma global UL ECVP (Environmental Claim Validation Procedure) 2799, que representa o atingimento de 95 a 100% de não envio para aterro ou incineração. Para isso, as Unidades trabalham na busca de alternativas de menor impacto ambiental, sob uma priorização de ações de eliminação, redução, reuso, reciclagem ou reaproveitamento energético/coprocessamento como última alternativa.

As plantas do Brasil, localizadas em Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC) foram as primeiras a alcançar essa meta, desde 2015 e após quatro anos de execução de projetos e ações. Já a sede regional em São Paulo, apesar de não fazer parte da meta global, também atingiu a meta no ano de 2018. Ao longo do processo de alcance da marca de zero resíduos para aterro, a Whirlpool desenvolveu seu time interno e também seus fornecedores a buscarem melhorias, novas tecnologias e inovação para minimizar o impacto dos resíduos no planeta e contribuir para a economia circular.

"Temos o compromisso com a agenda ESG (Meio Ambiente, Social e Governança) há mais de 60 anos, e é um momento de muita alegria atingir mais essa marca, agora em todas as nossas Unidades globalmente. Nosso comprometimento com o planeta e as futuras gerações faz parte dos nossos valores e, com isso, estabelecemos novas metas, como nos tornarmos Net Zero até 2030. Também no Brasil, além de Zero Resíduos para Aterro, convertemos 100% do consumo para energia limpa e certificada e atingimos a marca de 98% de recirculação de água utilizada no processo produtivo", afirma Bernardo Gallina, vice-presidente de Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool para América Latina.

De 2015 até o momento, cerca de 1.200 toneladas de resíduos deixaram de ser destinados para aterro, um volume que equivale à geração de resíduos de aproximadamente 3.300 pessoas no período de um ano. A iniciativa de Zero Resíduos para Aterro também está alinhada à adoção pela Whirlpool da metodologia World Class Manufacturing (WCM), que define os mais altos padrões de excelência em produção. A partir do WCM, a Companhia tem atingido altas pontuações nos critérios ambientais estabelecidos e implementado iniciativas importantes em biodiversidade e energia renovável, por exemplo.

