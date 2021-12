WhiteStar Asset Management lance son activité de CLO européens

WhiteStar Europe et MacKay Shields Europe travailleront en collaboration pour assurer une transition en douceur pour la cession à WhiteStar Europe des accords de gestion des garanties relatifs à MacKay Shields Europe CLO 1 et 2, représentant un total de 560 millions d'euros d'actifs sous gestion. L'équipe d'investissement et d'exploitation de MacKay Shields European Loan devrait rejoindre WhiteStar Europe pour renforcer l'équipe et créer une équipe qui devrait être composée de huit personnes et basée à Dublin et à Londres.

« Cette collaboration offre à WhiteStar une base solide sur laquelle nous pouvons développer notre activité élargie de crédit européen, et cela a été un plaisir de collaborer avec MacKay Shields dans cette transition », a déclaré Gibran Mahmud, PDG de WhiteStar Asset Management.

« Avec l'expansion des opérations européennes de WhiteStar, nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan stratégique visant à développer l'activité de crédit et à pénétrer de nouveaux marchés », a déclaré José E. Feliciano, cofondateur et associé directeur de Clearlake. « Nous sommes heureux de soutenir la croissance de WhiteStar à l'étranger et aux États-Unis, et nous souhaitons la bienvenue à Brian et Conor dans l'équipe Clearlake/WhiteStar. »

S'appuyant sur la solide expérience de cette équipe, WhiteStar Europe investira dans la plateforme et entend accélérer le développement de ses activités en émettant de nouveaux CLO sous la marque Trinitas Europe, en lançant un fonds d'opportunités de crédit et en assurant la gestion des investissements de MacKay Shields Europe CLO 1 et 2. WhiteStar Europe cherche également à renforcer ses capacités en ajoutant des équipes ayant de solides références dans d'autres domaines du crédit alternatif.

« Il nous a fallu du temps pour identifier la bonne équipe afin de lancer notre activité de CLO européens et nous sommes reconnaissants à MacKay Shields pour sa collaboration », a déclaré Gordon Neilly, président exécutif de WhiteStar Europe. « Tout au long du processus, nous avons mis un point d'honneur à recruter non seulement des talents exceptionnels, mais aussi des personnes qui partagent notre vision, notre ambition et nos valeurs. Avec le concours de Brian, de Conor et de l'équipe, et grâce au solide soutien de nos collègues américains, nous avons pour objectif de développer une activité européenne qui reproduit les résultats en matière d'investissement, la stabilité et la croissance de l'activité américaine de WhiteStar, dans le but ultime de développer des capacités véritablement mondiales. »

« Nous sommes reconnaissants à l'équipe de MacKay Shields pour son soutien au cours des quatre dernières années et nous sommes impatients de tirer parti des opportunités de marché pour développer l'activité avec nos nouveaux collègues dans la plateforme élargie de WhiteStar », ont déclaré MM. McNamara et Power. « Un alignement fort avec WhiteStar en termes d'éthique d'investissement, une approche conservatrice soutenue de la gestion des CLO et la culture aura été un atout clé pour l'équipe. »

WhiteStar a également annoncé aujourd'hui qu'elle cherchera à assumer les droits et obligations découlant des accords de gestion des investissements relatifs à MacKay Shields US CLO 1 et 2. En raison des accords relatifs aux CLO américains et européens de MacKay Shields, WhiteStar Asset Management disposera d'environ 10 milliards de dollars en actifs CLO sous gestion par le biais de 18 véhicules CLO, de fonds spéculatifs et de comptes séparés.

Milbank LLP a représenté WhiteStar dans la transition. Greensledge Capital Markets LLC a également fourni un soutien consultatif.

À propos de WhiteStar

WhiteStar Asset Management est la branche des CLO, des produits structurés et des crédits largement syndiqués de Clearlake Capital Group. Avec plus de 55 milliards de dollars d'actifs sous gestion combinés, la société est spécialisée dans le capital-investissement, les situations spéciales et le crédit. WhiteStar dispose d'une équipe stable, expérimentée et soudée, qui se distingue par l'étendue de ses ressources analytiques et de ses informations exclusives sur le marché. WhiteStar a une culture de crédit conservatrice axée sur le travail de crédit fondamental et investit principalement dans des prêts garantis de premier rang largement syndiqués et des tranches de CLO. WhiteStar dispose d'environ 10 milliards de dollars d'actifs générateurs de commissions et est le fournisseur de ressources humaines et de services pour Trinitas Capital Management. www.whitestaram.com

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement fondée en 2006 qui exploite des entreprises intégrées dans le domaine du capital-investissement, du crédit et d'autres stratégies connexes. Se fondant sur une approche orientée vers différents secteurs, elle entend s'associer à des équipes d'encadrement de tout premier plan en offrant des capitaux patients à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent tirer parti de l'approche d'amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs ciblés par la société sont la technologie, l'industrie et la grande consommation. Clearlake compte actuellement plus de 55 milliards de dollars en actifs sous son contrôle, et ses principaux responsables de l'investissement ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. La société a des bureaux à Santa Monica et à Dallas. Plus d'informations sont disponibles sur le site www.clearlake.com et sur Twitter @ClearlakeCap.

