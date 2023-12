Whirlpool lança Sistema Individual de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Programa de Voluntariado, reforçando seu compromisso com a agenda ESG

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool, detentora das marcas Brastemp , Consul e KitchenAid no Brasil, tem um forte compromisso com a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) há mais de 60 anos. Sua missão, desde a origem, é melhorar a qualidade de vida das pessoas em casa e no planeta. Confira os principais destaques:

Gestão de Resíduos

Em 2023, a Whirlpool atingiu em todas as Unidades pelo mundo a marca de Zero Resíduos para Aterro. As plantas do Brasil, localizadas em Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC) foram as primeiras a alcançar essa meta, desde 2015. Já a sede administrativa regional localizada em São Paulo, apesar de não fazer parte da meta global atingiu a meta em 2018. Além disso, este ano, a empresa lançou o Sistema Individual de Logística Reversa de Eletroeletrônicos para o descarte ambientalmente adequado, sendo pioneiros na estruturação de um sistema próprio com abrangência nacional, gratuito, para produtos de todos os portes e de qualquer marca, e que inclui também a coleta domiciliar sem custo para o consumidor.

Responsabilidade Social

O Instituto Consulado da Mulher, ação social da Consul, atua na transformação social e incentiva o empreendedorismo feminino e a geração de renda para mulheres há mais de 20 anos, tendo beneficiado mais de 38 mil pessoas em todo o Brasil. A Whirlpool ainda apoia e patrocina projetos sociais que incentivam a educação, esportes, cultura e artes. Em 2022, a empresa investiu mais de R$ 7,7 milhões em 37 projetos de responsabilidade social nas cidades de Rio Claro, São Paulo, Joinville e Manaus. Além disso, a Companhia lançou em 2023 o Programa Global de Voluntariado que reforça as ações já realizadas e que, no Brasil, desde 2017, soma mais de 1.000 voluntários, 40 ações e quase 9 mil horas dedicadas.

Rumo ao Net Zero

A Whirlpool tem o comprometimento de se tornar Net Zero em todas as suas operações no mundo até 2030, ou seja, reduzir ao máximo as suas emissões e, como última alternativa, buscar compensação de emissões. Como resultado desta estratégia, as plantas no Brasil obtiveram uma redução de 28% nas emissões de escopos 1 e 2, de 2021 a 2022, ou seja, em nossas fábricas e processos. Além disso, a Companhia utiliza 100% de energia limpa e certificada em suas Unidades do Brasil (Joinville prevista para 2024).

Gestão Hídrica

Com um programa de gestão hídrica estruturado, a Whirlpool alcançou a marca de 98% de recirculação de água utilizada no processo produtivo, sendo reconhecida pelo Prêmio da Agência Nacional de Águas - ANA em 1º lugar em 2021. São cerca de 529.000m³ de água economizada entre os anos de 2015 e 2022, sendo equivalente ao consumo de mais de 20 mil pessoas no mesmo período. Nas suas plantas no Brasil, Manaus reutiliza a água condensada gerada em seus sistemas de climatização para fins de jardinagem local; Rio Claro reutiliza 100% do efluente gerado em seus testes de lavanderia; e em Joinville a utilização de água de chuva corresponde a 11% do consumo. Além disso, a Whirlpool assinou o CEO Water Mandate, plataforma de compromisso desenvolvida com o objetivo específico de avançar na gestão de água, parte integrante do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

Cultura de vencer com integridade

O Programa Global de Ética e Compliance é focado em aprimorar e sustentar a cultura da empresa de vencer com integridade. Em 2023, um trimestre inteiro foi globalmente dedicado à Ética e Compliance, com sessões de treinamento com participação de 9 mil colaboradores. Governança permeia todas as ações da Companhia, reforçando o que chamam de "The Whirlpool Way", onde "não existe jeito certo de fazer a coisa errada". Há também o Responsible Sourcing, programa que olha para além de aspectos mais tradicionais de custo, qualidade e entrega, garantindo que o tema seja de conhecimento e parte da operação dos milhares de fornecedores.

Pacto Global da ONU

A Whirlpool é participante do Pacto Global, principal canal da ONU com o setor privado, sendo uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos Dez Princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção. A iniciativa conta com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que abrangem 160 países.

Essas e outras iniciativas da agenda ESG são divulgadas anualmente no Relatório Global de Sustentabilidade, que pode ser acessado no site da empresa.

