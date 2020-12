WhistlePig & Moët Hennessy anunciam parceria internacional

"O acordo com a Moët Hennessy marca um momento importante para a WhistlePig", disse Jeff Kozak, CEO da WhistlePig. "Não poderíamos estar mais felizes em alinhar nossa marca com o líder do mercado de vinhos e destilados de luxo. Estamos animados com a futura colaboração com a equipe da Moët Hennessy no mercado internacional."

"Há muito tempo admiramos a LVMH como criadora de marcas e produtos incríveis e aprendemos muito com a Moët Hennessy com o passar dos anos", afirma Wilco Faessen, cofundador da WhistlePig. "Nossos portfólios combinam e, o que é o mais importante, nossas culturas estão bastante alinhadas, considerando a construção paciente de nossas marcas e nossos negócios durante anos, focando na qualidade e na experiência diferenciada entregue a nossos clientes e consumidores. A formalização disso por meio de investimento na empresa, além de uma parceria estratégica para entrada no mercado internacional, é mais um marco em nossa história."

"Estamos convencidos de que a WhistlePig se encaixa muito bem com o restante do portfólio da Moët Hennessy. A marca de whiskey de alta qualidade e no topo do ranking tem feito um excelente trabalho de forma a se distinguir entre destilarias artesanais icônicas e emblemáticas nos Estados Unidos, com um posicionamento ultra premium em termos de identidade, qualidade e precificação", comentou Philippe Schaus, Presidente & CEO da Moët Hennessy. "Estamos ansiosos por lançar o WhistlePig em diversos mercados na Europa e na Ásia no começo do próximo ano. É uma ótima oportunidade para que a nossa equipe possa apresentar a marca e o portfólio de produtos WhistlePig para muitos de nossos principais clientes."

Beba com responsabilidade.

